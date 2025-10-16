Explicación sobre las tarifas de trading y las tasas de financiación de MEXC: la guía más reciente sobre las tarifas de Spot y Futuros





Tanto si eres un trader experimentado en criptomonedas como si acabas de empezar, comprender las tarifas de trading es esencial para desenvolverte en el mercado y mejorar tu experiencia de trading. MEXC, un exchange global líder en criptomonedas, ofrece una estructura de tarifas transparente que ayuda a los traders a gestionar sus costos de forma eficaz tanto en el mercado spot como en el de futuros.













Al operar en Futuros MEXC, los usuarios pueden actuar en dos roles:





Maker: Una orden de límite que no coincide inmediatamente con órdenes maker actuales, sino que se coloca en el libro de órdenes como pendiente de ejecución. Esto añade liquidez al mercado.

Taker: Una orden de límite o de mercado que coincide directamente con órdenes maker actuales y, consecuentemente, elimina liquidez del mercado.





Actualmente, las tasas de tarifas para Futuros MEXC son del 0.000% para órdenes Maker y del 0.020% para órdenes taker. Si mantienes tokens MX y los transfieres a tu cuenta de Futuros, se pueden usar para descontar tarifas de trading con un 20% de descuento. Si mantienes más de 500 MX, puedes recibir un 50% de descuento en tarifas.









Ejemplo: Un usuario abre una posición short equivalente a 1 BTC en futuros perpetuos BTCUSDT , con un valor de posición de 100,000 USDT:

Si se ejecuta como orden maker: Tarifa = 100,000 × 0.000% = 0 USDT

Si se ejecuta como orden taker: Tarifa = 100,000 × 0.020% = 20 USDT





Nota: No se cobran tarifas por órdenes no ejecutadas o canceladas.





Además, ciertos pares de Futuros Perpetuos de MEXC adoptarán una estructura de tarifas escalonadas diseñada para incentivar el trading activo entre usuarios de distintos niveles. Como las tarifas pueden variar según la región, puedes consultar tu nivel de usuario actual y los niveles de tarifas correspondientes en la página de trading de Futuros. A medida que aumente tu volumen de trading, avanzarás a niveles superiores con tarifas más favorables, mientras sigues beneficiándote de la alta liquidez y la profundidad de mercado de MEXC.











La tasa de financiación es un mecanismo establecido por los exchanges de criptomonedas para mantener el precio de los futuros perpetuos alineado con el precio del activo subyacente. Se aplica específicamente a los futuros perpetuos y funciona como un intercambio de financiación entre los traders en largo (con posiciones long) y en corto (con posiciones short). El exchange en sí no cobra esta tarifa; en su lugar, el mecanismo ajusta el costo o el beneficio de mantener posiciones, lo cual incentiva que el precio de los futuros perpetuos se mantenga cercano al del activo subyacente.





En MEXC, el mecanismo de tasa de financiación asegura que el precio de los futuros perpetuos se mantenga estrechamente anclado al precio índice spot, lo cual preserva la equidad y la estabilidad del mercado.





Reglas generales de los pagos de financiación:

Si la tasa de financiación es positiva, las posiciones long pagan tarifas de financiación mientras que las posiciones short las reciben. Por el contrario, si la tasa de financiación es negativa, las posiciones long reciben tarifas de financiación y las posiciones short las pagan.

Solo los usuarios que mantengan posiciones en el momento de la liquidación de la tarifa de financiación están obligados a pagar o recibir dichas tarifas. Si la posición se cierra antes de que ocurra la liquidación de la tarifa de financiación, no se pagarán ni recibirán dichas tarifas.

Debido a que la liquidación de las tarifas de financiación requiere tiempo de procesamiento, es posible que las órdenes ejecutadas dentro del intervalo de ±15 segundos referenciado a la marca de tiempo de la financiación se incluyan en la liquidación.

Las tarifas de financiación se intercambian directamente entre los usuarios; Futuros MEXC no cobra tarifas de financiación.













Al igual que en Futuros MEXC, el trading spot de MEXC también tiene dos roles: maker y taker.

Maker: Una orden de límite que no coincide de inmediato con órdenes maker existentes, sino que se coloca en el libro de órdenes como una orden pendiente a la espera de ser ejecutada, y que añade liquidez al mercado.

Taker: Una orden de límite o de mercado que coincide directamente con órdenes maker existentes y, en consecuencia, elimina liquidez del mercado.





Actualmente, las tasas de tarifas de MEXC para trading spot son del 0.0000% para órdenes maker y del 0.0500% para órdenes taker. Si holdeas tokens MX, puedes disfrutar de un 20% de descuento en las tarifas de trading. Si holdeas más de 500 MX, eres elegible para un 50% de descuento.





Ejemplo: Un usuario vende 1 BTC en el mercado spot del par BTC/USDT y recibe 100,000 USDT:

Si se ejecuta como una orden maker: Tarifa = 100,000 × 0.0% = 0 USDT

Si se ejecuta como una orden taker: Tarifa = 100,000 × 0.05% = 50 USDT





Nota: No se cobran tarifas por órdenes no ejecutadas u órdenes canceladas.









Las tarifas a menudo se pasan por alto, pero son un factor crítico para determinar la rentabilidad a largo plazo.





Reducir costos : Seleccionar estratégicamente entre órdenes maker y taker, o usar MX para compensar tarifas, puede reducir de manera significativa los gastos de transacción.

Mejorar la estrategia : Las tarifas de financiación influyen directamente en el costo de holdear posiciones, lo que ayuda a los traders a decidir si mantenerlas en el tiempo.

Fortalecer la conciencia del riesgo : Comprender claramente los mecanismos de tarifas ayuda a los traders a evitar pérdidas innecesarias derivadas de tarifas de financiación pasadas por alto.

Aumentar la rentabilidad: Con la misma estrategia de trading, quienes hacen un uso eficaz de las estructuras de tarifas pueden lograr mayores retornos netos.













Visita el sitio web oficial de MEXC y dirígete a la página de tarifas de trading para ver información detallada tanto sobre trading de futuros como sobre trading spot.













Abre la aplicación móvil de MEXC, pulsa el ícono de perfil y entra en Configuración de tarifas para ver la información correspondiente.













Nota: Las tasas de tarifas pueden variar según el país, la región y el par de trading. Toma como referencia estándar las tasas que aparecen en la página de tarifas de trading de MEXC. Al operar en MEXC, presta siempre atención a cualquier cambio en las tasas de tarifas para planificar mejor tus costos de operación.









Comprender las tarifas de trading y las tarifas de financiación de MEXC no solo te ayuda a calcular los costos con mayor precisión, sino que también mejora la efectividad general de tus estrategias de trading. Ya sea en Spot o en Futuros, dominar las estructuras de tarifas es un paso importante hacia un trading más profesional.





Si quieres ahorrar en tarifas, puedes usar MX para obtener descuentos en la tarifa de trading. Con el tiempo, los ahorros acumulados pueden ser significativos.





Actualmente, MEXC está llevando a cabo el Festival de 0 Tarifas , una oportunidad exclusiva para operar sin tarifas. Esto permite a los usuarios reducir sustancialmente los costos de trading y lograr el objetivo de "ahorrar más, operar más y ganar más". En la plataforma MEXC, puedes aprovechar al máximo esta promoción para disfrutar de un trading de bajo costo, mantenerte a la vanguardia de las tendencias del mercado y capturar incluso las oportunidades de inversión más fugaces, lo cual puede acelerar tu camino hacia el crecimiento de tus activos a largo plazo.







