Guía completa sobre futuros, Take-Profit y Stop-Loss: gestión esencial del riesgo y consejos prácticos para principiantes





En los mercados de criptomonedas, los movimientos de precios pueden ser extremadamente volátiles, y las ganancias o pérdidas pueden ocurrir en un instante. Para los traders de Futuros, las órdenes de take-profit y stop-loss no solo son herramientas esenciales para la gestión de riesgo, sino también clave para mejorar las tasas de éxito en el trading y reducir la toma de decisiones emocional.





Take-Profit (TP) y Stop-Loss (SL) son herramientas comunes de gestión de riesgo utilizadas por los traders.





Take-Profit (TP) : Cuando el precio alcanza un objetivo preestablecido, el sistema cierra automáticamente la posición para asegurar ganancias.

Stop-Loss (SL): Cuando el precio cae por debajo de un umbral preestablecido, el sistema cierra automáticamente la posición para prevenir pérdidas mayores.





En la plataforma MEXC, las órdenes de take-profit y stop-loss se dividen en dos categorías principales:





TP/SL preestablecidos : Órdenes configuradas antes de abrir una posición mediante el ajuste de condiciones de activación como Rendimiento (%) o PNL (USDT) . Cuando el Último precio , Precio justo o Precio índice alcanza el precio de activación, el sistema ejecuta la orden al mejor precio de mercado disponible para asegurar ganancias o limitar pérdidas.

TP/SL: Órdenes establecidas mientras se mantiene una posición, utilizando la función TP/SL de precio de mercado. Los traders pueden aplicarlo a la Posición completa o Posición parcial (Web). Al establecer condiciones de activación como ROE, PNL o Precio de activación, el sistema ejecutará automáticamente una vez que se alcance el precio de activación.





Adicionalmente, MEXC ofrece las funciones TP inverso y SL inverso, permitiendo a los traders cambiar de manera flexible entre estrategias long y short en mercados bidireccionales.









Configurar take-profit y stop-loss de antemano para una nueva posición es un enfoque disciplinado de trading, lo que significa que ya tienes una estrategia de salida clara antes de entrar al mercado. Al abrir una posición, puedes seleccionar la opción Establecer TP/SL y luego elegir Último precio, Precio justo o Precio índice como precio de activación. Una vez que la orden se ejecute, parcial o totalmente, al precio límite o de mercado, el sistema colocará inmediatamente una orden TP/SL basada en el precio de activación preestablecido.





Los usuarios pueden elegir entre tres modos de configuración: USDT (Precio de activación), ROE o PNL. Por ejemplo, si configuras TP/SL por ROE, el precio de activación y el PNL estimado se calcularán en consecuencia.





Nota: El sistema permite configurar órdenes TP/SL por ROE o PNL, pero estas cifras son solo de referencia. Los resultados reales pueden variar debido a tarifas de trading, cambios en el precio promedio de entrada y el precio final ejecutado. Agregar a una posición alterará el precio promedio de entrada, pero el precio de activación de TP/SL permanece fijo una vez establecido y no cambiará.









Mientras se mantiene una posición, MEXC ofrece dos tipos de opciones TP/SL: Posición completa y Posición parcial (sitio web).









Para la posición completa (ya sea aumentada o reducida), puedes configurar órdenes de cierre de antemano seleccionando condiciones de activación como ROE, PNL o Precio de activación. Cuando el Último precio, Precio justo o Precio índice alcanza el nivel de activación preestablecido, el sistema ejecuta la orden al mejor precio de mercado disponible según el precio y cantidad definidos.





Una vez cerrada la posición, la orden TP/SL correspondiente será cancelada automáticamente por el sistema.









Si se selecciona take-profit inverso al configurar TP para una posición, el sistema abrirá una orden de mercado en dirección opuesta con la misma cantidad después de que la posición completa se cierre al activarse el TP. Debido a la volatilidad del mercado, la orden inversa puede no llenarse completamente. En esos casos, MEXC notificará al usuario por correo electrónico, SMS y mensajes dentro de la app.









Si se selecciona stop-loss inverso al configurar SL para una posición, el sistema abrirá una orden de mercado en dirección opuesta con la misma cantidad después de que la posición completa se cierre al activarse el SL. Debido a la volatilidad del mercado, la orden inversa puede no ejecutarse completamente. En esos casos, MEXC también notificará al usuario por correo electrónico, SMS y mensajes dentro de la app.









Para una posición parcial, los traders pueden preestablecer órdenes de cierre con condiciones de activación como ROE, PNL o Precio de activación. Cuando el Último precio, Precio justo o Precio índice alcanza el nivel de activación preestablecido, el sistema ejecutará la orden al mejor precio de mercado disponible según el precio de activación y cantidad definidos.





Una vez cerrada la posición, la orden TP/SL correspondiente será cancelada automáticamente por el sistema.





Nota: Las órdenes TP/SL pueden fallar debido a alta volatilidad del mercado o tamaño insuficiente de la posición cerrable. Si se activan correctamente, el sistema colocará una orden de cierre de mercado. Sin embargo, debido a fluctuaciones de precio, la orden de mercado puede no completarse totalmente y el precio final ejecutado puede diferir del precio de activación preestablecido.





Los traders pueden ir a Posiciones actuales → TP/SL, hacer clic en Agregar y configurar TP/SL para una posición existente seleccionando la condición de activación deseada (ROE, PNL o Precio de activación) y cantidad.





El principal beneficio del take-profit y stop-loss es que ayudan a los traders a asegurar ganancias, limitar pérdidas y reducir el riesgo de liquidación. Al establecer puntos de salida de antemano, los traders no necesitan monitorear constantemente el mercado y pueden evitar decisiones emocionales impulsadas por la avaricia o el miedo. Esto hace que el proceso de trading sea más racional y disciplinado. A largo plazo, el uso adecuado de TP/SL mejora la eficiencia del capital y respalda el desarrollo de un sistema de trading robusto.

















Paso 1: Ve al sitio oficial de MEXC, entra en la página de trading de Futuros y configura TP/SL dentro de la interfaz de trading.









Paso 2: Configura el Precio de activación TP (Último precio, Precio justo o Precio índice) y elige la condición de activación (ROE o PNL).

















Paso 1: En Posiciones abiertas, haz clic en Agregar → Posición completa.









Paso 2: En configuración de take-profit, selecciona ROE, PNL o Precio de activación, junto con Último precio, Precio justo o Precio índice.









En esta etapa, puedes habilitar take-profit inverso y stop-loss inverso.













Paso 1: En Posiciones abiertas, haz clic en Agregar → Posición parcial.









Paso 2: En configuración de take-profit, selecciona ROE, PNL o Precio de activación y establece la Cantidad, junto con Último precio, Precio justo o Precio índice.









Paso 1: Desde la página principal de la App MEXC, ve a Futuros. En el lado derecho de la interfaz de trading, abre Avanzado para configurar TP/SL.









Paso 2: Configura el Precio de activación TP (Último precio, Precio justo o Precio índice) y elige la condición de activación %, PNL o USDT.

















Paso 1: En Posiciones, pulsa Agregar → TP/SL de la posición.









Paso 2: En Configuración TP/SL, selecciona %, PNL o USDT, junto con Último precio, Precio justo o Precio índice.









En esta etapa, puedes habilitar take-profit inverso y stop-loss inverso.













Paso 1: En Posiciones, pulsa Agregar → TP/SL por lotes.









Paso 2: En Configuración TP/SL, selecciona %, PNL o USDT y establece el Monto, junto con Último precio, Precio justo o Precio índice.













Establece niveles de stop-loss con prudencia : Se recomienda que la pérdida en una sola operación no supere el 2%-5% del capital total de la cuenta.

Diferentes enfoques para posiciones long y short : En una tendencia alcista, considera tomar ganancias por etapas, mientras que en mercados laterales, niveles de stop-loss más ajustados pueden ser más efectivos.

Estrategia inversa : En mercados con tendencia, el Stop-Loss Inverso puede usarse para cambiar de dirección rápidamente, pero ten en cuenta los riesgos de slippage durante alta volatilidad.

Usa indicadores técnicos: Las configuraciones de TP/SL deben basarse en niveles de soporte/resistencia, medias móviles o patrones de velas, en lugar de solo intuición.









El take-profit y el stop-loss son herramientas esenciales de gestión de riesgos en el trading de futuros. Ayudan a los traders a asegurar ganancias, reducir retrocesos, controlar riesgos en mercados desfavorables, prevenir liquidaciones y reforzar la disciplina de trading al reducir decisiones emocionales. Sin embargo, no son infalibles. En condiciones extremas del mercado, pueden ocurrir deslizamientos o fallas en la activación. Para mejorar el éxito en el trading de manera más integral, los traders deberían combinar TP/SL con análisis técnico, gestión de posiciones y estrategias de gestión de capital.





