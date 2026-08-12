Precio de Acolyt hoy

El precio actual de Acolyt (ACOLYT) hoy es $ 0, con una variación del 0.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ACOLYT a USD es $ 0 por ACOLYT.

Acolyt actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 89,893, con un suministro circulante de 997.97M ACOLYT. Durante las últimas 24 horas, ACOLYT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.068293, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ACOLYT experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de -11.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Acolyt (ACOLYT)

Cap de mercado $ 89.89K$ 89.89K $ 89.89K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 89.89K$ 89.89K $ 89.89K Suministro de Circulación 997.97M 997.97M 997.97M Suministro total 997,974,695.3421419 997,974,695.3421419 997,974,695.3421419

La capitalización de mercado actual de Acolyt es de $ 89.89K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ACOLYT es de 997.97M, con un suministro total de 997974695.3421419. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 89.89K.