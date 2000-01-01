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Principales tokens de Blockchain modular por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Blockchain modular. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
TIA
TIA
TIA
$ 0.3073
-0.45%
-3.51%
-8.53%
$ 283.06M
$ 1.16M
2
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006288
-0.27%
-1.13%
-15.87%
$ 25.48M
$ 9.42M
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02502127
+0.51%
-0.00%
-5.66%
$ 23.34M
$ 5.63M
4
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003503
+0.20%
-0.65%
-3.09%
$ 21.75M
$ 18.48M
5
CHR
CHR
CHR
$ 0.01382
+0.95%
-2.89%
+1.40%
$ 13.44M
$ 4.09M
6
AVAIL
AVAIL
AVAIL
$ 0.00265
-1.13%
+27.02%
+19.77%
$ 10.16M
$ 38.75M
7
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01483
0.00%
-1.07%
+8.87%
$ 8.08M
$ 3.95M
8
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01395
+0.43%
-3.07%
+2.96%
$ 5.62M
$ 5.91M
9
NetX
NetX
NETX
$ 0.2144
-0.68%
+1.44%
+2.88%
$ 5.05M
$ 262.47K
10
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.005061
+0.62%
+1.42%
-1.44%
$ 4.95M
$ 15.07M
11
Lava Network
Lava Network
LAVA
$ 0.01682
+0.06%
+1.88%
+4.88%
$ 4.43M
$ 3.40M
12
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.002037
-0.19%
+2.85%
+17.83%
$ 1.83M
$ 30.92M
13
ENIMZ
ENIMZ
ENIMZ
$ 0.009847
0.00%
-0.01%
-1.63%
$ 915.86K
$ 3.15K
14
Gelato
Gelato
GEL
$ 0.00085237
0.00%
--
-1.77%
$ 240.67K
$ 6.80
15
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00035914
0.00%
-0.00%
-7.29%
$ 168.06K
$ 73.04
16
SEDA
SEDA
SEDA
$ 0.02066
+0.05%
-0.10%
-0.77%
--
$ 23.49M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Blockchain modular y por qué son populares?
Los tokens de Blockchain modular representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 16 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $408.52M.
¿Cuál es el token de Blockchain modular con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Blockchain modular rastreados en MEXC, AVAIL ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 27.02% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Blockchain modular están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 16 tokens de Blockchain modular, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. TIA, MOVE, CTSI se encuentra entre los tokens populares de Blockchain modular. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Blockchain modular?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Blockchain modular es de aproximadamente $408.52M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Blockchain modular, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.