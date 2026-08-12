Precio de Shibinhood hoy

El precio actual de Shibinhood (WOOF) hoy es € 0.000002576, con una variación del 5.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WOOF a EUR es € 0.000002576 por WOOF.

Shibinhood actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- WOOF. Durante las últimas 24 horas, WOOF cotiza entre € 0.000001963 (bajo) y € 0.000002795 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, WOOF experimentó un cambio de -1.12% en la última hora y de -27.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 69.81K.

Información del mercado de Shibinhood (WOOF)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 69.81K€ 69.81K € 69.81K Cap. de mercado totalmente diluida € 2.58M€ 2.58M € 2.58M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de Shibinhood es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 69.81K. El suministro circulante de WOOF es de --, con un suministro total de 1000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.58M.