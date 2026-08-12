Precio de Echelon(ECHELON)
El precio actual de Echelon (ECHELON) hoy es € 0.06157, con una variación del 1.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ECHELON a EUR es € 0.06157 por ECHELON.
Echelon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ECHELON. Durante las últimas 24 horas, ECHELON cotiza entre € 0.06104 (bajo) y € 0.06699 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, ECHELON experimentó un cambio de -2.75% en la última hora y de -3.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 76.09K.
APTOS
La capitalización de mercado actual de Echelon es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 76.09K. El suministro circulante de ECHELON es de --, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 6.16M.
-2.75%
-1.44%
-3.64%
-3.64%
Siga los cambios de precios de Echelon para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.0007736
|-1.44%
|30 Días
|€ -0.00035
|-0.57%
|60 Días
|€ -0.01121
|-15.41%
|90 Días
|€ -0.02582
|-29.55%
Hoy, ECHELON registró un cambio de € -0.0007736 (-1.44%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00035 (-0.57%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, ECHELON experimentó un cambio de € -0.01121 (-15.41%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.02582 (-29.55%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Echelon, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de ECHELON: bajista, alcista 35% | bajista 65%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|BOLL (20,2)
|Precio < Banda Inferior
|Tocando o rompiendo la banda inferior
|Entrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio < S2
|Por debajo de S2
|Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.
【Estructura del mercado】En el período de 4 horas, el precio actual de ECHELON_USDT se sitúa en 0,1014, por debajo del nivel central de 0,1069, lo que indica un rango relativamente débil dentro del sistema de pivotes. Tanto el grupo de medias móviles (MA) como el grupo de medias móviles exponenciales (EMA) han registrado señales de compra en los niveles 5 y 6, mientras que las medias móviles a corto plazo muestran una disposición ascendente. El precio se encuentra dentro de una banda de amortiguamiento entre los niveles de soporte S1 (0,1051) y S2 (0,1024). 【Estado de la dinámica】El grupo de medias móviles rápidas mantiene una posición alcista, mientras que el indicador MACD presenta una configuración de cruce negativo, evidenciando una divergencia. El índice RSI se ubica en un rango neutral, y la distribución de la energía muestra una estratificación diferenciada entre los indicadores rápidos y lentos. La combinación de indicadores técnicos a corto plazo sugiere que las fuerzas alcistas y bajistas se encuentran en una fase de alternancia. 【Niveles clave】En el lado superior, el nivel de resistencia central situado en 0,1069 representa un área de referencia distante, a un 5,4% por encima del precio actual; el nivel R1 en 0,1096 está a un 8,1% del precio actual. En el lado inferior, el nivel de soporte S1 (0,1051) se encuentra a un 3,6% del precio actual, constituyendo un nivel clave cercano, mientras que el nivel S2 (0,1024), a un 1,0% del precio actual, forma una base de soporte importante.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Echelon podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Echelon es un protocolo descentralizado y sin custodia construido sobre Aptos, que proporciona infraestructura de préstamos y préstamos garantizados para el ecosistema Move. Los usuarios pueden aportar activos criptográficos para ganar tasas de interés dinámicas o pedir préstamos con colateral a través de mercados aislados y gestionados según el riesgo.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
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|Actualizaciones de la Industria
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|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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