Modos en el trading de futuros





MEXC ofrece opciones flexibles para los traders, permitiendo a los usuarios elegir entre futuros perpetuos USDT-M o Coin-M según sus preferencias. Además, MEXC admite posiciones long y short, lo que permite a los traders ejecutar estrategias de trading más precisas en medio de fluctuaciones del mercado. Lo más importante es que los usuarios pueden configurar de manera flexible los modos de margen y ajustar los multiplicadores de apalancamiento. Estas convenientes funciones hacen de MEXC una plataforma ideal para satisfacer las diversas necesidades de los traders.













Los futuros perpetuos USDT-M son contratos donde la cotización y la unidad de liquidación es USDT (Tether). El valor y los cálculos de PNL (ganancia y pérdida) de los futuros perpetuos USDT-M se basan en USDT como la criptomoneda de referencia. Este diseño de contrato tiene como objetivo mitigar el impacto de la volatilidad de los precios de las criptomonedas sobre los traders, ya que el USDT es una stablecoin vinculada al dólar estadounidense, ofreciendo un valor relativamente estable.





Por lo tanto, la principal ventaja de los futuros perpetuos USDT-M es la capacidad de calcular las ganancias en moneda fiduciaria. Por ejemplo, cuando se obtiene una ganancia de 1,000 USDT, se puede evaluar fácilmente la ganancia como casi equivalente a 1,000 USD, ya que el valor de 1 USDT es aproximadamente 1 USD.









Los futuros perpetuos Coin-M son contratos donde se utiliza una criptomoneda específica (como Bitcoin o Ethereum) como margen y para los cálculos de PNL. En estos contratos, el USD sirve como unidad de cotización. El valor de cada contrato de futuros perpetuos Coin-M es una cantidad fija en USD. Por ejemplo, un contrato de futuros perpetuos Bitcoin-M puede tener un tamaño de 100 USD por contrato.













En el modo unidireccional, los inversionistas mantienen solo posiciones long o short en el trading de futuros (incluidos los futuros USDT-M y Coin-M). Si los inversionistas creen que el precio de un activo futuro subirá, pueden mantener una posición long. Por el contrario, si creen que el precio caerá, pueden mantener una posición short. Este modo de posición vincula la PNL del inversionista con la dirección de los cambios de precio del activo futuro.









En el modo de cobertura, los usuarios pueden mantener simultáneamente posiciones long y short en un par de futuros determinado, y el apalancamiento puede configurarse de forma independiente para ambas direcciones (long y short). Todas las posiciones long se combinan dentro de cada contrato de futuros, y de igual manera, todas las posiciones short se combinan. Cuando se mantienen posiciones de cobertura, se debe asignar margen tanto para las posiciones long como para las short, de acuerdo con el nivel de riesgo.





Por ejemplo, en futuros perpetuos BTCUSDT, un usuario puede abrir una posición long con apalancamiento de 25x y simultáneamente abrir una posición short con apalancamiento de 50x.













En el modo de margen aislado, cada posición tiene una cuenta de margen independiente. Esto significa que cada posición tiene su propio saldo de margen, y cualquier pérdida solo se puede cubrir con el margen asociado con esa posición específica. La pérdida máxima potencial de una posición de margen aislado es la suma del margen inicial y cualquier margen adicional agregado a esa posición. Este arreglo garantiza que las pérdidas de una posición no afecten a otras, limitando así el alcance de las pérdidas potenciales.





La ventaja del modelo de margen aislado radica en permitir a los traders tener un control más preciso sobre el riesgo de cada posición. Los usuarios pueden agregar manualmente margen a las posiciones de margen aislado, optimizando el precio de liquidación de cada posición.









En el modo de margen cruzado, todas las posiciones comparten una cuenta de margen común. Cuando se utiliza el modo de margen cruzado, el margen disponible se dedica específicamente a respaldar las posiciones de margen cruzado correspondientes y no se usa como margen para otras posiciones de margen cruzado.





El modo de margen cruzado puede ser más adecuado para traders que deseen utilizar sus fondos de manera más flexible, pero también requiere mayor cautela, ya que las pérdidas pueden afectar toda la cuenta. Actualmente, MEXC admite cambiar del modo de margen aislado al modo de margen cruzado para una posición existente, pero no lo contrario.









MEXC permite a los usuarios configurar diferentes multiplicadores de apalancamiento para posiciones long y short. Los usuarios pueden ajustar el multiplicador de apalancamiento en el modo de margen aislado, o cambiar del modo de margen aislado al modo de margen cruzado. Es importante señalar que actualmente, MEXC no admite cambiar del modo de margen cruzado al modo de margen aislado. En la actualidad, MEXC admite apalancamientos que van desde 1x hasta 500x para futuros perpetuos USDT-M y de 1x a 200x para futuros perpetuos Coin-M.









En resumen, MEXC satisface los diversos requisitos de los traders que buscan un trading de futuros eficiente, flexible y seguro. Esto se logra al ofrecer una variedad de opciones de futuros, modos de margen flexibles, apalancamientos altos, entre otras características.





Aviso legal: Esta información no proporciona asesoramiento en materia de inversión, impuestos, legalidad, finanzas, contablilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. La Academia MEXC ofrece información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.