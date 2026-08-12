Precio de Vidaio hoy

El precio actual de Vidaio (SN85) hoy es € 1.08, con una variación del 1.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN85 a EUR es € 1.08 por SN85.

Vidaio actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SN85. Durante las últimas 24 horas, SN85 cotiza entre € 1.061 (bajo) y € 1.08 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SN85 experimentó un cambio de +0.18% en la última hora y de -5.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 1.17K.

Información del mercado de Vidaio (SN85)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 1.17K€ 1.17K € 1.17K Cap. de mercado totalmente diluida € 22.68M€ 22.68M € 22.68M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Blockchain pública TAO

La capitalización de mercado actual de Vidaio es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 1.17K. El suministro circulante de SN85 es de --, con un suministro total de 21000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 22.68M.