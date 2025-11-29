Precio de aarna afi 802v2 hoy

El precio actual de aarna afi 802v2 (AFI 802V2) hoy es $ 38.31, con una variación del 3.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AFI 802V2 a USD es $ 38.31 por AFI 802V2.

aarna afi 802v2 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 70,432, con un suministro circulante de 1.84K AFI 802V2. Durante las últimas 24 horas, AFI 802V2 cotiza entre $ 38.33 (bajo) y $ 39.7 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 79.25, mientras que el mínimo histórico fue $ 33.61.

En el corto plazo, AFI 802V2 experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +11.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Cap de mercado $ 70.43K$ 70.43K $ 70.43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 70.43K$ 70.43K $ 70.43K Suministro de Circulación 1.84K 1.84K 1.84K Suministro total 1,836.674579987604 1,836.674579987604 1,836.674579987604

La capitalización de mercado actual de aarna afi 802v2 es de $ 70.43K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AFI 802V2 es de 1.84K, con un suministro total de 1836.674579987604. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 70.43K.