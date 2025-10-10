¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC , una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo par de futuros. MEXC ofrece a los traders dos opciones: modo unidireccional y modo de cobertura. Comprender las diferencias fundamentales entre estos dos modos y elegir el que se alinee con tu estrategia es esencial para una gestión de riesgos efectiva y la ejecución de enfoques de trading más complejos.





En el trading de futuros de criptomonedas, el modo unidireccional significa que solo se puede mantener una dirección en las posiciones del mismo par de futuros: no puedes mantener posiciones long y short al mismo tiempo. Por ejemplo, si un trader ya tiene 5 posiciones long en futuros perpetuos BTCUSDT y luego abre una posición short, el sistema compensará la posición short contra la posición long existente en lugar de crear una posición short independiente.





El modo de cobertura, en cambio, permite mantener posiciones long y short simultáneamente bajo el mismo par de futuros. Esto permite a los traders a tomar posiciones en ambas direcciones al mismo tiempo. Por ejemplo, si un trader tiene 5 posiciones long en futuros perpetuos BTCUSDT , también puede abrir 3 posiciones short. El sistema registrará estas posiciones por separado, y el PNL de cada lado se calculará de manera independiente.













En el modo unidireccional, los traders solo pueden mantener posiciones en una dirección a la vez. Si se coloca una orden en la dirección opuesta, el sistema compensará automáticamente la posición existente en lugar de crear una nueva.









El modo unidireccional requiere que los traders se centren en una sola perspectiva de mercado, ya sea alcista o bajista. Esto elimina la necesidad de gestionar posiciones en ambas direcciones de forma simultánea, lo cual reduce la complejidad en la toma de decisiones y permite a los traders formar estrategias más claras y directas.









Debido a su naturaleza unidireccional, el modo unidireccional permite a los traders entrar y salir del mercado más rápidamente. No es necesario cerrar primero una posición opuesta, lo que agiliza la ejecución de órdenes.









Los traders pueden concentrarse en los riesgos y los beneficios de una sola dirección del mercado, lo que facilita establecer y gestionar niveles de stop-loss y take-profit. Sin embargo, si el mercado se revierte, los traders en modo unidireccional pueden perder oportunidades de ganancia o enfrentar pérdidas mayores. Este modo también puede limitar la capacidad de aprovechar completamente la volatilidad del mercado, ya que la ganancia solo puede realizarse en una dirección.









Si ya existe una posición long y se coloca una orden short, la orden short compensará primero la posición long existente.

Si la orden short es menor que la posición long, la posición long se reducirá parcialmente.

Si la orden short es igual a la posición long, la posición se cerrará en su totalidad.

Si la orden short es mayor que la posición long, la posición long se cerrará en su totalidad y se abrirá una nueva posición short por la cantidad restante.









Escenario 1 (reducción de posición): Asumiendo que mantienes una posición long de 10 BTC, si luego abres una posición short de 5 BTC, el resultado es que tu posición long se reduce a 5 BTC.

Escenario 2 (reversión de posición): En el supuesto de que mantienes una posición long de 10 BTC, si luego abres una posición short de 15 BTC, el resultado es que tu posición long de 10 BTC se cierra en su totalidad, y el sistema abre una nueva posición short de 5 BTC.









Ventajas: Lógica clara, operación simple y gestión de posiciones intuitiva, lo que reduce el riesgo de errores operativos. Es ideal para traders que tienen una visión direccional fuerte del mercado.

Desventajas: Flexibilidad limitada, ya que no permite aplicar estrategias de cobertura que requieran mantener posiciones long y short de forma simultánea.

Usuarios afines: Principiantes, traders que siguen tendencias e inversionistas que prefieren una gestión de posiciones sencilla.





En el modo de cobertura, los traders pueden mantener simultáneamente posiciones long y short en el mismo par de trading.









El modo de cobertura permite una mayor flexibilidad, lo que brinda a los traders la posibilidad de equilibrar posiciones long y short o ajustar su exposición según las condiciones del mercado y la estrategia.









Al mantener simultáneamente posiciones long y short, los traders pueden cubrirse frente a la incertidumbre y la volatilidad del mercado. Esto ayuda a reducir la exposición total y minimizar el impacto de movimientos bruscos en el precio. Sin embargo, el modo de cobertura requiere habilidades técnicas más avanzadas, una sólida disciplina en la gestión de riesgos y una comprensión más profunda de la dinámica del mercado. Los traders deben evaluar cuidadosamente sus conocimientos y experiencia antes de adoptar el modo de cobertura en mercados complejos o volátiles.









Supongamos que mantienes una posición long de 10 BTC. En el modo cobertura, si luego abres una posición short de 5 BTC, terminarás manteniendo al mismo tiempo una posición long de 10 BTC y una posición short de 5 BTC.









Ventajas: Proporciona una alta flexibilidad estratégica y es esencial para estrategias avanzadas como la cobertura y el bloqueo de ganancias.

Desventajas: La gestión de posiciones es más compleja, lo que requiere que los traders administren cuidadosamente el margen y el riesgo en dos posiciones independientes.

Usuarios afines: Traders profesionales con experiencia, arbitrajistas e inversionistas que necesitan gestionar el riesgo en posiciones a largo plazo.









Usaremos la interfaz de Futuros USDT-M como ejemplo para la guía. El proceso para Futuros COIN-M es el mismo.









Inicia sesión en el sitio web de MEXC y selecciona Futuros USDT-M en la pestaña de Futuros en la barra de navegación superior para entrar a la interfaz de trading. Haz clic en el botón de configuración en la esquina superior derecha de la página.









En el panel de Preferencias, haz clic en Modo de posición. Puedes elegir entre Modo de cobertura y Modo unidireccional. Después de seleccionar una opción, haz clic en Confirmar para completar la configuración.













1) Abre la aplicación de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. Toca el botón de Futuros en la parte inferior de la página principal.

2) Toca el ícono … en la esquina superior derecha.

3) Selecciona Preferencias.

4) Toca la opción Modo de posición.

5) Elige entre Modo de cobertura y Modo unidireccional. Una vez seleccionado, el cambio tendrá efecto de inmediato.









Nota: Si actualmente tienes órdenes abiertas o posiciones existentes, no se permite cambiar el modo de posición. Primero debes cancelar las órdenes o cerrar las posiciones antes de cambiar el modo de posición.





No existe una ventaja o desventaja absoluta entre el modo unidireccional y el modo cobertura. Cada uno está diseñado para servir a diferentes estrategias de trading y preferencias de riesgo. Para los principiantes, comenzar con el modo unidireccional predeterminado y centrarse en la dirección del mercado proporciona una base más estable. Para los traders con experiencia que buscan ejecutar estrategias más sofisticadas, el modo de cobertura ofrece mayor flexibilidad y oportunidades avanzadas. Al comprender tu propio estilo de trading y seleccionar el modo que mejor se adapte a tus necesidades, podrás navegar en Futuros MEXC con mayor confianza y precisión.





