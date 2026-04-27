Tokenómica de Turbo Battle Arena (TBA)

Tokenómica de Turbo Battle Arena (TBA)

Descubre información clave sobre Turbo Battle Arena (TBA), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2026-04-27 07:02:30 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de Turbo Battle Arena (TBA)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Turbo Battle Arena (TBA), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
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FDV (Valoración totalmente diluida):
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Precio actual:
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Información de Turbo Battle Arena (TBA)

True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.

Sitio web oficial:
https://truebase.army

Tokenómica de Turbo Battle Arena (TBA): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de Turbo Battle Arena (TBA) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens TBA que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens TBA que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de TBA ¡explora el precio en vivo del token TBA!

Cómo comprar TBA

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Historial de precios de Turbo Battle Arena (TBA)

Analizar el historial de precios de TBA ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de TBA

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse TBA? Nuestra página de predicción de precios de TBA combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

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Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.

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