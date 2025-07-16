¿Qué es una orden de mercado?









Una orden de mercado permite a los usuarios comprar o vender de inmediato al mejor precio disponible en el mercado actual, garantizando una ejecución rápida.





Conceptos involucrados en las órdenes de mercado de MEXC:

Precio de compra / Precio de venta: El mejor precio disponible en el mercado cuando un usuario compra o vende criptomonedas.

Cantidad de compra / Cantidad de venta: La cantidad de criptomonedas que el usuario ingresa para comprar o vender.

Monto total: El valor de las criptomonedas que el usuario ingresa para comprar o vender.





Es importante tener en cuenta que, si el monto total de una sola orden de mercado es demasiado grande, puede haber una situación en la que la porción no ejecutada de la orden sea cancelada.









Veamos cómo realizar una orden de mercado para el par de trading MX/USDT.









1) Abre el sitio web oficial de MEXC, inicia sesión en tu cuenta y haz clic en [Spot] para acceder a la página de trading Spot.









2) Selecciona [Mercado] como el tipo de orden.





3) Puedes elegir completar el campo "Total" o el campo "Monto".





4) Haz clic en [Comprar MX] para ejecutar la orden al mejor precio de mercado actual según el valor de "Total" o "Monto" que ingresaste.





5) Después de comprar con éxito, podrás ver los tokens MX adquiridos en la sección de "Posiciones Abiertas".













1) Abre la app de MEXC, inicia sesión en tu cuenta y toca en [Trade] en la parte inferior para acceder a la página de trading Spot.

2) Selecciona [Mercado] como el tipo de orden.

3) Puedes elegir completar el campo "Monto" o el campo "Total".

4) Toca en [Comprar MX] para ejecutar la orden al mejor precio de mercado actual según el valor de "Total" o "Monto" que ingresaste.

5) Después de comprar con éxito, podrás ver los tokens MX adquiridos en la sección de "Posiciones".









El proceso para vender con una orden de mercado es similar al de la compra. Ingresa la cantidad o el valor total de MX que deseas vender, y recibirás tokens USDT en consecuencia. De manera similar, después de vender, podrás ver los tokens USDT correspondientes en la sección de "Posiciones Abiertas".



