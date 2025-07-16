1. ¿Qué es una orden de mercado? Una orden de mercado permite a los usuarios comprar o vender de inmediato al mejor precio disponible en el mercado actual, garantizando una ejecución rápida. Conceptos1. ¿Qué es una orden de mercado? Una orden de mercado permite a los usuarios comprar o vender de inmediato al mejor precio disponible en el mercado actual, garantizando una ejecución rápida. Conceptos
Academia/Guías para principiantes/Spot/¿Qué es una...de mercado?

¿Qué es una orden de mercado?

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Spot
Eclipse
ES$0.0997+16.20%
ArchLoot
AL$0.0445+1.59%
ELYSIA
EL$0.003386--%
Lagrange
LA$0.3015+2.50%
MX Token
MX$2.4532-0.37%

1. ¿Qué es una orden de mercado?


Una orden de mercado permite a los usuarios comprar o vender de inmediato al mejor precio disponible en el mercado actual, garantizando una ejecución rápida.

Conceptos involucrados en las órdenes de mercado de MEXC:
  • Precio de compra / Precio de venta: El mejor precio disponible en el mercado cuando un usuario compra o vende criptomonedas.
  • Cantidad de compra / Cantidad de venta: La cantidad de criptomonedas que el usuario ingresa para comprar o vender.
  • Monto total: El valor de las criptomonedas que el usuario ingresa para comprar o vender.

Es importante tener en cuenta que, si el monto total de una sola orden de mercado es demasiado grande, puede haber una situación en la que la porción no ejecutada de la orden sea cancelada.

2. Cómo realizar una orden de mercado


Veamos cómo realizar una orden de mercado para el par de trading MX/USDT.

2.1 Sitio web


1) Abre el sitio web oficial de MEXC, inicia sesión en tu cuenta y haz clic en [Spot] para acceder a la página de trading Spot.


2) Selecciona [Mercado] como el tipo de orden.

3) Puedes elegir completar el campo "Total" o el campo "Monto".

4) Haz clic en [Comprar MX] para ejecutar la orden al mejor precio de mercado actual según el valor de "Total" o "Monto" que ingresaste.

5) Después de comprar con éxito, podrás ver los tokens MX adquiridos en la sección de "Posiciones Abiertas".


2.2 App


1) Abre la app de MEXC, inicia sesión en tu cuenta y toca en [Trade] en la parte inferior para acceder a la página de trading Spot.
2) Selecciona [Mercado] como el tipo de orden.
3) Puedes elegir completar el campo "Monto" o el campo "Total".
4) Toca en [Comprar MX] para ejecutar la orden al mejor precio de mercado actual según el valor de "Total" o "Monto" que ingresaste.
5) Después de comprar con éxito, podrás ver los tokens MX adquiridos en la sección de "Posiciones".


El proceso para vender con una orden de mercado es similar al de la compra. Ingresa la cantidad o el valor total de MX que deseas vender, y recibirás tokens USDT en consecuencia. De manera similar, después de vender, podrás ver los tokens USDT correspondientes en la sección de "Posiciones Abiertas".

Aviso lega: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversión, tributación, cuestiones legales, financieras, contables, de consultoría ni otros servicios relacionados, ni constituye un consejo para comprar, vender o mantener cualquier activo. Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Por favor, asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y procede con cautela al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

Guía para principiantes: Qué es una orden stop-limit y cómo configurarla en MEXC para asegurar ganancias y prevenir pérdidas

Guía para principiantes: Qué es una orden stop-limit y cómo configurarla en MEXC para asegurar ganancias y prevenir pérdidas

El mercado de criptomonedas es volátil, los precios pueden fluctuar drásticamente, y hasta pequeños retrasos pueden ocasionar oportunidades perdidas o pérdidas innecesarias. Una orden stop-limit es un

Tu guía sobre las reglas de trading en MEXC para un trading spot eficiente

Tu guía sobre las reglas de trading en MEXC para un trading spot eficiente

En el trading spot de criptomonedas, más allá del análisis de precios y la selección de estrategias, comprender y seguir las reglas del mercado de la plataforma de trading es igualmente crucial. Para

Cómo leer el cambio de precio y el rango de precios: una guía para principiantes sobre la volatilidad en el trading de criptomonedas

Cómo leer el cambio de precio y el rango de precios: una guía para principiantes sobre la volatilidad en el trading de criptomonedas

En el campo de la inversión en criptomonedas, el cambio de precio y el rango de precios son dos indicadores críticos. No solo reflejan la dinámica del mercado, sino que también proporcionan a los inve

Conoce el trading spot

Conoce el trading spot

El trading de criptomonedas generalmente se divide en dos categorías: trading spot y trading de futuros.El trading spot consiste en comprar o vender activos digitales en el mercado, lo que implica el

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos