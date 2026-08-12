Precio de gitlawb hoy

El precio actual de gitlawb (GITLAWB) hoy es € 0.00001841, con una variación del 3.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GITLAWB a EUR es € 0.00001841 por GITLAWB.

gitlawb actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- GITLAWB. Durante las últimas 24 horas, GITLAWB cotiza entre € 0.00001831 (bajo) y € 0.00002118 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, GITLAWB experimentó un cambio de -1.66% en la última hora y de -23.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.31K.

Información del mercado de gitlawb (GITLAWB)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 56.31K€ 56.31K € 56.31K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.84M€ 1.84M € 1.84M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de gitlawb es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.31K. El suministro circulante de GITLAWB es de --, con un suministro total de 100000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.84M.