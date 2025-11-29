Precio de AI GOD hoy

El precio actual de AI GOD (AIG) hoy es --, con una variación del 6.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIG a USD es -- por AIG.

AI GOD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,156, con un suministro circulante de 994.53M AIG. Durante las últimas 24 horas, AIG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AIG experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de +24.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AI GOD (AIG)

Cap de mercado $ 37.16K$ 37.16K $ 37.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.16K$ 37.16K $ 37.16K Suministro de Circulación 994.53M 994.53M 994.53M Suministro total 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504

La capitalización de mercado actual de AI GOD es de $ 37.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AIG es de 994.53M, con un suministro total de 994531064.8655504. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.16K.