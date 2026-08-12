Precio de Owlto Finance(OWL)
El precio actual de Owlto Finance (OWL) hoy es € 0.0007918, con una variación del 1.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OWL a EUR es € 0.0007918 por OWL.
Owlto Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- OWL. Durante las últimas 24 horas, OWL cotiza entre € 0.0007894 (bajo) y € 0.0008509 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, OWL experimentó un cambio de -0.64% en la última hora y de -22.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 61.51K.
BSC
La capitalización de mercado actual de Owlto Finance es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 61.51K. El suministro circulante de OWL es de --, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.58M.
-0.64%
-1.88%
-22.68%
-22.68%
Siga los cambios de precios de Owlto Finance para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.000013031
|-1.88%
|30 Días
|€ -0.0005577
|-41.33%
|60 Días
|€ -0.0004862
|-38.05%
|90 Días
|€ -0.0034102
|-81.16%
Hoy, OWL registró un cambio de € -0.000013031 (-1.88%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0005577 (-41.33%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, OWL experimentó un cambio de € -0.0004862 (-38.05%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.0034102 (-81.16%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Owlto Finance, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de OWL: bajista, alcista 25% | bajista 75%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S2 ≤ Precio < S1
|Entre S2‑S1
|Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.
**Estructura del mercado:** OWL_USDT se encuentra en el período de 4 horas a nivel de 0,004343, situándose aproximadamente un 4,8% por debajo del centro de gravedad en 0,004562. El precio opera cerca del soporte S1 en 0,004372 y presenta solo un margen del 2,3% hasta el siguiente nivel de soporte S2 en 0,004242. La estructura actual muestra una tendencia bajista, ubicándose en la zona más débil del sistema de pivotes. **Estado de la dinámica:** Tanto el grupo de medias móviles simples (MA) como el grupo de medias móviles exponenciales (EMA) registran una configuración de 7 compras, 0 neutrales y 0 ventas, con un alineamiento consistente en el corto plazo. El indicador MACD se encuentra en estado de cruce negativo, evidenciando una divergencia entre las líneas rápida y lenta. Por su parte, el RSI permanece dentro de un rango neutral, sin mostrar concentraciones claras en la distribución de la fuerza impulsora. **Niveles clave:** La resistencia R1 se sitúa en 0,004692, a unos 8,0% por encima del precio actual. En el lado bajista, el soporte S1 está en 0,004372, apenas un 0,7% por encima del precio actual, lo que lo convierte en un nivel clave cercano. Además, el soporte S2 en 0,004242, ubicado un 2,3% por debajo, constituye un área secundaria de defensa.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Owlto Finance podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Owlto Finance (OWL) es un protocolo de interoperabilidad impulsado por IA que permite transferencias y ejecución entre cadenas de forma rápida, económica y segura, diseñado para escalar la liquidez y la adopción de tokens nativos, stablecoins y activos del mundo real (RWA) en distintos ecosistemas.
Para conocer Owlto Finance más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
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