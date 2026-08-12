Precio de HumidiFi hoy

El precio actual de HumidiFi (WET) hoy es € 0.07017, con una variación del 1.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WET a EUR es € 0.07017 por WET.

HumidiFi actualmente está en el puesto #851 por capitalización de mercado en € 16.14M, con un suministro circulante de 230.00M WET. Durante las últimas 24 horas, WET cotiza entre € 0.06721 (bajo) y € 0.07208 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.2889535135875774336, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0447040661481575786.

En el corto plazo, WET experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de +8.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.23K.

Información del mercado de HumidiFi (WET)

Puesto No.851 Cap de mercado € 16.14M€ 16.14M € 16.14M Volumen (24H) € 70.23K€ 70.23K € 70.23K Cap. de mercado totalmente diluida € 70.17M€ 70.17M € 70.17M Suministro de Circulación 230.00M 230.00M 230.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 23.00% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de HumidiFi es de € 16.14M, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.23K. El suministro circulante de WET es de 230.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 70.17M.