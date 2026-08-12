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El precio actual de HumidiFi hoy es 0.07017 EUR. La capitalización de mercado de WET es 16,139,100 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de WET a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de HumidiFi hoy es 0.07017 EUR. La capitalización de mercado de WET es 16,139,100 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de WET a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de HumidiFi(WET)

Precio en vivo de 1 WET en EUR:

€0.0603462
€0.0603462€0.0603462
+1.32%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de HumidiFi (WET)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:30:16 (UTC+8)

Precio de HumidiFi hoy

El precio actual de HumidiFi (WET) hoy es € 0.07017, con una variación del 1.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WET a EUR es € 0.07017 por WET.

HumidiFi actualmente está en el puesto #851 por capitalización de mercado en € 16.14M, con un suministro circulante de 230.00M WET. Durante las últimas 24 horas, WET cotiza entre € 0.06721 (bajo) y € 0.07208 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.2889535135875774336, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0447040661481575786.

En el corto plazo, WET experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de +8.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.23K.

Información del mercado de HumidiFi (WET)

No.851

€ 16.14M
€ 16.14M€ 16.14M

€ 70.23K
€ 70.23K€ 70.23K

€ 70.17M
€ 70.17M€ 70.17M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.00%

SOL

La capitalización de mercado actual de HumidiFi es de € 16.14M, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.23K. El suministro circulante de WET es de 230.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 70.17M.

Historial de precios de HumidiFi EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.06721
€ 0.06721€ 0.06721
24H Mín
€ 0.07208
€ 0.07208€ 0.07208
24H Máx

€ 0.06721
€ 0.06721€ 0.06721

€ 0.07208
€ 0.07208€ 0.07208

€ 0.2889535135875774336
€ 0.2889535135875774336€ 0.2889535135875774336

€ 0.0447040661481575786
€ 0.0447040661481575786€ 0.0447040661481575786

-0.46%

+1.32%

+8.33%

+8.33%

Historial de precios de HumidiFi (WET) en EUR

Siga los cambios de precios de HumidiFi para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0007862+1.32%
30 Días€ +0.00532+8.20%
60 Días€ +0.01362+24.08%
90 Días€ -0.0176-20.06%
Cambio de precio de HumidiFi hoy

Hoy, WET registró un cambio de € +0.0007862 (+1.32%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de HumidiFi en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00532 (+8.20%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de HumidiFi en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, WET experimentó un cambio de € +0.01362 (+24.08%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de HumidiFi en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.0176 (-20.06%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de HumidiFi (WET)?

Consulta la página Historial de precios de HumidiFi ahora.

Análisis de HumidiFi

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de HumidiFi, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de HumidiFi: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de WET: bajista, alcista 35% | bajista 65%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
BOLL (20,2)Precio > Banda superiorTocando o rompiendo la banda superiorEntrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteR1 < Precio ≤ R2Entre R1‑R2Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.

WET_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,07037, con el precio situado por encima del centro del rango, en 0,06868. Actualmente, el precio ha superado la resistencia R1 en 0,06999, posicionándose en una zona alta entre R1 y R2. El sistema de pivotes muestra que el precio se ha desviado del eje central, manteniendo temporalmente una estructura alcista. Sin embargo, los indicadores presentan una divergencia: el comportamiento del precio a corto plazo se ha separado del eje central de referencia. El MACD ha formado una cruz bajista, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia abajo, lo que indica que el impulso bajista está comenzando a acumularse. Por su parte, los promedios móviles (MA) y exponenciales (EMA) no han emitido señales de compra, reduciendo así su capacidad para respaldar al precio. El RSI permanece en una zona neutral, sin evidenciar una expansión extrema en la volatilidad. Los valores de KDJ y StochRSI confirman la presión de ajuste a corto plazo, mientras que la distribución del impulso energético ha pasado de estar concentrada a dispersa. La apertura de las bandas de Bollinger refleja claramente la naturaleza actual de consolidación y oscilación, sin una fuerza impulsora clara en una dirección específica. En cuanto a los niveles clave cercanos, la resistencia R2 se sitúa en 0,07077, a menos del 1% de distancia respecto al precio actual. Por debajo, el soporte S1 se encuentra en 0,0679, aproximadamente a un 3,5% del precio actual. A mayor distancia, el nivel de referencia S2 está ubicado en 0,06659, ofreciendo espacio para posibles correcciones más profundas. Asimismo, el nivel R1 en 0,06999 actúa como una barrera defensiva a corto plazo, mientras que el centro del rango, en 0,06868, constituye un punto de equilibrio entre compradores y vendedores.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de HumidiFi?

El precio de HumidiFi (WET) está influenciado por varios factores clave:

1. Dinámicas de oferta y demanda: circulación de tokens y volumen de trading.
2. Sentimiento del mercado y confianza de los inversores en los protocolos DeFi.
3. Tendencias generales del mercado de criptomonedas y correlación con Bitcoin.
4. Adopción de la plataforma y métricas de crecimiento de usuarios.
5. Tokenomics, incluidos los incentivos de staking y los mecanismos de quema.
6. Noticias regulatorias que afectan al sector DeFi.
7. Desarrollos técnicos y actualizaciones del protocolo.
8. Incentivos para la provisión de liquidez y oportunidades de yield farming.
9. Competencia de otros tokens DeFi.
10. Factores macroeconómicos y apetito por el riesgo.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de HumidiFi hoy?

La gente quiere conocer el precio de HumidiFi (WET) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, programar órdenes de compra/venta, valorar la cartera, evaluar el rendimiento de las inversiones, analizar las tendencias del mercado y determinar los puntos de entrada/salida para las posiciones.

Predicción de precios para HumidiFi

Predicción del precio de HumidiFi (WET) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de WET en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de HumidiFi (WET) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de HumidiFi podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará HumidiFi en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de WET para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de HumidiFi.

Cómo comprar e invertir HumidiFi en España

¿Listo para empezar con HumidiFi? Comprar WET es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar HumidiFi. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de HumidiFi (WET).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará HumidiFi instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar HumidiFi (WET)

¿Qué puedes hacer con HumidiFi?

Poseer HumidiFi te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar HumidiFi (WET) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es HumidiFi (WET)

La visión de HumidiFi es convertir a Solana en el hogar de los mercados más eficientes, receptivos y transparentes del mundo: verdaderos mercados de capital de internet. El protocolo redefine el trading descentralizado combinando ejecución on-chain con lógica de creación de mercado de nivel institucional, lo cual crea un sistema donde la liquidez está siempre activa, se adapta constantemente y está optimizada para el rendimiento.

HumidiFi Recurso

Para conocer HumidiFi más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial HumidiFi
Explorador de bloques

Categoría :

Automated Market Maker (AMM)Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre HumidiFi

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:30:16 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para HumidiFi (WET)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre HumidiFi

WET USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de WET con apalancamiento. Explora el trading de futuros WETUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera HumidiFi (WET) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de HumidiFi en vivo y opera en directo.

Pares
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Volumen en 24 h
WET/USDT
€0.0603892
€0.0603892€0.0603892
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1.01M (USDT)
WET/USDC
€0.0602
€0.0602€0.0602
+1.11%
802.19K (USDT)

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€0.26746€0.26746

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DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3164542
€0.3164542€0.3164542

-13.65%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0124614
€0.0124614€0.0124614

-21.46%

AurumX

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UMX

€0.099029
€0.099029€0.099029

-34.12%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0061232
€0.0061232€0.0061232

+58.22%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000317254
€0.000317254€0.000317254

+39.20%

Holoworld AI

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€0.086129
€0.086129€0.086129

+35.57%

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€2.729984€2.729984

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€0.140954€0.140954

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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