Precio de Emblem Vault hoy

El precio actual de Emblem Vault (EMBLEM) hoy es € 0.004258, con una variación del 0.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EMBLEM a EUR es € 0.004258 por EMBLEM.

Emblem Vault actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- EMBLEM. Durante las últimas 24 horas, EMBLEM cotiza entre € 0.004068 (bajo) y € 0.004382 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, EMBLEM experimentó un cambio de +0.47% en la última hora y de -1.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 81.91K.

Información del mercado de Emblem Vault (EMBLEM)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 81.91K€ 81.91K € 81.91K Cap. de mercado totalmente diluida € 4.26M€ 4.26M € 4.26M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Emblem Vault es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 81.91K. El suministro circulante de EMBLEM es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 4.26M.