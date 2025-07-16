¿Qué es el grid trading de Futuros MEXC?





Con el rápido crecimiento del mercado de criptomonedas, ha surgido una amplia gama de estrategias de operativa automatizada. Entre ellas, la operativa de grid trading ha ganado popularidad entre los inversores debido a su estructura sencilla, a la no dependencia de predicciones sobre la dirección del mercado y a su alto nivel de automatización. Este artículo ofrece una visión completa sobre qué es el grid trading y sobre las consideraciones clave para usarlo eficazmente, lo que te permitirá comprender y aplicar esta estrategia de forma inteligente e informada.









El grid trading es una estrategia cuantitativa y automatizada para operar en el mercado. Funciona colocando una serie de órdenes de compra y venta espaciadas de forma uniforme dentro de un rango de precios predefinido, lo que resulta en la creación de una "cuadrícula" (grid). A medida que el precio fluctúa dentro de este rango, el sistema compra automáticamente a precios bajos y vende a precios altos, capturando beneficio de cada pequeño movimiento.





En términos sencillos, el grid trading no depende de predecir si el mercado subirá o bajará, se beneficia de la propia volatilidad del precio. Mientras el mercado se mueva, ya sea en una tendencia alcista, bajista o lateral, hay oportunidades para ganar.









1) Definición del rango de precios: Elige un rango de precios apropiado para la estrategia.

2) Divición de la cuadrícula: Divide el rango de precios en varios intervalos uniformes, cada uno de los cuales formará una "cuadrícula" (grid). Por ejemplo, un rango de 5,000 USD dividido en 10 cuadrículas resulta en 500 USD por cuadrícula.

3) Colocación automatizada de órdenes: Coloca órdenes de compra y venta en cada nivel de la cuadrícula. Por ejemplo, se coloca automáticamente una orden de compra cada vez que el precio baja 500 USD y una orden de venta cada vez que sube 500 USD.

4) Repetición del proceso: El sistema compra abajo y vende arriba de forma continua, capturando beneficios de cada pequeña fluctuación del precio.





Ejemplo:

BTC cotiza actualmente a 97,000 USD. Se establece un rango de las cuadrículas entre 95,000 USD y 100,000 USD, dividido en 10 cuadrículas:

Cuando el precio baja a 96,500 USD, el sistema coloca automáticamente una orden de compra.

Cuando el precio sube de nuevo a 97,000 USD, se coloca automáticamente una orden de venta, obteniendo un beneficio de 500 USD por el spread.

A medida que el precio sigue fluctuando, el sistema repite este ciclo de comprar abajo y vender arriba.









El grid trading de futuros es una estrategia cuantitativa flexible y automatizada que se adapta a una amplia gama de traders de criptomonedas. A diferencia de los métodos de trading tradicionales que dependen en gran medida del análisis técnico avanzado o de evaluaciones fundamentales complejas, el grid trading de futuros se centra más en la ejecución sistemática y la diversificación del riesgo. Esto lo hace relativamente accesible y más fácil para comenzar, incluso para operadores no profesionales.





A continuación, se presentan varios tipos de usuarios que pueden beneficiarse más del grid trading de futuros:









Para los traders que prefieren operar con shorts y buscan obtener ganancias durante las caídas del mercado, el grid trading de futuros puede ser una herramienta muy práctica.





Ventajas: La operación de cortos tradicional conlleva un alto riesgo, pero usar una estrategia de grid trading permite realizar entradas y salidas escalonadas en distintos niveles de precios, lo que ayuda a diversificar el riesgo durante una tendencia bajista sostenida del mercado.





Adecuado para traders con experiencia que puedan tolerar un mayor riesgo y que estén capacitados para cronometrar el mercado, especialmente durante reversiones de tendencia o períodos de volatilidad extrema.









El trading con apalancamiento puede amplificar los rendimientos, pero también aumenta el riesgo. El grid trading de futuros ofrece un colchón de riesgo integrado para ayudar a gestionar este equilibrio.





Ventajas: Al establecer un rango de precios definido y colocar de forma densa órdenes long/short a lo largo del rango, los traders pueden controlar mejor las pérdidas potenciales, incluso al usar apalancamiento.





Adecuado para traders que quieren usar apalancamiento con el fin de aumentar los rendimientos sin asumir un riesgo excesivo, así como para aquellos que prefieren una forma más estable y sistemática de participar en el trading de futuros.









El grid trading de futuros está altamente automatizado, por lo que es ideal para usuarios que no tienen tiempo de supervisar constantemente el mercado.





Ventajas: Con la automatización inteligente encargada de la colocación de órdenes y la ejecución de órdenes take-profit/stop-loss, los traders pueden beneficiarse del rendimiento de la estrategia sin necesidad de supervisar los movimientos de precio durante todo el día.





Adecuado para profesionales ocupados, estudiantes o inversores a tiempo parcial que tengan tiempo limitado y prefieran un enfoque de operativa más pasivo y automatizado.









Para aquellos que son nuevos en el mercado de criptomonedas, el grid trading de futuros ofrece un punto de entrada amigable para principiantes.





Ventajas: No requiere análisis técnico complejo ni previsión del mercado. La mayoría de las plataformas ofrece modos automatizados que optimizan parámetros según tus preferencias, reduciendo la barrera de entrada y haciendo las estrategias de operativa automatizada más accesibles y seguras para los principiantes.





Adecuado para traders nuevos con experiencia limitada que quieran aprender el comportamiento del mercado mediante la práctica directa mientras minimizan el riesgo.









Bajo umbral de entrada: Comienza con tan solo 10 USDT.

Opciones de alto apalancamiento: Maximiza la eficiencia del capital y aprovecha más oportunidades de trading.

Ejecución automatizada 24/7: Una vez configurado, el bot funciona continuamente, ejecutando operaciones sin interferencia emocional.

Bajos costos de trading: Sin tarifas por la configuración o gestión de la estrategia, además de bajas tarifas de trading de futuros.









Abre el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión; luego, ve a Futuros y selecciona Grid trading.









Por defecto, el bot de grid trading de futuros utiliza fondos transferidos desde tu billetera Spot. Antes de comenzar el grid trading de futuros, asegúrate de que haya suficientes fondos disponibles en tu billetera Spot.













En la página de grid trading, cambia al par de trading que quieras usar y, luego, selecciona la dirección de trading: "Neutral", "Long" o "Short". En este ejemplo se usa una cuadrícula neutral como demostración. La configuración de las cuadrículas long y short siguen un proceso similar.





Neutral: No se abre ninguna posición inicial cuando se crea el bot. Se abren posiciones cortas cuando los precios suben y posiciones largas cuando los precios bajan. Es más adecuado para mercados laterales (con rango limitado) sin una clara dirección de tendencia.

Long: Solo se abren posiciones largas. A medida que el precio sube, se cierran posiciones largas; cuando el precio baja, se abren más posiciones largas. Ideal para mercados en tendencia alcista gradual con fluctuaciones al alza.

Short: Solo se abren posiciones cortas. Cuando el precio sube, se añaden más posiciones cortas; al bajar el precio, se cierran posiciones cortas. Adecuado para mercados en tendencia bajista gradual con un descenso escalonado.









Después de ingresar los parámetros de la cuadrícula (grid), haz clic en Crear bot (neutral), confirma los detalles del bot y haz clic en Confirmar para completar la configuración.

Campos obligatorios: Rango de precios, número de grids, monto de inversión y apalancamiento.

Campos opcionales: Precio de activación, precio de stop superior, precio de stop inferior.









Rango de precios: Establece un rango de precios apropiado. Un rango demasiado amplio puede resultar en una baja frecuencia de ejecución, mientras que un rango demasiado estrecho aumenta el riesgo de liquidación durante movimientos unilaterales del mercado. Nota: El límite superior debe ser mayor que el límite inferior.





Número de grids: Elige una cantidad adecuada de grids. A mayor número de grids, mayor frecuencia de ejecución pero menor beneficio por cuadrícula y mayor requerimiento de capital. Menos grids se traducen en un menor beneficio por operación, pero menor frecuencia y menor demanda de capital.





Monto de inversión: Cuantos más fondos inviertas, mayor será el tamaño de la posición por operación. Ten en cuenta que los fondos se transfieren desde tu billetera Spot. El saldo Disponible que se muestra se refiere al saldo de tu billetera Spot.





Apalancamiento: Selecciona un nivel de apalancamiento según tu tolerancia al riesgo. El grid trading de futuros de MEXC actualmente admite un apalancamiento de 1x a 50x.









Precio de liquidación estimado (long): El precio de liquidación proyectado cuando se llenen todas las posiciones largas dentro de la estrategia de grid trading.





Precio de liquidación estimado (short): El precio de liquidación proyectado cuando se llenen todas las posiciones cortas dentro de la estrategia de grid trading.





Si el precio de liquidación estimado en el momento de la creación cae dentro del rango de la cuadrícula, el bot puede ser liquidado mientras está en funcionamiento. En esos casos, se recomienda aumentar el monto de inversión, reducir el rango de la cuadrícula o reducir el apalancamiento.









Precio de activación: El bot de grid trading solo se iniciará cuando el precio de mercado alcance el precio de activación especificado. Si no se establece, el bot se activará inmediatamente tras su creación. El precio de activación debe situarse dentro del rango de precios definido.





Precio de stop superior: Si el precio sube hasta este nivel, el bot se detendrá automáticamente. Esto puede usarse como un umbral de take-profit o de stop-loss. El precio de stop superior debe ser mayor que el precio de mercado en el momento de la configuración.





Precio de stop inferior: Si el precio cae hasta este nivel, el bot se detendrá automáticamente. Este nivel también puede servir como condición de take-profit o stop-loss. El precio de stop inferior debe ser mayor que el precio de mercado al momento de la configuración.













Si no se establece un precio de activación en Configuración avanzada durante la creación del bot, este se activará inmediatamente tras la creación.





Si se establece el precio de activación en Configuración avanzada durante la creación del bot, este no se activará inmediatamente tras la creación. Solo se activará cuando el último precio de mercado del activo seleccionado alcance el precio de activación especificado.





Un bot que no esté activado no abrirá ninguna posición inicial ni colocará ninguna orden.









Un bot que no se haya activado puede activarse manualmente. Simplemente haz clic en el botón Activar en el panel de trading para que se inicie el funcionamiento del bot.





También puedes hacer clic en el botón Detalles para ver más información sobre el bot.







Nota: reglas para la creación de posiciones iniciales al activar bots de grid:

Si el usuario selecciona una estrategia de grid neutral, el bot no creará posiciones iniciales al activarse.

Si el usuario selecciona una estrategia de cuadrícula Long o Short, el bot creará un número correspondiente de posiciones iniciales según el nivel de precio actual dentro de la cuadrícula. Esto garantiza que el bot pueda cerrar órdenes de toma de ganancias basadas en la cuadrícula a medida que el precio fluctúa dentro del rango establecido.

Ejemplo 1: El usuario selecciona una estrategia de cuadrícula en Long para ETHUSDT con un rango de precios de 2000 a 3000 USDT y un total de 10 cuadrículas.

Al activarse el bot, el precio actual de ETHUSDT es de 2750 USDT. Hay 3 niveles de precio de cuadrícula por encima de 2750: 2800, 2900 y 3000, y el sistema creará 3 posiciones en long según corresponda.

A medida que el precio de ETHUSDT sube a 2800, 2900 y 3000 USDT respectivamente, el sistema cerrará secuencialmente estas 3 posiciones en long para obtener ganancias.

Ejemplo 2: El usuario selecciona una estrategia de cuadrícula en Short para ETHUSDT con un rango de precios de 2000 a 3000 USDT y un total de 10 cuadrículas.

Al activar el bot, el precio actual de ETHUSDT es de 2650 USDT. Hay 7 niveles de precio de cuadrícula por debajo de 2650 USDT: 2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100 y 2000 USDT respectivamente, y el sistema creará 7 posiciones en short según corresponda.

A medida que el precio de ETHUSDT cae a estos niveles de precios (2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100 y 2000 USDT), el sistema cerrará secuencialmente estas 7 posiciones en short para obtener ganancias.







Mientras el bot esté en funcionamiento, puedes añadir o retirar fondos en cualquier momento. Haz clic en el botón Detalles en el panel de trading para acceder a la página de detalles del bot.









Haz clic en Añadir fondos o Retirar fondos para ajustar tu capital.

Nota: No puedes retirar fondos que reduzcan el saldo por debajo del monto de inversión original.













Al igual que con la activación, para detener el bot, simplemente haz clic en el botón Detener en el panel de trading. Una vez detenido el bot, los fondos restantes se devolverán a tu billetera Spot.





Además, el bot se detendrá automáticamente en los siguientes escenarios:





Liquidación: Si la posición se liquida, el bot se detendrá automáticamente.

Detención por deslistado: Si el par de trading es deslistado mientras el bot está en funcionamiento, el bot se detendrá.

Precio de stop activado: Si has establecido un precio de stop superior o inferior en Configuración avanzada, el bot se detendrá automáticamente una vez que el precio de mercado alcance el nivel de stop especificado.













En la página principal de MEXC, ve a la barra de navegación superior, sitúa el cursor sobre Billetera y selecciona Bots de trading para ver los datos actuales de los activos de tus bots.

















1) Cada usuario puede ejecutar hasta 30 bots de grid trading simultáneamente.

2) El tamaño de la posición está limitado al máximo permitido según el nivel de límite de riesgo 1 para cada par de trading.

3) Los usuarios que tengan restringido el trading de futuros no pueden crear bots de grid trading.

4) Todas las órdenes de bots de grid trading se colocan como órdenes límite.

5) Si ocurre liquidación o liquidación forzada escalonada, el bot se detendrá de forma forzada.

6) Los bots de grid trading operan en modo de cobertura y en modo de margen cruzado.

7) La falta de fondos para órdenes pendientes no interrumpirá el bot; el sistema repondrá las órdenes automáticamente de forma periódica.

8) El grid trading de Futuros de MEXC actualmente admite futuros USDT-M.

9) La tarifa del bot será igual a la de tu cuenta principal. (Nota: No se permite la deducción de tarifas usando tokens MX).

10) Los bots admiten cuadrículas aritméticas, lo que significa que cada cuadrícula tiene la misma diferencia de precios.





Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. MEXC Learn ofrece esta información únicamente con fines de referencia y no brinda asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. Todas las decisiones y los resultados de inversión son responsabilidad exclusiva del usuario.



