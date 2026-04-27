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El precio actual de Turbo Battle Arena hoy es -- USD. La capitalización de mercado de TBA es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de TBA a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Turbo Battle Arena hoy es -- USD. La capitalización de mercado de TBA es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de TBA a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Turbo Battle Arena(TBA)

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Última actualización de la página: 2026-04-27 06:11:00 (UTC+8)

Precio de Turbo Battle Arena hoy

El precio actual de Turbo Battle Arena (TBA) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TBA a USD es -- por TBA.

Turbo Battle Arena actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TBA. Durante las últimas 24 horas, TBA cotiza entre -- (bajo) y -- (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TBA experimentó un cambio de -- en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Turbo Battle Arena (TBA)

--
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$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
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La capitalización de mercado actual de Turbo Battle Arena es de --, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TBA es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.

Historial de precios de Turbo Battle Arena USD

Rango de precios en 24 horas:
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24H Mín
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24H Máx

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Historial de precios de Turbo Battle Arena (TBA) en USD

Siga los cambios de precios de Turbo Battle Arena para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
No Data
Cambio de precio de Turbo Battle Arena hoy

Hoy, TBA registró un cambio de -- (--), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Turbo Battle Arena en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió -- (--), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Turbo Battle Arena en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, TBA experimentó un cambio de -- (--), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Turbo Battle Arena en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió -- (--), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

Predicción de precios para Turbo Battle Arena

Predicción del precio de Turbo Battle Arena (TBA) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de TBA en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Turbo Battle Arena (TBA) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Turbo Battle Arena podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Turbo Battle Arena en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de TBA para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Turbo Battle Arena.

Qué es Turbo Battle Arena (TBA)

True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.

Turbo Battle Arena Recurso

Para conocer Turbo Battle Arena más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Turbo Battle Arena

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Turbo Battle Arena

Última actualización de la página: 2026-04-27 06:11:00 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Turbo Battle Arena (TBA)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Turbo Battle Arena Noticias Destacadas

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0.00%

Unipeg

Unipeg

UPEG

$546.99
$546.99$546.99

+82.33%

Asteroid

Asteroid

ASTEROID1

$0.006430
$0.006430$0.006430

-3.85%

Fluent

Fluent

BLEND

$0.09106
$0.09106$0.09106

-2.36%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

AbstractMogu

AbstractMogu

MOGU

$1.900
$1.900$1.900

+56.89%

PepeOracles

PepeOracles

PE

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+40.79%

ZEROBASE

ZEROBASE

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+23.01%

Blinky

Blinky

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+14.80%

Zebec Network

Zebec Network

ZBCN

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$0.0038000$0.0038000

+12.15%

Aviso legal

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TBA
TBA
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USD

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