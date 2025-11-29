ExchangeDEX+
El precio actual de Pibble hoy es 0.0001436 USD. La capitalización de mercado de PIBBLE es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de PIBBLE a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!

Gráfico de precios en vivo de Pibble (PIBBLE)
Última actualización de la página: 2025-11-29 19:41:32 (UTC+8)

Precio de Pibble hoy

El precio actual de Pibble (PIBBLE) hoy es $ 0.0001436, con una variación del 13.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIBBLE a USD es $ 0.0001436 por PIBBLE.

Pibble actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PIBBLE. Durante las últimas 24 horas, PIBBLE cotiza entre $ 0.000135 (bajo) y $ 0.00018754 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PIBBLE experimentó un cambio de +3.91% en la última hora y de -17.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 52.40K.

Información del mercado de Pibble (PIBBLE)

SOL

La capitalización de mercado actual de Pibble es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 52.40K. El suministro circulante de PIBBLE es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.

Historial de precios de Pibble USD

Rango de precios en 24 horas:
Historial de precios de Pibble (PIBBLE) en USD

Siga los cambios de precios de Pibble para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.0000215524-13.05%
30 Días$ -0.0000211-12.82%
60 Días$ -0.0044044-96.85%
90 Días$ -0.0008564-85.64%
Cambio de precio de Pibble hoy

Hoy, PIBBLE registró un cambio de $ -0.0000215524 (-13.05%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Pibble en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.0000211 (-12.82%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Pibble en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, PIBBLE experimentó un cambio de $ -0.0044044 (-96.85%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Pibble en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.0008564 (-85.64%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Pibble (PIBBLE)?

Consulta la página Historial de precios de Pibble ahora.

Análisis de IA sobre Pibble

Información basada en IA que analiza los últimos movimientos del precio de Pibble, las tendencias del volumen de trading y los indicadores de sentimiento del mercado, que brindan actualizaciones en tiempo real para identificar oportunidades de trading y respaldar la toma de decisiones informadas.

¿Qué factores influyen en los precios de Pibble?

Varios factores clave influyen en los precios de los tokens Pibble (PIB):

1. Sentimiento del mercado y tendencias generales de las criptomonedas
2. Volumen de operaciones y liquidez en los exchanges
3. Adopción de la plataforma y crecimiento de usuarios
4. Anuncios de asociaciones y desarrollo del ecosistema
5. Utilidad del token dentro de la plataforma de redes sociales Pibble
6. Dinámica de suministro y tokenomics
7. Noticias regulatorias que afectan a los tokens sociales
8. Competencia de otras plataformas sociales basadas en blockchain
9. Desarrollos técnicos y actualizaciones de la plataforma
10. Condiciones generales del mercado de criptomonedas y correlación con Bitcoin

Predicción de precios para Pibble

Predicción del precio de Pibble (PIBBLE) para 2030 (en 5 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de PIBBLE en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Pibble (PIBBLE) para 2040 (en 15 años)

Para 2040, el precio de Pibble podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Qué es Pibble (PIBBLE)

PIBBLE es una memecoin nombrada a partir de los sonidos que hacen los perros, con una narrativa de temática animal impulsada por la comunidad, inspirada en el video viral de TikTok “wash my belly”.

Pibble Recurso

Para conocer Pibble más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Pibble

¿Cuánto costará 1 Pibble en 2030?
Si Pibble crece a una tasa anual del 5%, su valor estimado podría alcanzar alrededor de $-- en 2026, $-- en 2030, $-- en 2035, y $-- en 2040. Estas cifras ilustran un escenario de crecimiento compuesto constante, aunque el precio futuro real dependerá de la adopción del mercado, los desarrollos regulatorios y las condiciones macroeconómicas. Puedes ver la tabla de proyección completa a continuación para obtener un desglose detallado año por año del precio potencial de Pibble y el ROI estimado.
Última actualización de la página: 2025-11-29 19:41:32 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Pibble (PIBBLE)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
11-29 00:20:15Actualizaciones de la Industria
Algunas meme coins y monedas de IA establecidas muestran un rendimiento sobresaliente hoy, con SQD aumentando más del 78% en un solo día
11-28 17:13:10Actualizaciones de la Industria
Solo 11 cadenas públicas generaron comisiones en cadena superiores a $100.000 en los últimos 7 días
11-28 15:09:57Actualizaciones de la Industria
Índice de Miedo Cripto Rebota a 25, Mercado Permanece en "Miedo Extremo"
11-27 19:52:56Actualizaciones de la Industria
Ranking de entradas/salidas de capital spot en 24h: Entrada neta de $473 millones en BTC, salida neta de $33,22 millones en ETH
11-27 17:01:21Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto sube a 22, el sentimiento de "miedo extremo" continúa disminuyendo
11-27 14:34:40Opiniones de Expertos
El CEO de Tether responde a la rebaja de calificación de USDT por S&P: La fragilidad del sistema antiguo está inquietando a quienes están en el poder

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

