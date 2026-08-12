Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
El precio actual de Echelon hoy es 0.06157 EUR. La capitalización de mercado de ECHELON es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ECHELON a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Echelon hoy es 0.06157 EUR. La capitalización de mercado de ECHELON es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ECHELON a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de ECHELON

Info. de precios de ECHELON

¿Qué es ECHELON?

Whitepaper de ECHELON

Sitio web oficial de ECHELON

Tokenomía de ECHELON

Pronóstico de precios de ECHELON

Historial de ECHELON

Guía de compra de ECHELON

Conversor de moneda fiat a ECHELON

Spot de ECHELON

Futuros USDT-M de ECHELON

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Echelon

Precio de Echelon(ECHELON)

Precio en vivo de 1 ECHELON en EUR:

€0.0529502
€0.0529502€0.0529502
-1.44%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Echelon (ECHELON)
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:16:02 (UTC+8)

Precio de Echelon hoy

El precio actual de Echelon (ECHELON) hoy es € 0.06157, con una variación del 1.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ECHELON a EUR es € 0.06157 por ECHELON.

Echelon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ECHELON. Durante las últimas 24 horas, ECHELON cotiza entre € 0.06104 (bajo) y € 0.06699 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ECHELON experimentó un cambio de -2.75% en la última hora y de -3.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 76.09K.

Información del mercado de Echelon (ECHELON)

--
----

€ 76.09K
€ 76.09K€ 76.09K

€ 6.16M
€ 6.16M€ 6.16M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

APTOS

La capitalización de mercado actual de Echelon es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 76.09K. El suministro circulante de ECHELON es de --, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 6.16M.

Historial de precios de Echelon EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.06104
€ 0.06104€ 0.06104
24H Mín
€ 0.06699
€ 0.06699€ 0.06699
24H Máx

€ 0.06104
€ 0.06104€ 0.06104

€ 0.06699
€ 0.06699€ 0.06699

--
----

--
----

-2.75%

-1.44%

-3.64%

-3.64%

Historial de precios de Echelon (ECHELON) en EUR

Siga los cambios de precios de Echelon para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0007736-1.44%
30 Días€ -0.00035-0.57%
60 Días€ -0.01121-15.41%
90 Días€ -0.02582-29.55%
Cambio de precio de Echelon hoy

Hoy, ECHELON registró un cambio de € -0.0007736 (-1.44%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Echelon en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00035 (-0.57%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Echelon en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ECHELON experimentó un cambio de € -0.01121 (-15.41%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Echelon en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.02582 (-29.55%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Echelon (ECHELON)?

Consulta la página Historial de precios de Echelon ahora.

Análisis de Echelon

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Echelon, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Echelon: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ECHELON: bajista, alcista 35% | bajista 65%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio < S2Por debajo de S2Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.

【Estructura del mercado】En el período de 4 horas, el precio actual de ECHELON_USDT se sitúa en 0,1014, por debajo del nivel central de 0,1069, lo que indica un rango relativamente débil dentro del sistema de pivotes. Tanto el grupo de medias móviles (MA) como el grupo de medias móviles exponenciales (EMA) han registrado señales de compra en los niveles 5 y 6, mientras que las medias móviles a corto plazo muestran una disposición ascendente. El precio se encuentra dentro de una banda de amortiguamiento entre los niveles de soporte S1 (0,1051) y S2 (0,1024). 【Estado de la dinámica】El grupo de medias móviles rápidas mantiene una posición alcista, mientras que el indicador MACD presenta una configuración de cruce negativo, evidenciando una divergencia. El índice RSI se ubica en un rango neutral, y la distribución de la energía muestra una estratificación diferenciada entre los indicadores rápidos y lentos. La combinación de indicadores técnicos a corto plazo sugiere que las fuerzas alcistas y bajistas se encuentran en una fase de alternancia. 【Niveles clave】En el lado superior, el nivel de resistencia central situado en 0,1069 representa un área de referencia distante, a un 5,4% por encima del precio actual; el nivel R1 en 0,1096 está a un 8,1% del precio actual. En el lado inferior, el nivel de soporte S1 (0,1051) se encuentra a un 3,6% del precio actual, constituyendo un nivel clave cercano, mientras que el nivel S2 (0,1024), a un 1,0% del precio actual, forma una base de soporte importante.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Echelon

Predicción del precio de Echelon (ECHELON) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ECHELON en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Echelon (ECHELON) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Echelon podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Echelon en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ECHELON para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Echelon.

Cómo comprar e invertir Echelon en España

¿Listo para empezar con Echelon? Comprar ECHELON es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Echelon. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Echelon (ECHELON).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Echelon instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Echelon (ECHELON)

¿Qué puedes hacer con Echelon?

Poseer Echelon te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Echelon (ECHELON) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Echelon (ECHELON)

Echelon es un protocolo descentralizado y sin custodia construido sobre Aptos, que proporciona infraestructura de préstamos y préstamos garantizados para el ecosistema Move. Los usuarios pueden aportar activos criptográficos para ganar tasas de interés dinámicas o pedir préstamos con colateral a través de mercados aislados y gestionados según el riesgo.

Echelon Recurso

Para conocer Echelon más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Echelon
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Echelon

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:16:02 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Echelon (ECHELON)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Echelon

ECHELON USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ECHELON con apalancamiento. Explora el trading de futuros ECHELONUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Echelon (ECHELON) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Echelon en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ECHELON/USDT
€0.0531652
€0.0531652€0.0531652
-1.06%
1.21M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.250346
€0.250346€0.250346

+191.10%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3346776
€0.3346776€0.3346776

-8.68%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0126248
€0.0126248€0.0126248

-20.43%

AurumX

AurumX

UMX

€0.1063218
€0.1063218€0.1063218

-29.26%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.00041538
€0.00041538€0.00041538

+82.26%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.005504
€0.005504€0.005504

+42.22%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.01032
€0.01032€0.01032

+14.28%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.506986
€2.506986€2.506986

+20.45%

Myros

Myros

MY

€0.009718
€0.009718€0.009718

+10.78%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de ECHELON a EUR

Monto

ECHELON
ECHELON
EUR
EUR

1 ECHELON = 0.0529502 EUR