Precio de Theoriq hoy

El precio actual de Theoriq (THQ) hoy es € 0.00992, con una variación del 0.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de THQ a EUR es € 0.00992 por THQ.

Theoriq actualmente está en el puesto #1541 por capitalización de mercado en € 1.53M, con un suministro circulante de 154.23M THQ. Durante las últimas 24 horas, THQ cotiza entre € 0.00989 (bajo) y € 0.01018 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.1547894201814953936, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0115441127203650526.

En el corto plazo, THQ experimentó un cambio de -0.61% en la última hora y de +2.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.35K.

Información del mercado de Theoriq (THQ)

Puesto No.1541 Cap de mercado € 1.53M€ 1.53M € 1.53M Volumen (24H) € 53.35K€ 53.35K € 53.35K Cap. de mercado totalmente diluida € 9.92M€ 9.92M € 9.92M Suministro de Circulación 154.23M 154.23M 154.23M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 15.42% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Theoriq es de € 1.53M, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.35K. El suministro circulante de THQ es de 154.23M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 9.92M.