Cómo utilizar herramientas de dibujo (Gráfico de velas)

En el trading de criptomonedas, los traders suelen analizar las tendencias del mercado dibujando patrones en el gráfico de velas para tomar decisiones de compra o venta. La plataforma MEXC ofrece una variedad de herramientas de dibujo básicas que permiten a los usuarios dibujar varias formas y los ayudan a evaluar las tendencias del mercado.









Cuando uses el sitio web, en la página del gráfico de velas original para el trading spot, puedes acceder a las herramientas de dibujo mediante los siguientes pasos. En la página del gráfico de velas original para el trading de futuros, no es necesario hacer clic en el botón de herramientas de dibujo, ya que el sistema las muestra a la izquierda del gráfico de velas de manera predeterminada. Aparte de eso, los pasos para usar las herramientas de dibujo del gráfico de velas son idénticos tanto para el trading spot como para el de futuros.





① Haz clic en el botón de herramientas de dibujo, y aparecerán diversas herramientas de dibujo a la izquierda del gráfico de velas, incluyendo Línea de Tendencia, Extendida, Línea de Precio, Retrocesos de Fibonacci, y más.









② Mueve el cursor hacia la herramienta deseada y haz clic en ella. Luego, mueve el cursor al gráfico de velas de la criptomoneda correspondiente para comenzar a dibujar.









③ Después de completar tu dibujo, puedes hacer clic en el botón de captura de pantalla y luego hacer clic en [Descargar Imagen] o [Copiar Imagen] para compartir la captura.













④ Si deseas eliminar una forma específica que has dibujado, haz clic en la forma y luego selecciona el ícono de la papelera que aparece.













En la aplicación, los pasos para usar las herramientas de dibujo del gráfico de velas tanto para el trading spot como para el de futuros son idénticos. Aquí, demostraremos el proceso en el trading spot.





① Después de ingresar a la página de trading, toca el ícono de gráfico de velas en la esquina superior derecha.









② Toca el botón de configuración del gráfico en la esquina superior derecha.





③ Toca [Dibujo].













④ Para dibujar una forma, selecciona la forma deseada y mueve tu dedo al gráfico de velas correspondiente.









⑤ Después de completar tu dibujo, toca el botón de compartir para guardarlo localmente o compartirlo con otros.













⑥ Si deseas eliminar una forma específica que has dibujado, toca la forma y luego selecciona el ícono de la papelera que aparece.