Precio de Turbo Battle Arena(TBA)
El precio actual de Turbo Battle Arena (TBA) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TBA a USD es -- por TBA.
Turbo Battle Arena actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TBA. Durante las últimas 24 horas, TBA cotiza entre -- (bajo) y -- (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, TBA experimentó un cambio de -- en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.
La capitalización de mercado actual de Turbo Battle Arena es de --, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TBA es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.
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Siga los cambios de precios de Turbo Battle Arena para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
No Data
Hoy, TBA registró un cambio de -- (--), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió -- (--), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, TBA experimentó un cambio de -- (--), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió -- (--), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
Para 2040, el precio de Turbo Battle Arena podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Para conocer Turbo Battle Arena más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
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Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
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Monto
1 TBA = -- USD