Precio de Neptune hoy

El precio actual de Neptune (XNT) hoy es € 0.1896, con una variación del 0.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XNT a EUR es € 0.1896 por XNT.

Neptune actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- XNT. Durante las últimas 24 horas, XNT cotiza entre € 0.1887 (bajo) y € 0.1944 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, XNT experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -5.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 19.67K.

Información del mercado de Neptune (XNT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 19.67K€ 19.67K € 19.67K Cap. de mercado totalmente diluida € 463.65K€ 463.65K € 463.65K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 2,445,421 2,445,421 2,445,421 Blockchain pública NEPTUNE

La capitalización de mercado actual de Neptune es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 19.67K. El suministro circulante de XNT es de --, con un suministro total de 2445421. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 463.65K.