¿De qué trata aiRight?

aiRight es el primer sistema completo del mundo para IA x NFT x DeFi. Los usuarios pueden generar NFT de IA, proteger su origen mediante la emisión de derechos de autor, intercambiar y tokenizar obras de arte únicas, y beneficiarse de un mecanismo integral de regalías para los creadores en la cadena.

¿En qué red blockchain opera aiRight?

aiRight opera en la red --, que define cómo se procesan las transacciones, la velocidad de confirmación y la seguridad general. La cadena también determina la compatibilidad con billeteras, dApps y estándares de contratos inteligentes.

¿Cuál es el precio actual de AIRI?

El token tiene un precio de €, lo que representa un movimiento de precio del --% en las últimas 24 horas. Las actualizaciones de precios se agregan en tiempo real desde los principales intercambios globales.

¿A qué categoría pertenece aiRight?

aiRight pertenece a la categoría Artificial Intelligence (AI),NFT,BNB Chain Ecosystem,Telegram Apps,AI Agents,Oraichain Ecosystem,AI Applications. Esta clasificación ayuda a los inversores a comparar AIRI con activos similares en el mismo sector, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 o tokens de IA.

¿Cuál es la capitalización de mercado de aiRight?

Su capitalización de mercado es de €12992.057392942980000, lo que coloca al activo en el puesto #9349. La capitalización de mercado proporciona una medida amplia del tamaño, la adopción y la confianza de los inversores.

¿Cuánta oferta de AIRI está circulando actualmente?

Hay 1356923817.0 tokens circulando en el mercado. Esta cantidad influye directamente en el equilibrio entre oferta y demanda, en la determinación del precio y en las expectativas de inflación.

¿Qué tan activo está el trading de aiRight hoy?

En el último día, AIRI generó €-- en volumen de trading. Un volumen fuerte suele indicar un mayor interés del mercado o reacciones a noticias recientes.

¿Cómo se compara el precio de hoy con los máximos y mínimos recientes?

Dentro de las últimas 24 horas, aiRight fluctuó entre €0E-14 y €0E-14, brindando a los traders información sobre la volatilidad a corto plazo y posibles zonas de ruptura.