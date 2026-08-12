Precio de AIPad hoy

El precio actual de AIPad (AIPAD) hoy es $ 0, con una variación del 5.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIPAD a USD es $ 0 por AIPAD.

AIPad actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 90,223, con un suministro circulante de 192.52M AIPAD. Durante las últimas 24 horas, AIPAD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.862302, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AIPAD experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de +0.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 237.99.

Información del mercado de AIPad (AIPAD)

Cap de mercado $ 90.22K$ 90.22K $ 90.22K Volumen (24H) $ 237.99$ 237.99 $ 237.99 Cap. de mercado totalmente diluida $ 90.22K$ 90.22K $ 90.22K Suministro de Circulación 192.52M 192.52M 192.52M Suministro total 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128

La capitalización de mercado actual de AIPad es de $ 90.22K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 237.99. El suministro circulante de AIPAD es de 192.52M, con un suministro total de 199049334.2921128. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 90.22K.