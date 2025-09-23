Guía de Trading Rápido en Futuros MEXC: ejecuta al instante sin perder oportunidades de negociación

En el vertiginoso mercado de futuros de criptomonedas, el timing es crítico. Cuando aparece un punto de entrada perfecto, incluso pequeños retrasos como cambiar de página, introducir precios o confirmar órdenes pueden hacer que pierdas oportunidades. Para abordar este desafío, MEXC ha introducido la función Trading Rápido, diseñada para traders que valoran la velocidad y la eficiencia. Esta función incorpora la colocación de órdenes directamente en el gráfico de velas, lo que permite responder más rápido a los movimientos del mercado y reducir los retrasos en la ejecución.





*BTN-Comienza tu viaje en el trading de futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/es/futures/BTC_USDT









Trading Rápido es una función de la plataforma MEXC que permite a los traders abrir posiciones directamente en el gráfico de velas utilizando órdenes de mercado. Optimiza el proceso tradicional de colocación de órdenes:





Ejecución rápida : No es necesario cambiar entre paneles de órdenes. Simplemente introduce la cantidad en el gráfico y coloca la orden.

Órdenes de mercado instantáneas : Ayuda a evitar perder oportunidades debido a fluctuaciones rápidas del precio.

Eficiente y sencillo: Diseñado para scalpers, swing traders y traders de alta frecuencia.





Nota: El Trading Rápido solo admite abrir posiciones con órdenes de mercado. Si deseas ajustar el apalancamiento, cambiar modos de margen o configurar órdenes más complejas (como órdenes límite o stop-loss/take-profit), debes configurarlas con antelación en el panel de órdenes en el lado derecho de la página.









Máxima eficiencia : Desde el análisis del mercado hasta la colocación de la orden en solo un segundo, todo directamente en el gráfico de velas.

Ideal para traders de alta frecuencia y corto plazo : Diseñado específicamente para aprovechar oportunidades de mercado en tiempo real.

Ventaja de bajo costo: Con el reciente : Con el reciente Evento de 0 Tarifas de MEXC , los costos de trading se reducen significativamente, lo cual hace que el Trading Rápido sea aún más competitivo.









La principal ventaja del Trading Rápido es la velocidad, algo que lo hace especialmente útil en las siguientes situaciones:





Mercados en ruptura : Entra al instante cuando el precio rompe niveles clave de soporte o resistencia, lo que reduce la posibilidad de perder oportunidades.

Estrategias a corto plazo y de alta frecuencia : El trading en intervalos de tiempo cortos requiere ejecuciones rápidas. El Trading Rápido minimiza los retrasos en las órdenes.

Eventos de alta volatilidad : Cuando una noticia provoca movimientos rápidos en el mercado, el Trading Rápido permite a los traders reaccionar en cuestión de segundos.

Cobertura o escalado rápido: Ya sea para tomar beneficios, cortar pérdidas o abrir una cobertura en dirección opuesta, el Trading Rápido asegura la ejecución inmediata de la orden.





El Trading Rápido no está pensado para todos los traders. Es una herramienta específica para estrategias de corto plazo, rupturas, trading basado en noticias y operaciones de alta frecuencia.









Actualmente, el Trading Rápido solo está disponible en la web oficial de MEXC. A continuación, se muestra un ejemplo utilizando futuros USDT-M.









Futuros → Futuros USDT-M para entrar en la página de trading de futuros. En la página de trading, haz clic en el botón de Configuración en la esquina superior derecha. Abre la página oficial de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. Haz clic enpara entrar en la página de trading de futuros. En la página de trading, haz clic en el botón deen la esquina superior derecha.









En la página de Preferencias, activa el botón selector junto a Trading rápido para habilitar la función.













El Trading Rápido ofrece cuatro opciones diferentes de unidades. Haz clic en el ícono ▼ a la derecha de la configuración de Cantidad (USDT) o Cantidad (Cont) para abrir la ventana de configuración de unidades de futuros. Selecciona la unidad que deseas usar y haz clic en Confirmar para aplicar el cambio.









Cuando seleccionas BTC como la unidad de futuros, la cantidad que introduzcas se mostrará en BTC, con un recordatorio correspondiente que muestra el importe equivalente en USDT. Por ejemplo, como se muestra a continuación, cuando introduces 0.1 BTC, aparecerá una ventana emergente mostrando el valor correspondiente en USDT.









Cuando seleccionas "Cont" como la unidad de futuros, la cantidad que introduzcas se mostrará en contratos, con un recordatorio correspondiente que muestra el importe equivalente en BTC. Por ejemplo, como se muestra a continuación, cuando introduces "10" en el campo "Cantidad (Cont)", aparecerá una ventana emergente mostrando el valor correspondiente en BTC.





Ten en cuenta que la conversión entre Cantidad (Cont) y BTC está en función de esta equivalencia: 1 Cont = 0.0001 BTC.













Cuando seleccionas USDT (valor de la orden) como la unidad de futuros, la cantidad que introduzcas se mostrará en USDT, con un recordatorio correspondiente que muestra el monto equivalente en BTC. Por ejemplo, como se muestra a continuación, cuando introduces 100 USDT, aparecerá una ventana emergente mostrando el valor correspondiente en BTC.





Nota: Al seleccionar USDT (valor de la orden) como la unidad de futuros, puedes ajustar el apalancamiento para modificar el margen requerido de la posición.













Cuando seleccionas "Ordenar por costo (USDT)" como la unidad de futuros, la cantidad que introduzcas se mostrará en USDT. Por ejemplo, como se muestra a continuación, introdujimos un importe de orden de 100 USDT.





Nota: A diferencia de "USDT (valor de la orden)", cuando seleccionas "Ordenar por costo (USDT)" como la unidad de futuros, el costo no se ve afectado por el apalancamiento.









*BTN-Comienza tu viaje en el trading de futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/es/futures/BTC_USDT









En la página de trading de futuros, una vez que hayas activado el Trading Rápido, verás el panel de órdenes de Trading Rápido mostrado directamente en el gráfico de velas. Introduce la cantidad deseada en el campo Introducir cantidad y luego haz clic en Compra a mercado o Venta a mercado para abrir al instante una posición de futuros al precio de mercado actual.













Durante periodos de volatilidad extrema, las órdenes de mercado pueden estar sujetas a riesgo de deslizamiento.

Se recomienda configurar el apalancamiento y el modo de margen con antelación para evitar errores causados por ajustes de última hora.

El Trading Rápido es más adecuado para estrategias de alta frecuencia y corto plazo, mientras que la colocación tradicional de órdenes suele ser más apropiada para posiciones a largo plazo.









La función de Trading Rápido de Futuros MEXC es una herramienta de alta eficiencia diseñada para traders profesionales y participantes de alta frecuencia. Al integrar la entrada de órdenes directamente en el gráfico de velas, acorta de forma significativa la brecha entre la decisión y la ejecución, lo cual te permite mantener la ventaja en un mercado altamente competitivo. Una vez dominado, el Trading Rápido puede convertirse en un arma poderosa en tu arsenal de trading de futuros.





*BTN-Comienza tu viaje en el trading de futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/es/futures/BTC_USDT







