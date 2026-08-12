Precio de HumidiFi(WET)
El precio actual de HumidiFi (WET) hoy es € 0.07017, con una variación del 1.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WET a EUR es € 0.07017 por WET.
HumidiFi actualmente está en el puesto #851 por capitalización de mercado en € 16.14M, con un suministro circulante de 230.00M WET. Durante las últimas 24 horas, WET cotiza entre € 0.06721 (bajo) y € 0.07208 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.2889535135875774336, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0447040661481575786.
En el corto plazo, WET experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de +8.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.23K.
No.851
23.00%
SOL
La capitalización de mercado actual de HumidiFi es de € 16.14M, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.23K. El suministro circulante de WET es de 230.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 70.17M.
-0.46%
+1.32%
+8.33%
+8.33%
Siga los cambios de precios de HumidiFi para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0007862
|+1.32%
|30 Días
|€ +0.00532
|+8.20%
|60 Días
|€ +0.01362
|+24.08%
|90 Días
|€ -0.0176
|-20.06%
Hoy, WET registró un cambio de € +0.0007862 (+1.32%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00532 (+8.20%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, WET experimentó un cambio de € +0.01362 (+24.08%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.0176 (-20.06%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de HumidiFi, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de WET: bajista, alcista 35% | bajista 65%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|Grupo EMA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|BOLL (20,2)
|Precio > Banda superior
|Tocando o rompiendo la banda superior
|Entrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|R1 < Precio ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.
WET_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,07037, con el precio situado por encima del centro del rango, en 0,06868. Actualmente, el precio ha superado la resistencia R1 en 0,06999, posicionándose en una zona alta entre R1 y R2. El sistema de pivotes muestra que el precio se ha desviado del eje central, manteniendo temporalmente una estructura alcista. Sin embargo, los indicadores presentan una divergencia: el comportamiento del precio a corto plazo se ha separado del eje central de referencia. El MACD ha formado una cruz bajista, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia abajo, lo que indica que el impulso bajista está comenzando a acumularse. Por su parte, los promedios móviles (MA) y exponenciales (EMA) no han emitido señales de compra, reduciendo así su capacidad para respaldar al precio. El RSI permanece en una zona neutral, sin evidenciar una expansión extrema en la volatilidad. Los valores de KDJ y StochRSI confirman la presión de ajuste a corto plazo, mientras que la distribución del impulso energético ha pasado de estar concentrada a dispersa. La apertura de las bandas de Bollinger refleja claramente la naturaleza actual de consolidación y oscilación, sin una fuerza impulsora clara en una dirección específica. En cuanto a los niveles clave cercanos, la resistencia R2 se sitúa en 0,07077, a menos del 1% de distancia respecto al precio actual. Por debajo, el soporte S1 se encuentra en 0,0679, aproximadamente a un 3,5% del precio actual. A mayor distancia, el nivel de referencia S2 está ubicado en 0,06659, ofreciendo espacio para posibles correcciones más profundas. Asimismo, el nivel R1 en 0,06999 actúa como una barrera defensiva a corto plazo, mientras que el centro del rango, en 0,06868, constituye un punto de equilibrio entre compradores y vendedores.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de HumidiFi podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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La visión de HumidiFi es convertir a Solana en el hogar de los mercados más eficientes, receptivos y transparentes del mundo: verdaderos mercados de capital de internet. El protocolo redefine el trading descentralizado combinando ejecución on-chain con lógica de creación de mercado de nivel institucional, lo cual crea un sistema donde la liquidez está siempre activa, se adapta constantemente y está optimizada para el rendimiento.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
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$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
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El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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