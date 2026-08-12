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El precio actual de Owlto Finance hoy es 0.0007918 EUR. La capitalización de mercado de OWL es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de OWL a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Owlto Finance hoy es 0.0007918 EUR. La capitalización de mercado de OWL es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de OWL a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Owlto Finance(OWL)

Precio en vivo de 1 OWL en EUR:

€0.000680088
€0.000680088€0.000680088
-1.88%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Owlto Finance (OWL)
Última actualización de la página: 2026-08-12 08:58:55 (UTC+8)

Precio de Owlto Finance hoy

El precio actual de Owlto Finance (OWL) hoy es € 0.0007918, con una variación del 1.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OWL a EUR es € 0.0007918 por OWL.

Owlto Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- OWL. Durante las últimas 24 horas, OWL cotiza entre € 0.0007894 (bajo) y € 0.0008509 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, OWL experimentó un cambio de -0.64% en la última hora y de -22.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 61.51K.

Información del mercado de Owlto Finance (OWL)

--
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€ 61.51K
€ 61.51K€ 61.51K

€ 1.58M
€ 1.58M€ 1.58M

--
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2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

La capitalización de mercado actual de Owlto Finance es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 61.51K. El suministro circulante de OWL es de --, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.58M.

Historial de precios de Owlto Finance EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.0007894
€ 0.0007894€ 0.0007894
24H Mín
€ 0.0008509
€ 0.0008509€ 0.0008509
24H Máx

€ 0.0007894
€ 0.0007894€ 0.0007894

€ 0.0008509
€ 0.0008509€ 0.0008509

--
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--
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-0.64%

-1.88%

-22.68%

-22.68%

Historial de precios de Owlto Finance (OWL) en EUR

Siga los cambios de precios de Owlto Finance para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.000013031-1.88%
30 Días€ -0.0005577-41.33%
60 Días€ -0.0004862-38.05%
90 Días€ -0.0034102-81.16%
Cambio de precio de Owlto Finance hoy

Hoy, OWL registró un cambio de € -0.000013031 (-1.88%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Owlto Finance en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0005577 (-41.33%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Owlto Finance en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, OWL experimentó un cambio de € -0.0004862 (-38.05%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Owlto Finance en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.0034102 (-81.16%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Owlto Finance (OWL)?

Consulta la página Historial de precios de Owlto Finance ahora.

Análisis de Owlto Finance

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Owlto Finance, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Owlto Finance: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de OWL: bajista, alcista 25% | bajista 75%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS2 ≤ Precio < S1Entre S2‑S1Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.

**Estructura del mercado:** OWL_USDT se encuentra en el período de 4 horas a nivel de 0,004343, situándose aproximadamente un 4,8% por debajo del centro de gravedad en 0,004562. El precio opera cerca del soporte S1 en 0,004372 y presenta solo un margen del 2,3% hasta el siguiente nivel de soporte S2 en 0,004242. La estructura actual muestra una tendencia bajista, ubicándose en la zona más débil del sistema de pivotes. **Estado de la dinámica:** Tanto el grupo de medias móviles simples (MA) como el grupo de medias móviles exponenciales (EMA) registran una configuración de 7 compras, 0 neutrales y 0 ventas, con un alineamiento consistente en el corto plazo. El indicador MACD se encuentra en estado de cruce negativo, evidenciando una divergencia entre las líneas rápida y lenta. Por su parte, el RSI permanece dentro de un rango neutral, sin mostrar concentraciones claras en la distribución de la fuerza impulsora. **Niveles clave:** La resistencia R1 se sitúa en 0,004692, a unos 8,0% por encima del precio actual. En el lado bajista, el soporte S1 está en 0,004372, apenas un 0,7% por encima del precio actual, lo que lo convierte en un nivel clave cercano. Además, el soporte S2 en 0,004242, ubicado un 2,3% por debajo, constituye un área secundaria de defensa.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Owlto Finance?

Varios factores clave influyen en los precios del token Owlto Finance (OWL):

1. Sentimiento del mercado - Tendencias generales del mercado de criptomonedas y confianza de los inversores
2. Volumen de operaciones - Un volumen más alto suele indicar movimientos de precio más pronunciados
3. Adopción del protocolo - Uso de los servicios de puente entre cadenas de Owlto
4. Utilidad del token - Demanda de OWL en funciones de gobernanza y de la plataforma
5. Competencia - Rendimiento en comparación con otros protocolos DeFi y de puente
6. Noticias regulatorias - Regulaciones sobre criptomonedas que afectan a las plataformas DeFi
7. Desarrollos técnicos - Actualizaciones de la plataforma y lanzamientos de nuevas características
8. Liquidez - Pares de negociación disponibles y listados en exchanges
9. Alianzas estratégicas - Alianzas con otros proyectos de blockchain
10. Tokenomics - Mecánica de suministro, recompensas por staking y calendario de distribución

Estos factores interactúan para generar la volatilidad de precios típica de los mercados de criptomonedas.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Owlto Finance hoy?

La gente quiere conocer el precio de Owlto Finance (OWL) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, identificar oportunidades de compra/venta, evaluar las tendencias del mercado y gestionar el riesgo de inversión. Los datos de precios en tiempo real ayudan a los traders a planificar sus entradas y salidas de manera eficaz en el volátil mercado de criptomonedas.

Predicción de precios para Owlto Finance

Predicción del precio de Owlto Finance (OWL) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de OWL en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Owlto Finance (OWL) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Owlto Finance podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Owlto Finance en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de OWL para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Owlto Finance.

Cómo comprar e invertir Owlto Finance en España

¿Listo para empezar con Owlto Finance? Comprar OWL es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Owlto Finance. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Owlto Finance (OWL).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Owlto Finance instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Owlto Finance (OWL)

¿Qué puedes hacer con Owlto Finance?

Poseer Owlto Finance te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Owlto Finance (OWL) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Owlto Finance (OWL)

Owlto Finance (OWL) es un protocolo de interoperabilidad impulsado por IA que permite transferencias y ejecución entre cadenas de forma rápida, económica y segura, diseñado para escalar la liquidez y la adopción de tokens nativos, stablecoins y activos del mundo real (RWA) en distintos ecosistemas.

Owlto Finance Recurso

Para conocer Owlto Finance más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Owlto Finance
Explorador de bloques

Categoría :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCross-chain Communication

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Owlto Finance

Última actualización de la página: 2026-08-12 08:58:55 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Owlto Finance (OWL)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Owlto Finance

OWL USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de OWL con apalancamiento. Explora el trading de futuros OWLUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Owlto Finance (OWL) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Owlto Finance en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
OWL/USDT
€0.000683442
€0.000683442€0.000683442
-1.40%
75.45M (USDT)

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€0.0129946€0.0129946

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€0.0983582
€0.0983582€0.0983582

-34.56%

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€0.006063€0.006063

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TOFU Story

TOFU

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€0.000326714€0.000326714

+43.35%

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€2.858124€2.858124

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€0.0756886€0.0756886

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€0.010578€0.010578

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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