Conoce las funciones principales en la página de trading de futuros de MEXC para una experiencia más fluida





En el mercado de criptomonedas, el trading de Futuros se ha convertido en una herramienta importante para muchos inversores que buscan mejorar la eficiencia del capital y aprovechar oportunidades del mercado, gracias a sus características como alto apalancamiento y trading en ambas direcciones. Para ayudar a los usuarios a operar de manera más eficiente, la página de trading de Futuros de MEXC no solo proporciona funciones básicas para colocar órdenes, sino que también cuenta con una variedad de funciones auxiliares prácticas, que abarcan modos de posición, recordatorios de notificación, operaciones rápidas y visualización de datos. Este artículo te ofrecerá una visión general completa de estas funciones de uso común, ayudándote a operar con mayor facilidad.









En el trading Spot, los inversores solo pueden comprar un activo primero y luego venderlo. En contraste, el trading de Futuros en MEXC permite a los usuarios mantener posiciones long y short simultáneamente.





Por ejemplo, si la inversora Alice elige operar BTCUSDT , solo puede comprar y luego decidir cuándo vender. Sin embargo, con el trading de Futuros, los productos de MEXC le permiten abrir y gestionar posiciones long y short al mismo tiempo.





Continuando con Alice como ejemplo: si opera Futuros perpetuos Bitcoin USDT-M bajo el Modo de Cobertura , puede optar por abrir primero una posición short o long. Al agregar posiciones en lotes, las órdenes long y short no se compensan entre sí; en cambio, las posiciones en la misma dirección se acumulan.





Esta flexibilidad permite a los traders perseguir mayores retornos potenciales con menores costos, siendo esta una de las principales razones por las que el trading de Futuros resulta tan atractivo. La plataforma de Futuros de MEXC ocupa el primer lugar a nivel mundial en liquidez, soporta apalancamiento de hasta 500x (actualmente disponible para los pares BTCUSDT ETHUSDT ) y proporciona precios justos y transparentes, lo que la convierte en una opción líder para traders de Futuros en todo el mundo.





En las secciones siguientes, presentaremos algunas de las funciones auxiliares clave en la página de trading de Futuros de MEXC para ayudarte a operar de manera más efectiva. Para mayor claridad, mostraremos estas funciones principalmente en la versión web, aunque la mayoría también están disponibles en la app.





Para comenzar, inicia sesión en la página de MEXC . En la página de trading de Futuros, haz clic en el botón ⚙️ en la esquina superior derecha para acceder a la página de configuración, donde podrás configurar diversas funciones auxiliares relacionadas con la colocación de órdenes.













La configuración de trading incluye modo de posición, modo de apalancamiento, protección de spread, trading rápido, TP/SL avanzado y ventanas emergentes de confirmación de órdenes.









Modo de posición: Elige entre Modo de Cobertura y Modo Unidireccional . La diferencia radica en si un par de Futuros permite mantener posiciones long y short simultáneamente.





Modo de apalancamiento: Elige entre modo simple y modo avanzado. La diferencia está en si los múltiplos de apalancamiento y los modos de margen son los mismos para posiciones long y short.





Protección de precio: Cuando las condiciones del mercado fluctúan bruscamente, activar la protección de spread evita que tus órdenes se ejecuten a precios desfavorables, protegiéndote de la volatilidad anormal del mercado.





cantidad, simplemente haz clic en Comprar o Vender para abrir una posición al instante. Trading rápido : Permite colocar órdenes directamente en el gráfico de velas al precio actual de mercado. Después de ingresar la, simplemente haz clic enpara abrir una posición al instante.









Si las notificaciones están activadas, funciones como TP/SL avanzado , avisos de confirmación de órdenes o avisos de órdenes de mercado no ejecutadas activarán ventanas emergentes correspondientes para alertas.









La configuración de notificaciones incluye alertas de liquidación, activación de tarifas de financiamiento, órdenes activadas, activación de TP/SL y activación de trailing stop.









Cuando las alertas de liquidación están habilitadas, la plataforma emitirá una advertencia si el ratio de margen de tu posición es mayor o igual al umbral que hayas establecido. Cada posición puede activar como máximo una alerta cada 60 minutos. Las condiciones de activación son las siguientes:

Escenario 1: Configuración de tasa de margen < 80% Cuando la tasa de margen de tu posición sea superior o igual a tu valor predefinido, la plataforma enviará alertas mediante notificación en la aplicación, correo electrónico y mensaje push. Se enviará una alerta por SMS adicional solo cuando la tasa de margen alcance el 80%. Durante condiciones extremas de mercado, tu posición puede liquidarse en un tiempo muy corto y es posible que no recibas a tiempo la alerta de liquidación.

Escenario 2: Configuración de tasa de margen ≥ 80% Cuando la tasa de margen de tu posición sea superior o igual a tu valor predefinido, la plataforma enviará alertas mediante notificación en la aplicación, correo electrónico, mensaje push y SMS. Durante condiciones extremas de mercado, tu posición puede liquidarse en un tiempo muy corto y es posible que no recibas a tiempo la alerta de liquidación.



Activación de tarifas de financiamiento, si tu posición incurre en una tarifa de financiamiento y el valor absoluto de la tasa de financiamiento es mayor o igual al umbral que hayas establecido, recibirás una notificación por correo electrónico y mensaje dentro de la app. Esta configuración aplica tanto para Futuros USDT-M como Coin-M. Cuando se activa la función de, si tu posición incurre en una tarifa de financiamiento y el valor absoluto de la tasa de financiamiento es mayor o igual al umbral que hayas establecido, recibirás una notificación por correo electrónico y mensaje dentro de la app. Esta configuración aplica tanto para Futuros USDT-M como Coin-M.









Cuando se activa para órdenes activadas, órdenes TP/SL o órdenes de trailing stop, la plataforma te notificará si la orden correspondiente se ejecuta con éxito o falla. Cada tipo puede activar hasta 20 alertas por día.

















Las alertas de trading incluyen notificaciones sonoras, advertencias de liquidación, notificaciones de liquidación, cancelaciones de órdenes, ejecución de órdenes, activación de TP/SL, trailing stop y órdenes activadas. Cuando ocurren estos eventos, la plataforma te notificará mediante ventanas emergentes en la página de trading. Puedes elegir activar o desactivar estas alertas, y se aplican a todos los pares de Futuros.









Las advertencias de liquidación se activan cuando la proporción de margen de tu posición es mayor o igual al umbral que hayas establecido. El umbral se configura bajo Activación de tarifas de financiamiento en Configuración de alertas de mercado. Cada posición puede activar como máximo una advertencia cada 5 minutos.





Otros tipos de alertas aparecerán como ventanas emergentes cuando ocurra el evento de la orden correspondiente. Por ejemplo, si tu posición se liquida y la opción de Notificación de Liquidación está activada, recibirás una alerta emergente.





Además, puedes configurar rápidamente Alertas de precio desde la esquina superior derecha de la página de trading.









Al hacer clic en el botón de Alerta de precio, puedes establecer parámetros como par de trading, tipo de alerta y frecuencia de alerta. Una vez configurado, haz clic en Crear alerta para completar la configuración.









Después de crearla, puedes ver la alerta de precio que acabas de establecer en la Lista de alertas. Haz clic en el botón de activación en cualquier momento para habilitar o deshabilitar esta alerta.





Si el mercado experimenta cambios significativos y deseas eliminar esta alerta de precio, haz clic en Eliminar todo para retirarla.













Futuros de MEXC te permite operar directamente en el gráfico de velas, ayudándote a crear, modificar y cancelar órdenes limitadas rápidamente, así como a establecer y ajustar órdenes de cierre de mercado, take-profit y stop-loss. Puedes aprender más sobre esta función leyendo Cómo realizar operaciones de trading de Futuros en el gráfico de velas









Además de las funciones auxiliares relacionadas con las órdenes introducidas anteriormente, MEXC también proporciona varias herramientas para asistir en el trading de Futuros. Puedes usarlas según tus preferencias y necesidades específicas.









Muchos traders experimentados prefieren dibujar líneas auxiliares en los gráficos de velas para ayudar a predecir las tendencias futuras del mercado. MEXC ofrece una herramienta de dibujo que permite a los usuarios trazar rápidamente diversas líneas de análisis profesional, apoyando mejores decisiones de inversión.









Después de dibujar en el gráfico de velas, también puedes usar la herramienta 🧲imán para ajustar automáticamente tus líneas a los puntos más altos o bajos de la vela, como se muestra en el ejemplo a continuación.













De manera similar al trading Spot, la función de compartir instantáneas puede combinarse con la herramienta de dibujo. Después de marcar un gráfico para reflejar tu perspectiva del mercado, puedes hacer clic en el botón Snapshot para generar una imagen compartible de tu gráfico de velas actual, permitiéndote compartir rápidamente tu análisis de mercado.









Además, en Historial de órdenes y operaciones, puedes hacer clic en el botón de compartir junto a PNL realizado para compartir tus resultados de ganancias/pérdidas en redes sociales o guardarlos localmente con un solo clic.













La función de visualización multiventana ayuda a mejorar la eficiencia de monitoreo y el desempeño en el trading a través de múltiples pares de tokens. Para más información, consulta Cómo cambiar el diseño del gráfico de velas de futuros









La página de trading de Futuros de MEXC ofrece tres modos de diseño: Pro (panel derecho), Pro (panel izquierdo) y Pantalla ancha. Puedes acceder a ellos haciendo clic en el botón ⚙️ en la esquina superior derecha de la página de trading.





Además, los diferentes módulos en la página de trading de Futuros de MEXC soportan la función de arrastrar y cambiar tamaño. Simplemente mantén y arrastra desde la esquina inferior derecha ⌟ de un panel para ajustar su tamaño según tu preferencia.













Además de la sección Historial de órdenes en la parte inferior de la página de trading, el gráfico de velas ahora también soporta mostrar registros de órdenes pasadas. Actualmente, se muestran hasta 100 de las órdenes completadas más recientes.





En el gráfico de velas, haz clic derecho para abrir el menú rápido, selecciona Configuración de visualización y marca Historial de órdenes. Entonces verás flechas rojas hacia abajo para órdenes de venta y flechas verdes hacia arriba para órdenes de compra, representando tus órdenes completadas históricamente.









Cuando pases el cursor sobre una flecha, por ejemplo, una flecha roja hacia abajo, se mostrará el precio promedio de esa orden de venta. Al hacer clic en Mostrar detalles, podrás ver información adicional como hora de la orden, cantidad ejecutada, precio de ejecución y tarifas.





De manera similar, al pasar el cursor sobre una flecha verde hacia arriba, se mostrará el precio promedio de esa orden de compra. Haciendo clic en Más verás detalles incluyendo hora de la orden, cantidad ejecutada, precio de ejecución y tarifas.









Más allá de las funciones auxiliares presentadas en este artículo, Futuros de MEXC ofrece múltiples ventajas clave, como bajas tarifas de transacción, profundidad de mercado fuerte y justa, alta seguridad y estabilidad, y reglas de trading flexibles, lo que la convierte en una plataforma atractiva para traders de todo el mundo.













orden Maker o ejecutar una orden Taker. Al operar Futuros en MEXC , los usuarios pueden realizar dos tipos de acciones: colocar unao ejecutar una





Al 16 de agosto de 2025, según el último esquema de tarifas, los usuarios regulares en MEXC pagan una tarifa de 0.01% por órdenes Maker y 0.04% por órdenes Taker al operar Futuros perpetuos. Los usuarios que posean al menos 500 tokens MX también pueden disfrutar de un descuento adicional del 50%. Para más detalles, consulta las tarifas oficiales de MEXC . Las tarifas pueden variar según el país o región, por lo que la página de tarifas debe considerarse como referencia final.













Maker: Colocar una orden de límite con un precio y cantidad especificados, esperando a que otros usuarios la igualen. Las órdenes Maker añaden liquidez al mercado.

Taker: Igualar activamente con órdenes de límite o de mercado existentes. Las órdenes Taker consumen la liquidez del mercado.





Una comparación de las tarifas de trading para usuarios regulares que operan Futuros perpetuos USDT-M muestra que los productos de Futuro MEXC son altamente competitivos en la industria.





Exchange MEXC Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Tarifa Maker 0.01% 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% Tarifa Taker 0.04% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%





Las cuatro plataformas competidoras listadas están dentro de los 20 principales exchanges de criptomonedas según CoinMarketCap . Una comparación simple demuestra claramente la ventaja de tarifas de MEXC en Futuros. Solo en tarifas Taker, las tarifas de la competencia van de 0.045% a 0.06%, siendo la más alta 1.5 veces la tarifa de MEXC.





Por ejemplo, supongamos que una usuaria llamada Alice planea invertir 10,000 USDT con apalancamiento 10x, abriendo una posición como Maker y cerrándola como Taker. El tamaño total de la posición sería de 100,000 USDT (sin considerar fluctuaciones de precio). Las tarifas que Alice pagaría en las cinco plataformas serían:





Exchange MEXC Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Tarifa Maker (USDT) 10 18 20 20 20 Tarifa Taker (USDT) 40 45 50 60 60 Tarifa total (USDT) 50 63 70 80 80





Una comparación de las tarifas de trading reales deja aún más clara la estructura de bajas tarifas de Futuros de MEXC, mostrando su fuerte ventaja en ayudar a los usuarios a reducir costos de trading.





Además, al 16 de agosto de 2025 (fecha de redacción), MEXC ha lanzado un Festival de Traders , ofreciendo tarifas cero para Maker y Taker en más de 140 pares de trading de Futuros, proporcionando mayores beneficios a usuarios en todo el mundo.













Desde su fundación, MEXC ha sido reconocida por descubrir proyectos de alta calidad y listarlos rápidamente, ganando amplia aprobación de los usuarios. Años de experiencia y reputación en la industria han ayudado a MEXC a atraer a decenas de millones de usuarios, convirtiéndose en la primera opción tanto para traders nuevos como experimentados. Hoy, los servicios de MEXC cubren más de 170 países y regiones en todo el mundo. Esta gran base de usuarios brinda a los Futuros de MEXC excelente profundidad, libros de órdenes equilibrados y precios justos y transparentes. Solo en las últimas 24 horas, el volumen de trading de Futuros de MEXC superó los 39.8 mil millones de USD . Esta profundidad asegura ejecuciones fluidas incluso en condiciones extremas de mercado, ayudando a los traders a evitar liquidaciones innecesarias. (Datos al 16 de agosto de 2025; fuente: CoinMarketCap)









Por ejemplo, usando el par BTCUSDT : al calcular el volumen total de órdenes limitadas dentro de ±5 puntos básicos del precio medio, el libro de órdenes de MEXC muestra aproximadamente 80.79 millones de USDT, mientras que un competidor global top-3 muestra alrededor de 39.33 millones de USDT. Esto significa que la liquidez de MEXC es aproximadamente 2.1 veces mayor que la del líder de la industria.









Los Futuros de MEXC ofrecen reglas de trading altamente flexibles, con apalancamiento ajustable de 1x a 500x. Los Futuros USDT-M soportan hasta 500x de apalancamiento. Los Futuros Coin-M soportan hasta 125x de apalancamiento. Actualmente, los pares BTCUSDT ETHUSDT soportan el máximo apalancamiento de 500x, aumentando significativamente la eficiencia del capital y permitiendo estrategias de trading diversas.





Los Futuros de MEXC soportan tres tipos de órdenes. Órdenes de límite permiten a los usuarios establecer su propio precio y cantidad; las órdenes se ejecutan según los términos especificados. Órdenes de mercado se ejecutan inmediatamente al precio actual de mercado; solo se necesita ingresar la cantidad. Órdenes Trigger permiten a los usuarios predefinir un precio de activación, precio de orden y cantidad. Cuando el mercado alcanza el precio de activación, el sistema coloca la orden automáticamente. Antes de cumplir la condición de activación, no se congela margen ni posición.





Para los modos de margen, los usuarios pueden elegir entre Margen Cruzado y Margen Aislado de manera flexible. Para más detalles, consulta la sección sobre modos de trading de Futuros . MEXC también soporta Modo de Cobertura, permitiendo a los traders mantener posiciones long y short en el mismo contrato, cada una con apalancamiento independiente. En Modo de Cobertura, el uso de margen depende del nivel de riesgo asignado.





Grid Trading y Futuros de Acciones. Para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de traders de Futuros, MEXC también ofrece Copy Trade





Copy Trade es una estrategia de inversión que permite a los usuarios replicar automáticamente las operaciones de traders experimentados. Es especialmente recomendable para principiantes con experiencia limitada en Futuros.





Grid Trading es una estrategia cuantitativa automatizada que coloca una serie de órdenes de compra y venta dentro de un rango de precios predefinido, formando una “cuadricula”. A medida que el precio fluctúa dentro de este rango, el sistema compra bajo y vende alto repetidamente, capturando ganancias de pequeños movimientos de precio. La investigación muestra que alrededor del 80% del tiempo, la mayoría de los activos fluctúan dentro de un rango, haciendo que Grid Trading sea adecuado de manera natural.





Los Futuros de Acciones son productos derivados que combinan acciones estadounidenses con el mercado cripto. Permiten a los inversores usar criptomonedas (como USDT) como margen para operar los movimientos de precio de acciones estadounidenses, sin poseer realmente las acciones.





Finalmente, MEXC ofrece múltiples métodos de inicio de sesión y trading adaptados a diferentes preferencias de usuario y dispositivos. Si prefieres operar desde móvil en iOS o Android, consulta la Tutorial de trading de futuros en MEXC (app)













Ten en cuenta que los Futuros son una inversión de alto riesgo. Los inversores deben comprender completamente los riesgos involucrados y actuar con precaución. Para más orientación sobre los riesgos del trading con alto apalancamiento, consulta la Guía de Futuros de MEXC | Estrategias de trading con apalancamiento y gestión de riesgos





Funciones de la plataforma de trading MEXC : Obtén un conocimiento más profundo sobre las ventajas y características de los Futuros de MEXC para adelantarte en el mercado.

¿Cómo participar en M-Day? : Aprende los métodos y consejos para unirte a M-Day y no te pierdas los más de 70,000 USDT en airdrops diarios de fondos de prueba de Futuros.



