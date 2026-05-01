¿Cuál es el precio actual de Mongy?

El precio en vivo de Mongy (MONGY) es €0.000013603850959680000 EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado Mongy en el mercado?

Mongy ocupa actualmente el puesto #9130 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €13600.249940308320000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de MONGY?

La oferta circulante de MONGY es de 999575593.487786 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de Mongy?

Durante las últimas 24 horas, Mongy cotizó dentro de un rango de € (mínimo de 24 horas) y € (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre Mongy y su máximo histórico y su mínimo histórico?

Mongy alcanzó un máximo histórico de €0.028489128493644000000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €0.000010990345174560000. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de MONGY hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de Mongy?

El movimiento actual del precio de --% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.