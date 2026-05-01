Precio de Mongy (MONGY)
El precio actual de Mongy (MONGY) hoy es $ 0, con una variación del --% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MONGY a USD es $ 0 por MONGY.
Mongy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- MONGY. Durante las últimas 24 horas, MONGY cotiza entre -- (bajo) y -- (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, MONGY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.
La capitalización de mercado actual de Mongy es de --, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MONGY es de --, con un suministro total de . Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.
--
--
--
--
Durante el día de hoy, el cambio de precio de Mongy a USD fue de --.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Mongy a USD fue de --.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Mongy a USD fue de --.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Mongy a USD fue de --.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|--
|--
|30 Días
|--
|--
|60 Días
|--
|--
|90 Días
|--
|--
Para 2040, el precio de Mongy podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!
¿Cuál es el precio actual de Mongy?
El precio en vivo de Mongy (MONGY) es €0.000013603850959680000 EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.
¿Cómo está posicionado Mongy en el mercado?
Mongy ocupa actualmente el puesto #9130 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €13600.249940308320000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.
¿Cuál es la oferta circulante de MONGY?
La oferta circulante de MONGY es de 999575593.487786 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.
¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de Mongy?
Durante las últimas 24 horas, Mongy cotizó dentro de un rango de € (mínimo de 24 horas) y € (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.
¿Qué distancia hay entre Mongy y su máximo histórico y su mínimo histórico?
Mongy alcanzó un máximo histórico de €0.028489128493644000000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €0.000010990345174560000. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.
¿Qué tan activo está el trading de MONGY hoy?
El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.
¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de Mongy?
El movimiento actual del precio de --% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.