Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
El precio actual de Theoriq hoy es 0.00992 EUR. La capitalización de mercado de THQ es 1,529,958.48512 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de THQ a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Theoriq hoy es 0.00992 EUR. La capitalización de mercado de THQ es 1,529,958.48512 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de THQ a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de THQ

Info. de precios de THQ

¿Qué es THQ?

Whitepaper de THQ

Sitio web oficial de THQ

Tokenomía de THQ

Pronóstico de precios de THQ

Historial de THQ

Guía de compra de THQ

Conversor de moneda fiat a THQ

Spot de THQ

Futuros USDT-M de THQ

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Theoriq

Precio de Theoriq(THQ)

Precio en vivo de 1 THQ en EUR:

€0.0085312
€0.0085312€0.0085312
-0.80%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Theoriq (THQ)
Última actualización de la página: 2026-08-12 10:46:35 (UTC+8)

Precio de Theoriq hoy

El precio actual de Theoriq (THQ) hoy es € 0.00992, con una variación del 0.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de THQ a EUR es € 0.00992 por THQ.

Theoriq actualmente está en el puesto #1541 por capitalización de mercado en € 1.53M, con un suministro circulante de 154.23M THQ. Durante las últimas 24 horas, THQ cotiza entre € 0.00989 (bajo) y € 0.01018 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.1547894201814953936, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0115441127203650526.

En el corto plazo, THQ experimentó un cambio de -0.61% en la última hora y de +2.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.35K.

Información del mercado de Theoriq (THQ)

No.1541

€ 1.53M
€ 1.53M€ 1.53M

€ 53.35K
€ 53.35K€ 53.35K

€ 9.92M
€ 9.92M€ 9.92M

154.23M
154.23M 154.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.42%

BASE

La capitalización de mercado actual de Theoriq es de € 1.53M, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.35K. El suministro circulante de THQ es de 154.23M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 9.92M.

Historial de precios de Theoriq EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.00989
€ 0.00989€ 0.00989
24H Mín
€ 0.01018
€ 0.01018€ 0.01018
24H Máx

€ 0.00989
€ 0.00989€ 0.00989

€ 0.01018
€ 0.01018€ 0.01018

€ 0.1547894201814953936
€ 0.1547894201814953936€ 0.1547894201814953936

€ 0.0115441127203650526
€ 0.0115441127203650526€ 0.0115441127203650526

-0.61%

-0.80%

+2.37%

+2.37%

Historial de precios de Theoriq (THQ) en EUR

Siga los cambios de precios de Theoriq para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0000688-0.80%
30 Días€ -0.00278-21.89%
60 Días€ -0.00543-35.38%
90 Días€ -0.01271-56.17%
Cambio de precio de Theoriq hoy

Hoy, THQ registró un cambio de € -0.0000688 (-0.80%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Theoriq en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00278 (-21.89%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Theoriq en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, THQ experimentó un cambio de € -0.00543 (-35.38%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Theoriq en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.01271 (-56.17%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Theoriq (THQ)?

Consulta la página Historial de precios de Theoriq ahora.

Análisis de Theoriq

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Theoriq, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Theoriq: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de THQ: bajista, alcista 25% | bajista 75%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

**Estructura del mercado:** THQ_USDT ha registrado un precio actual de 0,02214 en el período de 4 horas, situándose 17 puntos básicos por debajo del centro del corredor clave, ubicado en 0,02231. El precio se mantiene por encima del soporte S1, establecido en 0,02194, a solo 20 puntos básicos de distancia, lo que indica que la cotización se encuentra en la mitad inferior del rango del corredor. El conjunto de medias móviles muestra una configuración completamente alcista, con los indicadores MA y EMA manteniendo una correlación consistente de 7 compras, 0 neutralidad y 0 ventas. **Estado de la dinámica:** La energía alcista y bajista presenta una divergencia clara: el indicador rápido MACD ha generado una señal de cruce negativo (cruce a la baja). El RSI se encuentra en una zona neutra, sin evidenciar una dirección definida en el corto plazo. Además, se observa una desviación entre los indicadores rápidos y lentos, mientras que el sistema de medias móviles y los osciladores reflejan patrones distintos de distribución de la fuerza impulsora. **Niveles clave:** La resistencia superior se sitúa en el centro del corredor clave, en 0,02231, representando una presión cercana a 17 puntos básicos del precio actual. Por el lado descendente, el soporte S1 está fijado en 0,02194, a 20 puntos básicos del precio actual, constituyendo un nivel de apoyo inmediato. Asimismo, el soporte S2, ubicado en 0,02133, se posiciona 81 puntos básicos por debajo del precio actual, funcionando como referencia para niveles más lejanos.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Theoriq?

Varios factores clave influyen en los precios de Theoriq (THQ):

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales del ecosistema cripto.
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los intercambios.
3. La utilidad del token y su adopción dentro del ecosistema de Theoriq.
4. Los anuncios de alianzas y los desarrollos de la plataforma.
5. La dinámica de la oferta, incluidos los quemas o emisiones de tokens.
6. Las noticias regulatorias que afectan a los proyectos DeFi/IA.
7. La competencia de plataformas similares basadas en blockchain para IA.
8. Los patrones de análisis técnico y los movimientos de los grandes inversores (whales).
9. El crecimiento de la comunidad y el impacto en las redes sociales.
10. La integración con otros protocolos y servicios DeFi.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Theoriq hoy?

La gente quiere conocer el precio de Theoriq (THQ) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, determinar los momentos óptimos para entrar o salir del mercado, evaluar las ganancias y pérdidas de inversión y mantenerse al tanto de la volatilidad del mercado para gestionar el riesgo de manera eficaz.

Predicción de precios para Theoriq

Predicción del precio de Theoriq (THQ) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de THQ en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Theoriq (THQ) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Theoriq podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Theoriq en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de THQ para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Theoriq.

Cómo comprar e invertir Theoriq en España

¿Listo para empezar con Theoriq? Comprar THQ es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Theoriq. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Theoriq (THQ).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Theoriq instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Theoriq (THQ)

¿Qué puedes hacer con Theoriq?

Poseer Theoriq te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Theoriq (THQ) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Theoriq (THQ)

Theoriq está construyendo la infraestructura que permite a agentes autónomos y a enjambres ejecutar acciones complejas en la cadena, aportando una ventaja impulsada por inteligencia artificial (IA) y mayor accesibilidad al ecosistema DeFi.

Theoriq Recurso

Para conocer Theoriq más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Theoriq
Explorador de bloques

Categoría :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Theoriq

Última actualización de la página: 2026-08-12 10:46:35 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Theoriq (THQ)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Theoriq

THQ USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de THQ con apalancamiento. Explora el trading de futuros THQUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Theoriq (THQ) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Theoriq en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
THQ/USDT
€0.0085226
€0.0085226€0.0085226
-0.99%
5.33M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.27262
€0.27262€0.27262

+217.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.320307
€0.320307€0.320307

-12.60%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0118766
€0.0118766€0.0118766

-25.14%

AurumX

AurumX

UMX

€0.0991666
€0.0991666€0.0991666

-34.02%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0060716
€0.0060716€0.0060716

+56.88%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000325166
€0.000325166€0.000325166

+42.67%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0.081012
€0.081012€0.081012

+27.52%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.78683
€2.78683€2.78683

+33.90%

UPCX

UPCX

UPC

€0.14964
€0.14964€0.14964

+28.79%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de THQ a EUR

Monto

THQ
THQ
EUR
EUR

1 THQ = 0.0085311 EUR