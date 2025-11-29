Precio de OLAXBT hoy

El precio actual de OLAXBT (AIO) hoy es $ 0.08742, con una variación del 2.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIO a USD es $ 0.08742 por AIO.

OLAXBT actualmente está en el puesto #662 por capitalización de mercado en $ 20.13M, con un suministro circulante de 230.25M AIO. Durante las últimas 24 horas, AIO cotiza entre $ 0.08397 (bajo) y $ 0.08899 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.20548860379382622, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04215223361578995.

En el corto plazo, AIO experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de -24.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 59.69K.

Información del mercado de OLAXBT (AIO)

Puesto No.662 Cap de mercado $ 20.13M$ 20.13M $ 20.13M Volumen (24H) $ 59.69K$ 59.69K $ 59.69K Cap. de mercado totalmente diluida $ 87.42M$ 87.42M $ 87.42M Suministro de Circulación 230.25M 230.25M 230.25M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 23.02% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de OLAXBT es de $ 20.13M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 59.69K. El suministro circulante de AIO es de 230.25M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 87.42M.