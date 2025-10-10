Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismoAl operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo
¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo par de futuros. MEXC ofrece a los traders dos opciones: modo unidireccional y modo de cobertura. Comprender las diferencias fundamentales entre estos dos modos y elegir el que se alinee con tu estrategia es esencial para una gestión de riesgos efectiva y la ejecución de enfoques de trading más complejos.

1. ¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura?


En el trading de futuros de criptomonedas, el modo unidireccional significa que solo se puede mantener una dirección en las posiciones del mismo par de futuros: no puedes mantener posiciones long y short al mismo tiempo. Por ejemplo, si un trader ya tiene 5 posiciones long en futuros perpetuos BTCUSDT y luego abre una posición short, el sistema compensará la posición short contra la posición long existente en lugar de crear una posición short independiente.

El modo de cobertura, en cambio, permite mantener posiciones long y short simultáneamente bajo el mismo par de futuros. Esto permite a los traders a tomar posiciones en ambas direcciones al mismo tiempo. Por ejemplo, si un trader tiene 5 posiciones long en futuros perpetuos BTCUSDT, también puede abrir 3 posiciones short. El sistema registrará estas posiciones por separado, y el PNL de cada lado se calculará de manera independiente.

2. Características del modo unidireccional en el trading de futuros de MEXC


2.1 Solo se permite una dirección de posición


En el modo unidireccional, los traders solo pueden mantener posiciones en una dirección a la vez. Si se coloca una orden en la dirección opuesta, el sistema compensará automáticamente la posición existente en lugar de crear una nueva.

2.2 Estrategia de trading simplificada


El modo unidireccional requiere que los traders se centren en una sola perspectiva de mercado, ya sea alcista o bajista. Esto elimina la necesidad de gestionar posiciones en ambas direcciones de forma simultánea, lo cual reduce la complejidad en la toma de decisiones y permite a los traders formar estrategias más claras y directas.

2.3 Adecuado para entradas y salidas rápidas


Debido a su naturaleza unidireccional, el modo unidireccional permite a los traders entrar y salir del mercado más rápidamente. No es necesario cerrar primero una posición opuesta, lo que agiliza la ejecución de órdenes.

2.4 Riesgo y retorno enfocados


Los traders pueden concentrarse en los riesgos y los beneficios de una sola dirección del mercado, lo que facilita establecer y gestionar niveles de stop-loss y take-profit. Sin embargo, si el mercado se revierte, los traders en modo unidireccional pueden perder oportunidades de ganancia o enfrentar pérdidas mayores. Este modo también puede limitar la capacidad de aprovechar completamente la volatilidad del mercado, ya que la ganancia solo puede realizarse en una dirección.

2.5 Cómo funciona el modo unidireccional


  • Si ya existe una posición long y se coloca una orden short, la orden short compensará primero la posición long existente.
  • Si la orden short es menor que la posición long, la posición long se reducirá parcialmente.
  • Si la orden short es igual a la posición long, la posición se cerrará en su totalidad.
  • Si la orden short es mayor que la posición long, la posición long se cerrará en su totalidad y se abrirá una nueva posición short por la cantidad restante.

3. Ejemplos para comprender el modo unidireccional en el trading de futuros


  • Escenario 1 (reducción de posición): Asumiendo que mantienes una posición long de 10 BTC, si luego abres una posición short de 5 BTC, el resultado es que tu posición long se reduce a 5 BTC.
  • Escenario 2 (reversión de posición): En el supuesto de que mantienes una posición long de 10 BTC, si luego abres una posición short de 15 BTC, el resultado es que tu posición long de 10 BTC se cierra en su totalidad, y el sistema abre una nueva posición short de 5 BTC.

4. Ventajas y desventajas del modo unidireccional y usuarios afines a él


  • Ventajas: Lógica clara, operación simple y gestión de posiciones intuitiva, lo que reduce el riesgo de errores operativos. Es ideal para traders que tienen una visión direccional fuerte del mercado.
  • Desventajas: Flexibilidad limitada, ya que no permite aplicar estrategias de cobertura que requieran mantener posiciones long y short de forma simultánea.
  • Usuarios afines: Principiantes, traders que siguen tendencias e inversionistas que prefieren una gestión de posiciones sencilla.

5. Características del modo de cobertura en el trading de futuros de MEXC


5.1 Capacidad de mantener posiciones en ambas direcciones


En el modo de cobertura, los traders pueden mantener simultáneamente posiciones long y short en el mismo par de trading.

5.2 Estrategias de trading flexibles


El modo de cobertura permite una mayor flexibilidad, lo que brinda a los traders la posibilidad de equilibrar posiciones long y short o ajustar su exposición según las condiciones del mercado y la estrategia.

5.3 Cobertura de riesgos


Al mantener simultáneamente posiciones long y short, los traders pueden cubrirse frente a la incertidumbre y la volatilidad del mercado. Esto ayuda a reducir la exposición total y minimizar el impacto de movimientos bruscos en el precio. Sin embargo, el modo de cobertura requiere habilidades técnicas más avanzadas, una sólida disciplina en la gestión de riesgos y una comprensión más profunda de la dinámica del mercado. Los traders deben evaluar cuidadosamente sus conocimientos y experiencia antes de adoptar el modo de cobertura en mercados complejos o volátiles.

6. Ejemplo para comprender el modo de cobertura en el trading de futuros


Supongamos que mantienes una posición long de 10 BTC. En el modo cobertura, si luego abres una posición short de 5 BTC, terminarás manteniendo al mismo tiempo una posición long de 10 BTC y una posición short de 5 BTC.

7. Ventajas y desventajas del modo de cobertura y usuarios afines a él


  • Ventajas: Proporciona una alta flexibilidad estratégica y es esencial para estrategias avanzadas como la cobertura y el bloqueo de ganancias.
  • Desventajas: La gestión de posiciones es más compleja, lo que requiere que los traders administren cuidadosamente el margen y el riesgo en dos posiciones independientes.
  • Usuarios afines: Traders profesionales con experiencia, arbitrajistas e inversionistas que necesitan gestionar el riesgo en posiciones a largo plazo.

8. Cómo configurar el modo unidireccional o el modo de cobertura


Usaremos la interfaz de Futuros USDT-M como ejemplo para la guía. El proceso para Futuros COIN-M es el mismo.

8.1 Web


Inicia sesión en el sitio web de MEXC y selecciona Futuros USDT-M en la pestaña de Futuros en la barra de navegación superior para entrar a la interfaz de trading. Haz clic en el botón de configuración en la esquina superior derecha de la página.


En el panel de Preferencias, haz clic en Modo de posición. Puedes elegir entre Modo de cobertura y Modo unidireccional. Después de seleccionar una opción, haz clic en Confirmar para completar la configuración.


8.2 App


1) Abre la aplicación de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. Toca el botón de Futuros en la parte inferior de la página principal.
2) Toca el ícono en la esquina superior derecha.
3) Selecciona Preferencias.
4) Toca la opción Modo de posición.
5) Elige entre Modo de cobertura y Modo unidireccional. Una vez seleccionado, el cambio tendrá efecto de inmediato.


Nota: Si actualmente tienes órdenes abiertas o posiciones existentes, no se permite cambiar el modo de posición. Primero debes cancelar las órdenes o cerrar las posiciones antes de cambiar el modo de posición.

9. Conclusión


No existe una ventaja o desventaja absoluta entre el modo unidireccional y el modo cobertura. Cada uno está diseñado para servir a diferentes estrategias de trading y preferencias de riesgo. Para los principiantes, comenzar con el modo unidireccional predeterminado y centrarse en la dirección del mercado proporciona una base más estable. Para los traders con experiencia que buscan ejecutar estrategias más sofisticadas, el modo de cobertura ofrece mayor flexibilidad y oportunidades avanzadas. Al comprender tu propio estilo de trading y seleccionar el modo que mejor se adapte a tus necesidades, podrás navegar en Futuros MEXC con mayor confianza y precisión.

Actualmente, MEXC está llevando a cabo el evento Festival de 0 Tarifas, una oportunidad exclusiva para operar con sin tarifas. Esto permite a los usuarios reducir sustancialmente los costos de trading y, en consecuencia, lograr el objetivo de "ahorrar más, operar más, ganar más". En la plataforma de MEXC, puedes aprovechar al máximo esta promoción para disfrutar de un trading de bajo costo, mantenerte a la vanguardia de las tendencias del mercado y capturar incluso las oportunidades de inversión más fugaces, lo cual puede acelerar tu camino hacia el crecimiento a largo plazo de tus activos.

Lecturas recomendadas:


Aviso legal: Este material no constituye asesoramiento en materia de inversiones, impuestos, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni es una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. MEXC Learn proporciona información solo como referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de entender completamente los riesgos involucrados e invierte con cautela. Todas las decisiones y los resultados de inversión son responsabilidad exclusiva del usuario.

