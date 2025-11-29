Precio de AI GOD (AIG)
El precio actual de AI GOD (AIG) hoy es --, con una variación del 6.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIG a USD es -- por AIG.
AI GOD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,156, con un suministro circulante de 994.53M AIG. Durante las últimas 24 horas, AIG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.
En el corto plazo, AIG experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de +24.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.
La capitalización de mercado actual de AI GOD es de $ 37.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AIG es de 994.53M, con un suministro total de 994531064.8655504. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.16K.
-0.16%
-6.62%
+24.90%
+24.90%
Durante el día de hoy, el cambio de precio de AI GOD a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de AI GOD a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de AI GOD a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de AI GOD a USD fue de $ 0.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ 0
|-6.62%
|30 Días
|$ 0
|-21.22%
|60 Días
|$ 0
|-11.46%
|90 Días
|$ 0
|--
Para 2040, el precio de AI GOD podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|11-29 00:20:15
|Actualizaciones de la Industria
Algunas meme coins y monedas de IA establecidas muestran un rendimiento sobresaliente hoy, con SQD aumentando más del 78% en un solo día
|11-28 17:13:10
|Actualizaciones de la Industria
Solo 11 cadenas públicas generaron comisiones en cadena superiores a $100.000 en los últimos 7 días
|11-28 15:09:57
|Actualizaciones de la Industria
Índice de Miedo Cripto Rebota a 25, Mercado Permanece en "Miedo Extremo"
|11-27 19:52:56
|Actualizaciones de la Industria
Ranking de entradas/salidas de capital spot en 24h: Entrada neta de $473 millones en BTC, salida neta de $33,22 millones en ETH
|11-27 17:01:21
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto sube a 22, el sentimiento de "miedo extremo" continúa disminuyendo
|11-27 14:34:40
|Opiniones de Expertos
El CEO de Tether responde a la rebaja de calificación de USDT por S&P: La fragilidad del sistema antiguo está inquietando a quienes están en el poder
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.