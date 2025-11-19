Cómo operar con futuros de acciones en MEXC





Los futuros de acciones basados en criptomonedas son derivados financieros que integran acciones estadounidenses (acciones de empresas públicas que cotizan en EE. UU.) con el mercado de criptomonedas a través del trading basado en futuros. Estos instrumentos permiten a los inversionistas especular sobre los movimientos de precios de acciones estadounidenses utilizando criptomonedas —como USDT— como margen, sin necesidad de poseer los activos subyacentes.









1) Consulta el periodo de tiempo que se muestra en la página de trading para conocer el horario real de operación.





2) El precio del activo subyacente está vinculado a los datos de precios de acciones estadounidenses tokenizadas de Ondo, los cuales pueden diferir del precio de mercado en tiempo real de la acción estadounidense correspondiente.





3) Los usuarios pueden realizar acciones de trading estándar, como abrir posiciones long y short. El apalancamiento disponible para cada par de trading de futuros de acciones varía, por lo que se recomienda consultar las cifras específicas de apalancamiento que se muestran en la página.





4) Experiencia de trading de futuros perpetuos: Con una interfaz intuitiva y un diseño de futuros perpetuos, MEXC reduce la barrera de entrada y ofrece una experiencia de trading fluida tanto para inversores nuevos como experimentados.









HOOD, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL, META, TSLA, La plataforma de Futuros de Acciones de MEXC ofrece una selección en constante crecimiento de futuros de acciones de EE. UU. que incluyen COIN MCD y más. La plataforma continuará ampliando su oferta para satisfacer las diversas necesidades de trading de los usuarios.





Los futuros de acciones de MEXC adoptan el mismo mecanismo de trading que los Futuros Perpetuos, con una interfaz y experiencia de usuario consistentes. Esto reduce significativamente la barrera de entrada para los usuarios y mejora la experiencia general de trading.





Para comenzar a operar, los usuarios pueden ingresar directamente el nombre de los futuros de acciones deseados en la barra de búsqueda de la página de Futuros, o navegar a la pestaña de Acciones y seleccionar su par de futuros preferido entre las opciones disponibles.









De igual forma, en la app de MEXC, simplemente ingresa el nombre de los futuros de acciones en la barra de búsqueda, en la sección de trading de futuros, para comenzar. Para disfrutar de una mejor experiencia, te recomendamos actualizar tu app de MEXC a la versión 6.17.0 o posterior.









Nota: Los futuros de acciones de MEXC actualmente solo admiten el modo de margen aislado. El modo de margen cruzado no está disponible.









1) Horario de trading y festivos: Presta atención a los horarios de apertura y cierre del mercado y a los días festivos oficiales. El horario de trading es del lunes a las 04:00 (UTC) hasta el viernes a las 04:00 (UTC), disponible 24 horas al día, 5 días a la semana. Durante los festivos y los horarios de mercado cerrado, las funciones de negociación se pausarán; los usuarios no podrán colocar ni cerrar órdenes.





2) Trading durante el horario de mercado cerrado: Durante este periodo, puedes cancelar órdenes no ejecutadas y añadir margen. Sin embargo, no puede colocar nuevas órdenes ni cerrar posiciones existentes. Si te preocupa que las fluctuaciones de precio afecten tus posiciones, se recomienda cerrarlas con antelación.





3) Tarifas de financiación: Actualmente, MEXC no aplica tarifas de financiación para futuros de acciones, por tiempo limitado.





4) Riesgos durante la apertura y la operación nocturna: Ten en cuenta que el precio justo durante la apertura del mercado puede diferir significativamente del precio de cierre del día anterior. Las posiciones nocturnas conllevan un mayor riesgo. Asegúrate de gestionar adecuadamente el riesgo.





5) Advertencia sobre el riesgo de apalancamiento: En MEXC, los futuros de acciones permiten la negociación con apalancamiento. El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas y puede provocar liquidaciones o incluso saldos negativos. Selecciona tu multiplicador de apalancamiento con cautela.





6) Gestión de acciones corporativas: En caso de acciones corporativas, como entregas de dividendos, desdoblamientos de acciones o desdoblamientos inversos, los precios de las acciones subyacentes pueden experimentar una volatilidad significativa. Con el fin de garantizar una negociación justa y ordenada, MEXC implementará un mecanismo de liquidación previa a las acciones corporativas para cerrar uniformemente todas las posiciones abiertas. La negociación se reanudará con normalidad una vez finalizado el proceso de liquidación. Consulta los anuncios oficiales para obtener actualizaciones oportunas.





Notas:

1) Los dividendos y los ex-derechos se refieren a acciones corporativas en las que las ganancias se distribuyen a los accionistas en efectivo o acciones. En la fecha ex-dividendo, el precio de las acciones se ajusta según corresponda.

2) Los desdoblamientos de acciones aumentan el número de acciones en circulación, a la vez que reducen el precio por acción, lo que mejora la liquidez. Los desdoblamientos generalmente se consideran una señal positiva sobre las perspectivas de crecimiento de una empresa.

3) Los desdoblamientos inversos (también llamados consolidaciones de acciones) reducen el número de acciones y aumentan el precio por acción, y suelen utilizarse para cumplir con los requisitos de cotización o mejorar las ganancias por acción.













El valor razonable está vinculado a los datos de precios de acciones estadounidenses tokenizadas de Ondo, los cuales pueden diferir del precio de mercado en tiempo real de la acción estadounidense correspondiente.









A diferencia de los futuros perpetuos, los futuros de acciones de MEXC actualmente no generan ninguna tarifa de financiación.









En cada operación de futuros sobre acciones, el beneficio o pérdida (PNL) se determina principalmente por la diferencia de precio entre el precio de apertura y el de cierre. Nota: El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. Los resultados reales dependen del apalancamiento utilizado y del tamaño de la posición.





Fórmula: PNL = (Precio de cierre – Precio de apertura) × Apalancamiento × Número de acciones × Dirección

Dirección: Long= +1; Short = –1





Ejemplos:





1) Ganancia de una posición long: Se compra una acción de Apple (AAPL) a $100 (apalancamiento = 1). Cuando el precio sube a $105, se cierra la posición.

PNL = (105 − 100) × 1 × 1 = $5





2) Ganancia de una posición short: Se vende una acción de Tesla (TSLA) a $200. Cuando el precio baja a $195, se cierra la posición.

PNL = (195 − 200) × 1 × 1 × (–1) = $5









MEXC implementa un sistema de gestión de riesgos similar al de las principales plataformas de futuros perpetuos:

1) La plataforma monitorea continuamente la tasa de margen de los usuarios en tiempo real.

2) Las tasas de margen se calculan con base en el precio justo.

3) Cuando la tasa de margen cae por debajo del umbral de mantenimiento, el sistema activa automáticamente la liquidación para minimizar las posibles pérdidas.



