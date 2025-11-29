Precio de Pibble hoy

El precio actual de Pibble (PIBBLE) hoy es $ 0.0001436, con una variación del 13.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIBBLE a USD es $ 0.0001436 por PIBBLE.

Pibble actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PIBBLE. Durante las últimas 24 horas, PIBBLE cotiza entre $ 0.000135 (bajo) y $ 0.00018754 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PIBBLE experimentó un cambio de +3.91% en la última hora y de -17.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 52.40K.

Información del mercado de Pibble (PIBBLE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 52.40K$ 52.40K $ 52.40K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Pibble es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 52.40K. El suministro circulante de PIBBLE es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.