Precio de The Gamestop Bull hoy

El precio actual de The Gamestop Bull (GMEBULL) hoy es € 0.00002119, con una variación del 11.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GMEBULL a EUR es € 0.00002119 por GMEBULL.

The Gamestop Bull actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- GMEBULL. Durante las últimas 24 horas, GMEBULL cotiza entre € 0.00001793 (bajo) y € 0.00002367 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, GMEBULL experimentó un cambio de -1.95% en la última hora y de -32.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.09K.

Información del mercado de The Gamestop Bull (GMEBULL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 53.09K€ 53.09K € 53.09K Cap. de mercado totalmente diluida € 21.19K€ 21.19K € 21.19K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de The Gamestop Bull es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.09K. El suministro circulante de GMEBULL es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 21.19K.