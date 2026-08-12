Precio de MapNode hoy

El precio actual de MapNode (MAP) hoy es € 0.003, con una variación del 8.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAP a EUR es € 0.003 por MAP.

MapNode actualmente está en el puesto #3889 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 MAP. Durante las últimas 24 horas, MAP cotiza entre € 0.00226 (bajo) y € 0.00313 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0800724274758753468, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0016532442300368622.

En el corto plazo, MAP experimentó un cambio de +7.52% en la última hora y de +41.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 89.67K.

Información del mercado de MapNode (MAP)

Puesto No.3889 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 89.67K€ 89.67K € 89.67K Cap. de mercado totalmente diluida € 3.00M€ 3.00M € 3.00M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública MATIC

La capitalización de mercado actual de MapNode es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 89.67K. El suministro circulante de MAP es de 0.00, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.00M.