¿Cómo participar en M-Day?

16 de julio de 2025MEXC
1. ¿Qué es M-Day?


M-Day es un evento especial de futuros en MEXC. Al participar en M-Day, puedes recibir Cofres maravilla gratis y ganar recompensas en bonos de futuros. Por cada 45,000 USDT de volumen de trading, recibirás un Cofre maravilla. Cuanto más operes, más cofres obtendrás y mayores serán tus posibilidades de encontrar Gemas.

2. ¿Por qué participar en M-Day?


Unirte a M-Day te brinda múltiples beneficios:
  • Los usuarios que descubran Gemas o lingotes de oro pueden recibir importantes recompensas en bonos de futuros.
  • Los bonos de futuros pueden utilizarse como margen, y cualquier ganancia generada puede retirarse.
  • Los usuarios que no encuentren Gemas igualmente compartirán un fondo de premios en tokens, distribuido de forma proporcional según la cantidad de Cofres Maravilla que posean.

3. ¿Cómo participar en M-Day?


3.1 Versión web


Ingresa al sitio oficial de MEXC e inicia sesión. Desde la barra de navegación, selecciona Eventos y haz clic en Futuros M-Day para acceder a la página del evento.


En la página de Futuros M-Day, desplázate hacia abajo para ver el estado de los eventos por fecha. Busca el evento M-Day en curso y haz clic en él. Luego, haz clic en Regístrate ahora para unirte.


Tras registrarte con éxito, aparecerá un mensaje emergente que dice Registro exitoso.


Una vez registrado, si continúas operando durante el período del evento y alcanzas el volumen de trading requerido, el sistema aumentará automáticamente tu número de cofres. No es necesario registrarse nuevamente.

Cuando se anuncien los resultados, podrás volver a la página de Futuros M-Day para verificar si has ganado. Las recompensas se distribuirán durante el período de liquidación.

3.2 Versión app

1）Inicia sesión en la app de MEXC y pulsa M-Day en la página de inicio.
2）En la página de M-Day, desplázate hacia abajo para ver el estado de los eventos por fecha. Busca el evento M-Day en curso y pulsa en él para ver el botón de registro. Luego, pulsa Regístrate ahora para unirte.
3）Tras registrarte, aparecerá una ventana emergente con el mensaje Registro exitoso.

4）Una vez registrado, si continúas operando durante el evento y alcanzas los criterios para recibir Cofres Maravilla, el sistema actualizará automáticamente tu número de cofres. No es necesario volver a registrarse.


Cuando se anuncien los resultados, puedes volver a la página de M-Day para consultar tus premios. Las recompensas se distribuirán durante el período de liquidación.

Como evento emblemático de MEXC, M-Day seguirá ofreciendo beneficios exclusivos para los traders de futuros. ¡Estás invitado a participar y disfrutar de la experiencia!

Aviso de riesgos: Este material no constituye asesoramiento en materia de inversiones, impuestos, aspectos legales, finanzas, contabilidad, consultoría ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona esta información solo con fines de referencia y no constituye asesoría de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados e invierte con precaución. Todas las decisiones y resultados de inversión son responsabilidad exclusiva del usuario.

