Preguntas frecuentes sobre la liquidación en el trading de futuros









La liquidación, también conocida como cierre forzoso o llamada de margen, ocurre cuando la plataforma cierra automáticamente la posición de un usuario. En MEXC, la tasa de margen de mantenimiento (MMR) es el indicador clave del riesgo de la posición del usuario y su exposición total a los activos. Cuando la MMR alcanza o supera el 100%, el sistema liquida automáticamente la posición. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que monitoreen de cerca los cambios en su MMR para evitar la liquidación.









MEXC utiliza el precio justo como el desencadenante de la liquidación. Cuando el precio justo alcanza el precio de liquidación, se activa el mecanismo de liquidación. Usar el precio justo como referencia ayuda a mejorar la estabilidad del mercado y reduce la liquidación innecesaria durante períodos de fluctuaciones anormales del mercado.





Los usuarios pueden ver el precio justo actual y su explicación en la parte superior de la página de trading. Además, en la parte superior del gráfico de velas, los usuarios pueden alternar entre el precio justo, el último precio y el precio índice para seguir fácilmente las tendencias de los tres precios.













Cuando se activa la liquidación, el sistema ejecutará una liquidación escalonada basada en el límite de riesgo de la posición del usuario para evitar la liquidación de toda la posición y gestionar mejor los riesgos.





Cancelación de ordenes:

En modo de margen cruzado: todas las órdenes abiertas de la cuenta serán canceladas.

Modo de margen aislado (cuando la función de adición automática de margen está habilitada): Todas las órdenes abiertas para el contrato afectado son canceladas.

Después de la cancelación, si la tasa de margen sigue siendo del 100% o más, el sistema procederá al siguiente paso.





Autocomercio Long-Short (Solo margen cruzado):

En modo de margen cruzado, si existen posiciones long y short simultáneamente, el sistema reducirá automáticamente las posiciones realizando un autocomercio.

Este paso solo se aplica en modo de margen cruzado. Después de completar el autocomercio, si la tasa de margen sigue siendo del 100% o más, el sistema procederá al siguiente paso.





Liquidación escalonada:

Nivel de riesgo más bajo: Si la posición está en el nivel más bajo del límite de riesgo, el proceso de liquidación continuará directamente.

Niveles de riesgo más altos: Si la posición está en un nivel de límite de riesgo más alto, el sistema liquidará parcialmente la posición al precio de quiebra para reducir el nivel de riesgo. El sistema luego recalculará la tasa de margen basada en la nueva tasa de margen de mantenimiento más baja. Si la tasa de margen sigue siendo del 100% o más, el proceso de liquidación escalonada continuará hasta que se alcance el nivel más bajo.





Liquidación total

Una vez que la posición llega al nivel más bajo, si la tasa de margen sigue siendo del 100% o más, la posición restante será asumida por el sistema al precio de quiebra.

Nota: Dado que la liquidación no pasa por el sistema de emparejamiento, el precio de quiebra no aparecerá en los registros de transacciones ni en el gráfico de velas.









Una vez que la posición de un usuario es tomada por el motor de liquidación al precio de quiebra, si la posición puede ejecutarse a un precio mejor que el precio de quiebra, el margen restante se añadirá al fondo de seguro.





Si la posición no puede ejecutarse a un precio mejor que el precio de quiebra, cualquier pérdida resultante de la quiebra será cubierta por el fondo de seguro. Finalmente si el fondo de seguro es insuficiente para cubrir la pérdida, la posición restante de liquidación será transferida al sistema de autodesapalancamiento (ADL).









Las órdenes de liquidación se pueden encontrar en la sección de "Historial de Posiciones".









Método 1

1）Inicia sesión en la app de MEXC y haz clic en "Futuros" en la parte inferior para acceder a la página de futuros.

2）Haz clic en el icono de órdenes en la sección de órdenes.

3）Revisa tus órdenes de liquidación en "Historial de Posiciones".









Método 2

1）Inicia sesión en la app de MEXC y pulsa "Portafolio" en la parte inferior para acceder a la página de Billetera.

2）Selecciona la pestaña de "Futuros" y haz clic en el icono de órdenes a la derecha.

3）Revisa tus órdenes de liquidación en "Historial de Posiciones".













En el sitio web, inicia sesión y haz clic en "Ordenes de Futuros " debajo de "Órdenes" en la barra de navegación superior derecha.









Debajo de "Historial de Posiciones", podrás ver tus órdenes liquidadas.

















La tasa de margen de mantenimiento (MMR) es un indicador de riesgo que se calcula dinámicamente en función de tu posición actual. Cuando la MMR alcanza el 100% o más, significa que tu margen no es suficiente para mantener la posición, y el sistema activará la liquidación.





Fórmula de cálculo: MMR = (margen de mantenimiento + tarifa de liquidación) / (margen de posición + PNL no realizado)





Evaluación de riesgo:

MMR < 100%: la posición aún tiene un margen de seguridad.

MMR = 100%: el valor de la posición es justo suficiente para cumplir con el requisito mínimo (margen de mantenimiento + tarifa de liquidación). En este punto se activa la liquidación.

MMR > 100%: el valor de la posición ha caído por debajo del requisito mínimo, y el sistema comenzará el proceso de liquidación.









5.2.1 ¿Por qué existe el margen de mantenimiento?

El margen de mantenimiento es el margen mínimo requerido para mantener una posición abierta. Cuando el margen de la cuenta cae por debajo de este umbral, el sistema activará la liquidación o liquidación parcial. Es un mecanismo necesario para proteger las posiciones y controlar el riesgo de liquidación.

Fórmulas de cálculo:

Futuros con margen en USDT: Margen de mantenimiento = precio de entrada promedio × contrato × tamaño × tasa de margen de mantenimiento

Futuros con margen en moneda: Margen de mantenimiento = (tamaño × contrato / precio de entrada promedio) × tasa de margen de mantenimiento

El margen de mantenimiento afecta directamente al precio de liquidación y puede considerarse la parte “bloqueada” del margen utilizada para la gestión de riesgos. Cuanto mayor sea el tamaño de la posición, más margen debe bloquearse, lo que significa que la tasa de margen de mantenimiento aumentará en consecuencia. Recomendamos encarecidamente a los usuarios cerrar sus posiciones antes de que su saldo de margen disponible caiga al nivel del margen de mantenimiento para evitar la liquidación.





5.2.2 ¿Qué es la tasa de margen de mantenimiento?





Resumen de Futuros → Información → Límites de riesgo. La tasa de margen de mantenimiento (MMR) se calcula en función del tamaño de la posición de un usuario, en lugar del multiplicador de apalancamiento. Esto significa que la MMR no se ve afectada por el apalancamiento elegido. El sistema divide los tamaños de posición en varios niveles de acuerdo con el límite de riesgo base de los futuros y los umbrales incrementales. Cada nivel corresponde a una MMR diferente: cuanto mayor sea la posición, más alta será la MMR. Los detalles sobre la MMR y los niveles de límite de riesgo para cada futuro perpetuo pueden encontrarse en





Ejemplo: si la MMR del usuario A es del 1% y utiliza 100 USDT como margen, se bloqueará 1 USDT. Cuando la pérdida no realizada alcance los 99 USDT, la posición será liquidada, en lugar de esperar a que se pierdan los 100 USDT completos. Este mecanismo ayuda a la plataforma a gestionar el riesgo de manera más efectiva.





Nota: en casos de fluctuaciones de precios anormales o condiciones extremas del mercado, el sistema puede tomar medidas adicionales para mantener la estabilidad del mercado, incluyendo, entre otras:

Ajustar el apalancamiento máximo para futuros

Ajustar los límites de posición en los diferentes niveles

Ajustar la MMR en los diferentes niveles













Condición de liquidación: una posición será liquidada cuando el margen de posición + PNL no realizado ≤ margen de mantenimiento + tarifa de liquidación. En otras palabras, la liquidación se activa cuando la tasa de margen de mantenimiento (MMR) = 100%, y el precio de liquidación puede derivarse de esta condición. (Para simplificar, el siguiente ejemplo ignora la tarifa de liquidación).





Posición Long: Precio de liquidación = (margen de mantenimiento – margen de posición + precio de entrada promedio × contrato × tamaño) / (contrato × tamaño)





Posición Short: Precio de liquidación = (precio de entrada promedio × contrato × tamaño – margen de mantenimiento + margen de posición) / (contrato × tamaño)





Ejemplo: un usuario compra 10,000 contratos de futuros perpetuos BTCUSDT a un precio de entrada promedio de 8,000 USDT con un apalancamiento de 25x, abriendo una posición long. (Se asume que los 10,000 contratos pertenecen al primer nivel de riesgo con una tasa de margen de mantenimiento del 0.5%).

Margen de mantenimiento = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT

Margen de posición = (8,000 × 10,000 × 0.0001) / 25 = 320 USDT





Precio de liquidación para la posición long: (40 – 320 + 8,000 × 10,000 × 0.0001) / (10,000 × 0.0001) = 7,720 USDT

En el modo de margen aislado, los usuarios pueden añadir margen manualmente para aumentar el margen de seguridad entre el precio de liquidación y el precio de entrada, reduciendo así el riesgo de liquidación. Cuando el nivel de riesgo de una posición es alto, añadir margen adicional es una forma efectiva de disminuir la exposición.









Condición de liquidación: una posición será liquidada cuando el patrimonio en modo de margen cruzado (excluyendo margen aislado, PNL no realizado aislado y todos los márgenes de órdenes) ≤ margen de mantenimiento en margen cruzado + tarifa de liquidación. En otras palabras, la liquidación se activa cuando la tasa de margen de mantenimiento (MMR) = 100%, y el precio de liquidación puede derivarse de esta condición. (Para simplificar, el siguiente ejemplo ignora la tarifa de liquidación).





Fórmula: Precio de liquidación = (precio de entrada promedio short × contratos de posición short × tamaño – precio de entrada promedio long × contratos de posición long × tamaño – margen de mantenimiento en margen cruzado + (saldo de billetera – margen de posición aislada – margen de órdenes + PNL no realizado de otras posiciones en margen cruzado)) / (contratos de posición short × tamaño – contratos de posición long × tamaño)





Ejemplo: Un usuario compra 10,000 contratos de futuros perpetuos BTCUSDT a un precio de entrada promedio de 8,000 USDT con un apalancamiento de 25x, utilizando un saldo de billetera de 500 USDT. El usuario mantiene solo esta posición long en margen cruzado, sin posiciones aisladas ni órdenes abiertas activas. (Se asume que los 10,000 contratos pertenecen al primer nivel de riesgo con una tasa de margen de mantenimiento del 0.5%).

Margen de mantenimiento en margen cruzado = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT





Precio de liquidación: (0 × 0 × 0.0001 – 8,000 × 10,000 × 0.0001 – 40 + (500 – 0 – 0 + 0)) / (0 × 0.0001 – 10,000 × 0.0001) = 7,540 USDT





A diferencia del modo de margen aislado, el precio de liquidación en el modo de margen cruzado puede cambiar en cualquier momento, ya que el margen se ve constantemente afectado por las posiciones en otros pares de trading. En el modo de margen cruzado, cada posición tiene su propio margen inicial independiente, pero el fondo de margen es compartido. El PNL no realizado de cada posición impacta en el saldo total de la cuenta de margen cruzado. Además, si un usuario mantiene posiciones long y short en margen cruzado bajo el mismo futuro, el precio de liquidación será el mismo para ambas direcciones.









El precio de liquidación no es lo mismo que el precio de toma de control. El precio de liquidación es solo un punto de activación. Una vez que ocurre la liquidación, el motor de liquidación tomará el control de la posición del usuario al precio de toma de control. En el historial de posiciones y en la página "Compartir mi PNL", el precio promedio de cierre mostrado es el precio de toma de control.





El precio de toma de control, también conocido como precio de bancarrota, se refiere al precio en el cual todo el margen de la posición se ha perdido completamente. Representa el punto teórico en el que el saldo de la cuenta se reduciría a cero. En la práctica, esto rara vez ocurre, porque una vez que se alcanza el precio de liquidación, la plataforma liquida automáticamente la posición para proteger la liquidez del mercado.









Ejemplo: Detalles de la orden de posición liquidada SOLUSDT



Apalancamiento Precio de entrada promedio Margen de posición Valor de la posición Precio de liquidación Precio de quiebra Antes de la liquidación 100x 196.09 USDT 1.3726 USDT 137.263 USDT / / Después de la liquidación 100x / / 137.263 USDT 194.59 USDT 194.14 USDT





Cuando el precio justo de mercado alcanzó el precio de liquidación de 194.59 USDT, se liquidó la posición long en SOLUSDT. Esta parte de la posición fue absorbida por el motor de liquidación al precio de quiebra de 194.14 USDT.













Cuando el precio de marca alcanza el precio de liquidación, el sistema asumirá la posición al precio de adquisición (precio de quiebra). Dado que el proceso de liquidación no pasa por el motor de conciliación, es posible que el precio de adquisición no aparezca en el gráfico de velas. Tras la liquidación, el margen restante se transfiere al fondo de seguro. Si la posición presenta un patrimonio neto negativo, el fondo de seguro cubrirá el déficit. Esta es una de las medidas de control de riesgos de MEXC, diseñada para evitar que el mecanismo de desapalancamiento automático (ADL) se active durante periodos de volatilidad extrema del mercado.













Usando como ejemplo el contrato de futuros perpetuos BTCUSDT (los siguientes datos son solo ilustrativos; para los valores reales, consulte la lista de límites de riesgo ):





Cuando un usuario establece un apalancamiento de 200x, esto corresponde al nivel 1 en la lista de límites de riesgo. En este nivel, la cantidad máxima de posición del usuario es de 525,000 cont. (incluyendo tanto posiciones abiertas como órdenes de apertura pendientes).





Cuando un usuario establece un apalancamiento de 50x, esto corresponde al nivel 4 en la lista de límites de riesgo (47 < apalancamiento ≤ 58). En este nivel, la cantidad máxima de posición del usuario es de 2,100,000 cont. (incluyendo tanto posiciones abiertas como órdenes de apertura pendientes).

Nivel Apalancamiento máximo Rango de tamaño de posición (cont.) Tasa de margen de mantenimiento 1 200x 0~525,000 0.40% 2 111x 525,000~1,050,000 0.80% 3 76x 1,050,000~1,575,000 1.20% 4 58x 1,575,000~2,100,000 1.60% 5 47x 2,100,000~2,625,000 2.00%





Supongamos que los niveles de límite de riesgo para el contrato de futuros perpetuos BTCUSDT son los que se muestran arriba (los valores son solo ilustrativos; consulta la lista de límites de riesgo de cada futuro para conocer las cifras reales).





En el modo de margen cruzado, el apalancamiento solo afecta la cantidad de margen requerido y no determina directamente el precio de liquidación. El precio de liquidación en el modo de margen cruzado está determinado por el saldo de la cuenta y el valor de las posiciones abiertas.

En el modo de margen aislado, si el usuario no ajusta el margen después de abrir una posición, un mayor apalancamiento hará que el precio de liquidación se acerque al precio de entrada, aumentando el riesgo de liquidación.





En el modo de margen cruzado, así funciona el “apalancamiento efectivo”: Por ejemplo, supongamos que un usuario tiene 10 USDT en su cuenta. En el modo de margen cruzado, si selecciona un apalancamiento de 10x para abrir una posición con un valor de 10 USDT, el margen inicial para esa posición se calcularía de la siguiente manera: Margen inicial = valor de la posición / apalancamiento = 10 USDT / 10 = 1 USDT

Esto significa que 1 USDT de la cuenta del usuario se bloquearía como margen, mientras que los 9 USDT restantes seguirían disponibles para otras posiciones.





Dado que el usuario está operando en modo de margen cruzado, todo el saldo de la cuenta sirve como margen disponible. Esto significa que los 10 USDT en su cuenta de futuros pueden utilizarse para la gestión del riesgo de posición. Por lo tanto, a pesar de seleccionar un apalancamiento de 10x, su apalancamiento efectivo en realidad se calcula como: Apalancamiento efectivo = saldo de la cuenta / valor de la posición = 10 USDT / 10 USDT = 1

Esto demuestra que, en el modo de margen cruzado, el apalancamiento no determina directamente el precio de liquidación. En cambio, el precio de liquidación depende principalmente del margen disponible en la cuenta y del valor de las posiciones abiertas.

rgin and the value of the open positions.









El usuario A compra 80,000 contratos en futuros perpetuos BTCUSDT a un precio de 10,000 USDT con un apalancamiento de 50x. En este momento, el tamaño de la posición es de 80,000 contratos, lo que corresponde al nivel 1 en la lista de límites de riesgo (rango de tamaño de posición: 0-100,000 contratos). Por lo tanto, la tasa de margen de mantenimiento para esta posición es del 0.5% bajo el nivel 1.





Más adelante, a medida que el precio de BTCUSDT sube, el usuario A incrementa la posición en 40,000 contratos (llevando el tamaño total de la posición a 120,000 contratos), lo que corresponde al nivel 2 en la lista de límites de riesgo (rango de tamaño de posición: 100,000-200,000 contratos). Como resultado, la tasa de margen de mantenimiento aumenta al 1% bajo el nivel 2.





En esta etapa, si la posición alcanza el umbral de liquidación, se activará la liquidación. Debido a que la posición está en un nivel superior, se aplica la liquidación escalonada. El sistema primero liquidará 20,000 contratos (la parte correspondiente al nivel actual). Tras esta liquidación parcial, el tamaño de la posición disminuye a 100,000 contratos, regresando al nivel 1, donde la tasa de margen de mantenimiento baja del 1% al 0.5%. El sistema luego reevaluará la posición restante: si todavía está sujeta a liquidación, la posición restante también será liquidada; si no, la posición restante se mantendrá.









Cuando configuras la unidad de tu contrato en USDT, en lugar de cantidad o contratos, en el trading de futuros con margen en USDT, la cantidad liquidada que se muestra en el historial de posiciones puede diferir de la cantidad con la que abriste la posición.





Esto ocurre porque, aunque mantengas el mismo número de tokens durante toda la operación, su valor cambia a medida que fluctúan los precios. Dado que la cantidad liquidada (valor de la posición) se calcula multiplicando la cantidad de tokens por el precio promedio de ejecución, el monto final liquidado generalmente variará respecto al tamaño inicial de la posición.













Antes de participar en el trading de futuros, es importante establecer expectativas de inversión realistas e implementar una gestión de riesgos adecuada, dado que los mercados de futuros son altamente volátiles. De esta manera, incluso si el mercado experimenta fluctuaciones bruscas, tus pérdidas pueden mantenerse dentro de un rango controlable. Para más detalles sobre cómo prevenir la liquidación, consulta: Cómo prevenir la liquidación en el trading de futuros









Puedes reducir el riesgo de liquidación añadiendo margen adicional o disminuyendo el apalancamiento al abrir la posición. Esto incrementa la distancia entre el precio de liquidación y el precio de mercado, haciendo que la liquidación sea menos probable.









Establecer un precio de stop-loss es una de las formas más efectivas de evitar la liquidación. Te ayuda a limitar pérdidas y reducir el riesgo de que tu posición sea liquidada.





Ten en cuenta que las órdenes de stop-loss o take-profit pueden no ejecutarse debido a la volatilidad extrema del mercado o a un tamaño de posición insuficiente para cerrar. Si se activan correctamente, la orden se ejecutará como una orden de mercado. Sin embargo, debido a que las órdenes de mercado se ven afectadas por la volatilidad, el precio real de ejecución puede diferir del precio de stop-loss que hayas establecido.









En la sección de Preferencias de la página de trading de futuros, puedes activar las alertas de liquidación y establecer un umbral de tasa de margen. Cuando la tasa de margen de mantenimiento de una posición alcance o supere el umbral que hayas configurado, MEXC emitirá una alerta. Cada posición puede recibir como máximo una alerta cada 30 minutos.











