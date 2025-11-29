Precio de Jobless hoy

El precio actual de Jobless (JOBLESS) hoy es $ 0.0007503, con una variación del 1.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JOBLESS a USD es $ 0.0007503 por JOBLESS.

Jobless actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- JOBLESS. Durante las últimas 24 horas, JOBLESS cotiza entre $ 0.0006612 (bajo) y $ 0.0007917 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, JOBLESS experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de +49.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 57.18K.

Información del mercado de Jobless (JOBLESS)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 57.18K$ 57.18K $ 57.18K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Jobless es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 57.18K. El suministro circulante de JOBLESS es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.