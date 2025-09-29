¡Lectura obligatoria para nuevos usuarios! Guía sobre PNL y tarifas de trading de futuros en MEXC

Al operar con Futuros en MEXC u otros exchanges importantes, tu PNL (ganancia y pérdida) se basa en tres componentes:

Tarifas de trading: el costo incurrido durante la operación.

Tarifas de financiamiento: liquidaciones periódicas basadas en la tasa de financiamiento durante el período en que mantienes tu posición.

PNL realizado: la ganancia o pérdida final registrada al cerrar la posición.





Comprender cómo se calculan estos tres factores ayuda a los traders a evaluar correctamente las ganancias reales de cada operación, optimizar estrategias, reducir costos y tomar decisiones racionales en diferentes condiciones de mercado.









En los Futuros perpetuos, las tarifas varían según cómo ejecutes la operación:





Tarifa de Taker: cuando tu orden coincide directamente con una orden en el libro, pagas una tarifa más alta.





Fórmula: Tarifa = Valor de la posición × Tarifa de Taker (0.040%)





Tarifa de Maker: cuando colocas una orden limitada en el libro y provees liquidez hasta que sea ejecutada. La tarifa suele ser más baja, e incluso puede ser cero.



Fórmula: Tarifa = Valor de la posición × Tarifa de Maker (0.010%)





Nota: Las tarifas corresponden al 15 de agosto de 2025. MEXC aplica diferentes tarifas para Spot y Futuros, por lo que se recomienda revisar siempre las tasas actualizadas antes de operar.













Las tarifas de financiamiento son una de las principales diferencias entre los Futuros perpetuos y los Futuros tradicionales. Su función es mantener el precio del contrato perpetuo lo más cercano posible al precio del activo spot subyacente.





En MEXC, los Futuros perpetuos suelen liquidar las tarifas de financiamiento cada 8 horas. Dependiendo de si la tasa de financiamiento es positiva o negativa, y de la dirección de tu posición (long o short), pagarás o recibirás la tarifa:





Si mantienes una posición long y la tasa es positiva → debes pagar la tarifa de financiamiento. Si la tasa es negativa → recibirás la tarifa de financiamiento. (Las tarifas se transfieren directamente entre los propios usuarios).





Fórmula: Tarifa de financiamiento = Tarifa de financiamiento × Valor de la posición (Contratos × Tamaño × Precio justo al momento de la liquidación)





Seguir de cerca la evolución de la tasa de financiamiento ayuda a los traders a anticipar los costos de mantener una posición y planificar su estrategia con mayor precisión.









El PNL se divide en PNL No Realizado (flotante) y PNL Realizado (posiciones cerradas).









Futuros USDT-M

Long = (Precio justo – Precio de entrada) × Tamaño de la posición

Short = (Precio de entrada – Precio justo) × Tamaño de la posición





Futuros Coin-M

Long = (1 / Precio de entrada – 1 / Precio justo) × Tamaño de la posición

Short = (1 / Precio justo – 1 / Precio de entrada) × Tamaño de la posición





Futuros USDT-M

Long = (Precio de salida – Precio de entrada) × Tamaño de la posición

Short = (Precio de entrada – Precio de salida) × Tamaño de la posición





Futuros Coin-M

Long = (1 / Precio de entrada – 1 / Precio de salida) × Tamaño de la posición

Short = (1 / Precio de salida – 1 / Precio de entrada) × Tamaño de la posición









500 USDT de margen y 10× de apalancamiento. Un usuario abre una posición long de 0.1 BTC en Futuros BTCUSDT a 50,000 USDT como Taker, conde margen y 10× de apalancamiento.





En este ejemplo, los datos se usan únicamente con fines demostrativos: Tarifa de Taker = 0.02%, Tarifa de Maker = 0.00%, Tasa de financiamiento = -0.025%





El usuario debe pagar una tarifa de: 50,000 × 0.1 × 0.02% = 1 USDT





La tasa de financiamiento es negativa, por lo que el usuario puede recibir: -50,000 × 0.1 × (−0.025%) = 1.25 USDT en financiamiento





Si un usuario vende su posición de 0.1 BTC en Futuros como Maker cuando el precio de BTC es 60,000:





Entonces el PNL realizado = (60,000 − 50,000) × 0.1 = 1,000 USDT





Tarifa de cierre = 60,000 × 0.1 × 0.00% = 0 USDT





Por lo tanto, el PNL total realizado del usuario = 1,000 − 1 + 1.25 − 0 = 1,000.25 USDT





Además, puedes consultar tu historial de operaciones para ver las tarifas y tasas de financiamiento aplicadas en cada transacción, así como el PNL de cada orden.









Evaluación precisa de operaciones: Comprender los componentes del PNL de cada operación, incluidas las tarifas de trading, las tarifas de financiamiento y el PNL realizado, te brinda una visión clara de tus resultados y te ayuda a evitar decisiones basadas en estimaciones aproximadas.

Estrategia de trading optimizada: Al analizar el PNL en diferentes escenarios de trading, puedes identificar qué estrategias son más efectivas y qué pasos generan costos innecesarios, lo que te permite ajustar tu enfoque para mejorar la eficiencia y la rentabilidad.

Reducción de costos de trading: Conocer cómo se calculan las tarifas de trading y de financiamiento te ayuda a elegir el rol correcto (Taker o Maker) y anticipar los cambios en la tasa de financiamiento, permitiéndote gestionar mejor los costos y evitar gastos innecesarios.

Decisiones de inversión racionales: Una comprensión completa de los cálculos de PNL te permite mantenerte racional al operar, evitando dejarte llevar por fluctuaciones de corto plazo en el mercado, previniendo el seguimiento ciego o el sobretrading, y tomando decisiones acordes con tu tolerancia al riesgo y tus objetivos de inversión.









Dominar las fórmulas de cálculo del PNL en MEXC Futures te ayuda a evaluar claramente los resultados y riesgos de trading, mantener una toma de decisiones estratégica y racional, y desarrollar planes de trading más eficientes y controlables en diferentes condiciones de mercado. Esto te permite evitar costos innecesarios y alcanzar ganancias estables a largo plazo.





Futuros en la barra de navegación superior, seleccionar USDT-M o Coin-M Futures, depositar o transferir activos a tu cuenta de Futuros, configurar tu apalancamiento y dirección de la posición (long/short), y comenzar a operar. Para instrucciones detalladas paso a paso, lee: " Puedes iniciar sesión directamente en el sitio web o la App de MEXC, hacer clic enen la barra de navegación superior, seleccionar, depositar o transferir activos a tu cuenta de Futuros, configurar tu apalancamiento y dirección de la posición (long/short), y comenzar a operar. Para instrucciones detalladas paso a paso, lee: " Tutorial de trading de Futuros en MEXC (App): Cómo operar con Futuros en MEXC ."









Lecturas recomendadas:

¿Por qué elegir MEXC Futuros? Descubre los beneficios y características únicas que le dan a MEXC una ventaja en el trading de Futuros. Descubre los beneficios y características únicas que le dan a MEXC una ventaja en el trading de Futuros.

Tutorial de trading de Futuros (Web): Una guía detallada sobre cómo operar Futuros en la web, perfecta para principiantes. Una guía detallada sobre cómo operar Futuros en la web, perfecta para principiantes.



