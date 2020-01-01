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Principales tokens de Ecosistema Injective por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Injective. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 214.13M
$ 6.55M
3
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0.03835
+0.78%
-2.57%
-4.23%
$ 54.47M
$ 13.12M
4
TruFin Staked INJ
TruFin Staked INJ
TRUINJ
$ 4.74
0.00%
--
0.00%
$ 596.21K
$ 0.14
5
Hydro Protocol
Hydro Protocol
HDRO
$ 0.0009762
+3.27%
+0.03%
-2.78%
$ 475.14K
$ 110.27
6
Levana
Levana
LVN
$ 0.00053146
0.00%
--
+3.18%
$ 426.77K
$ 2.59
7
Injective Quants
Injective Quants
QUNT
$ 0.00041151
+0.37%
+0.03%
-2.00%
$ 248.86K
$ 293.77
8
Talis Protocol
Talis Protocol
TALIS
$ 0.00045344
0.00%
--
+1.75%
$ 178.24K
$ 22.71
9
Nonja
Nonja
NONJA
$ 8.415E-5
0.00%
+6.30%
+0.02%
$ 84.15K
--
10
Neptune
Neptune
XNT
$ 0.1892
-0.05%
-2.07%
-7.73%
--
$ 75.49K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Injective y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Injective representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 10 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $75.13B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Injective con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Injective rastreados en MEXC, NONJA ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 6.30% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Injective están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 10 tokens de Ecosistema Injective, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, AUSD, ZIG se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Injective. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Injective?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Injective es de aproximadamente $75.13B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Injective, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.