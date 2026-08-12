Precio de EverValue Coin hoy

El precio actual de EverValue Coin (EVA) hoy es € 33.64, con una variación del 0.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EVA a EUR es € 33.64 por EVA.

EverValue Coin actualmente está en el puesto #3869 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 EVA. Durante las últimas 24 horas, EVA cotiza entre € 33.19 (bajo) y € 34 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 36.85105516003655024, mientras que el mínimo histórico fue € 0.000171868593917886.

En el corto plazo, EVA experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de -0.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 154.38K.

Información del mercado de EverValue Coin (EVA)

Puesto No.3869 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 154.38K€ 154.38K € 154.38K Cap. de mercado totalmente diluida € 706.44M€ 706.44M € 706.44M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Suministro total 18,763,122.83 18,763,122.83 18,763,122.83 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública ARB

La capitalización de mercado actual de EverValue Coin es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 154.38K. El suministro circulante de EVA es de 0.00, con un suministro total de 18763122.83. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 706.44M.