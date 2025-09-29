En el mercado de criptomonedas, las órdenes de límite son un mecanismo de trading crítico que permite a los inversores tener control preciso sobre el precio de ejecución de sus operaciones. 1. ¿Qué esEn el mercado de criptomonedas, las órdenes de límite son un mecanismo de trading crítico que permite a los inversores tener control preciso sobre el precio de ejecución de sus operaciones. 1. ¿Qué es
Guía sobre las órdenes de límite: Cómo operar con más efectividad

29 de septiembre de 2025MEXC
En el mercado de criptomonedas, las órdenes de límite son un mecanismo de trading crítico que permite a los inversores tener control preciso sobre el precio de ejecución de sus operaciones.

1. ¿Qué es una orden de límite?


1.1 Definición


Una orden de límite permite a los traders especificar el precio deseado para su operación. La orden se ejecutará al precio indicado o a un precio más favorable.

Cuando se envía una orden de límite, si el libro de órdenes actual ya contiene órdenes coincidentes al precio especificado, la operación se ejecutará inmediatamente al mejor precio disponible. Si no se encuentra coincidencia, la orden de límite permanecerá en el libro de órdenes hasta que sea ejecutada o cancelada por el trader.

1.2 Conceptos clave


  • Precio de compra/venta: Precio designado por el trader para comprar o vender criptomonedas.
  • Cantidad de compra/venta: El monto de criptomonedas que el trader desea comprar o vender.
  • Valor de la transacción: Valor total de la criptomoneda involucrada en la operación.
  • TP/SL: Los traders pueden preestablecer condiciones de Take-Profit (TP) o Stop-Loss (SL) al colocar una orden de límite. Una vez que la orden se ejecute completamente, el sistema colocará automáticamente las órdenes TP/SL correspondientes según el precio y la cantidad llenada.
  • Nota: Si la cantidad de la orden activada está por debajo del requisito mínimo de la plataforma, la instrucción se considerará inválida.

2. Diferencia entre órdenes de límite y órdenes de mercado


En el trading de criptomonedas, los tipos de órdenes más comunes son las órdenes de límite y las órdenes de mercado, que difieren significativamente en reglas de ejecución, velocidad y escenarios aplicables:

Categoría¿Restringida?Velocidad¿Fácil de completar?Adecuada para
Orden de límiteLentaNo garantizadaControlar precio o esperar nivel ideal
Orden de mercadoNoRápidaGarantizadaPriorizar velocidad, aceptar precio incierto

Resumen:
  • Las órdenes de límite son ideales para traders que buscan control preciso sobre su precio de entrada o salida. Ayudan a evitar comprar caro o vender barato, aunque existe el riesgo de que no se ejecuten.
  • Las órdenes de mercado garantizan ejecución inmediata, siendo perfectas para traders que necesitan entrar o salir rápido del mercado.

3. Ventajas de las órdenes de límite


Las principales ventajas de las órdenes de límite son el control y la flexibilidad estratégica:

  • Control de precio: Permite colocar órdenes dentro del rango de precio deseado, evitando ejecuciones desfavorables por volatilidad repentina.
  • Gestión de riesgo: Combinadas con TP/SL, permiten definir puntos de salida para asegurar ganancias y controlar posibles pérdidas.
  • Eficaces en mercados volátiles: Durante fluctuaciones de precio, permiten capturar niveles ideales y mejorar la eficiencia general del trading.

En resumen: Las órdenes de límite no solo son esenciales para principiantes, sino también un mecanismo clave para traders avanzados con estrategias más complejas.

4. Cómo colocar una orden de límite en MEXC


Ejemplo con el par de trading MX/USDT.

4.1 En la web


1) Ve al sitio oficial de MEXC, inicia sesión y abre la página de Trading de Spot.

2) Selecciona la opción Orden de límite.



3) Ingresa el Precio deseado y la Cantidad de MX que quieres comprar.

4) Si lo deseas, también puedes configurar TP/SL para gestionar tu riesgo automáticamente.

5) Haz clic en Comprar MX para colocar tu orden.

6) Tu orden aparecerá en la sección Órdenes abiertas.

7) Una vez que el precio de mercado alcance tu precio establecido (o uno mejor), tu orden se ejecutará. Después de ejecutarse, verás tus tokens MX en la sección Posiciones abiertas.


  4.2 En la app


  1) Abre la App de MEXC, inicia sesión en tu cuenta y toca Operar en la parte inferior para entrar a la página de Trading de Spot.

  2) Selecciona Orden de límite.

  3) Ingresa el Precio y la Cantidad deseados.

  4) (Opcional) Habilita y configura TP/SL.

  5) Toca Comprar MX para colocar tu orden de límite.

  6) Tu orden aparecerá en Órdenes abiertas.

  7) Cuando el precio de mercado alcance tu precio establecido (o uno mejor), la orden se ejecutará. Una vez ejecutada, verás tus tokens MX en la sección Posiciones.


Colocar una orden de límite de venta funciona igual que una orden de compra. Solo ingresa el precio y el monto de MX que deseas vender, luego toca Vender MX para enviar tu orden. La orden aparecerá en Órdenes abiertas.
Cuando el precio de mercado alcance tu precio especificado (o uno mejor), tu orden de límite se ejecutará y, tras completarse la operación, verás los tokens USDT correspondientes en Posiciones.

5. Ventajas y consideraciones de usar órdenes de límite


5.1 Ventajas


  • Permite a los usuarios fijar precios de antemano, evitando comprar caro o vender bajo pánico.
  • Ayuda a capturar oportunidades ideales de compra o venta en un mercado volátil.
  • Combinadas con TP/SL, gestionan el riesgo de manera efectiva y aseguran objetivos de PNL.

5.2 Consideraciones


  • Si el precio de mercado no alcanza tu nivel establecido, la orden puede permanecer sin ejecutar por mucho tiempo.
  • En casos de baja liquidez, incluso si se alcanza el precio, la orden puede no llenarse completamente.
  • Los niveles de TP/SL deben configurarse cuidadosamente para evitar invalidaciones o pérdidas de oportunidades durante condiciones extremas del mercado.

6. Conclusión


Las órdenes de límite son uno de los tipos de órdenes más comunes tanto en spot como en futuros. Al establecer un precio específico, los traders pueden comprar o vender activos en niveles ideales mientras usan herramientas TP/SL para gestionar riesgos. Aplicadas estratégicamente y alineadas con el estilo de trading y la tolerancia al riesgo individual, las órdenes de límite permiten a los inversores enfrentar los desafíos del mercado con mayor confianza, avanzando paso a paso hacia un crecimiento de riqueza sostenido.

