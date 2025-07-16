Cómo cambiar el diseño del gráfico de velas en futuros





Invertir en criptomonedas a menudo implica seguir múltiples tokens. En el proceso de trading diario, suele ser necesario observar las tendencias de diferentes tokens en distintos períodos de tiempo y compararlos entre sí. Para mejorar la comodidad de los usuarios al operar, Futuros MEXC ha lanzado la función de multigráficos, que permite visualizar varios gráficos de velas en una sola pantalla.













Futuros MEXC permite actualmente mostrar hasta 4 gráficos en la misma pantalla, ofreciendo diversas opciones de diseño según el número de gráficos. Los usuarios pueden elegir el diseño que mejor se adapte a sus necesidades.





Con la visualización multigráfico, es posible observar simultáneamente las tendencias de varios tokens en gráficos de velas y analizar las tendencias de un mismo token en diferentes períodos de tiempo, evitando cambios y ajustes constantes, lo que aumenta la eficiencia del monitoreo.









Al mostrar varios gráficos de velas de diferentes tokens en una sola pantalla, los usuarios pueden simplemente hacer clic en las diferentes ventanas para realizar órdenes de los tokens correspondientes desde el panel de órdenes. Esto ahorra tiempo en comparación con el método anterior de cambiar de página y mejora la eficiencia operativa, especialmente durante fluctuaciones frecuentes del mercado.





Ten en cuenta que, al usar la función de multigráficos, no podrás realizar operaciones rápidas directamente en el gráfico de velas. Si deseas aprender más sobre cómo realizar operaciones rápidas en el gráfico de velas, puedes consultar " Cómo realizar operaciones en el gráfico de velas ".









Los usuarios también pueden personalizar cada ventana de la visualización multigráfico según sus preferencias, incluyendo la apariencia del gráfico de velas, la visualización de indicadores, las líneas de dibujo, entre otros.









Actualmente, la función de visualización multigráfico está disponible solo en el sitio web. A continuación, explicaremos cómo configurarlo utilizando el trading de futuros USDT-M en la plataforma web.









Abre e inicia sesión en la página oficial de MEXC. En la barra de navegación superior, haz clic en [Futuros] y selecciona [Futuros USDT-M].









En la página de trading de futuros, selecciona el ícono de ventana ubicado en la esquina superior derecha del gráfico de velas. Elige la opción de visualización multigráfico que prefieras. En este caso, demostraremos seleccionando la opción de 4 ventanas [⊞].









Después de hacer clic en [⊞], los gráficos de velas cambiarán a un diseño de 4 ventanas. Si consideras que las ventanas son demasiado pequeñas, también puedes hacer clic en el ícono de expandir ubicado en la esquina superior derecha del gráfico de velas para cambiar a la vista de pantalla completa.













Después de configurar la visualización multigráfico, haz clic en la ventana que deseas modificar. Luego, selecciona el botón [▼] ubicado junto al token en la esquina superior izquierda, haz clic en el token que deseas mostrar y el cambio se aplicará. Como se muestra en la animación, ajustamos la segunda ventana para mostrar los futuros perpetuos BTC/USDT.









Si no ves el token que deseas en el menú desplegable, puedes añadirlo utilizando la función de búsqueda. Como se muestra en la animación, ajustamos la tercera ventana para mostrar los futuros perpetuos EOS/USDT utilizando la función de búsqueda.













Haz clic en la ventana del par de futuros que deseas operar, y el panel de órdenes en el lado derecho se ajustará automáticamente.





Como se muestra en la imagen, seleccionamos los futuros perpetuos ETH/USDT en la cuarta ventana, y el panel de órdenes en el lado derecho se ajustó a ETH. Después de seleccionar el modo de margen, el apalancamiento y la cantidad, puedes elegir abrir una posición long o short.













Al igual que en el trading, una vez que selecciones una ventana, puedes ajustar el tiempo del gráfico de velas, la apariencia del gráfico, los indicadores, las opciones de precio (precio de cierre, precio de índice, precio razonable), las líneas de dibujo, etc., para dicha ventana.





Como se muestra en la animación, seleccionamos la segunda ventana para los futuros BTC/USDT y cambiamos la apariencia del gráfico de velas de sólida a hueca.









Luego, como se muestra en la animación a continuación, seleccionamos la tercera ventana para los futuros EOS/USDT, hicimos clic en el ícono de flecha en el lado izquierdo del gráfico de velas para abrir la herramienta de dibujo y clicamos nuevamente en el ícono de flecha para ocultar la herramienta de dibujo. Puedes utilizar la herramienta de dibujo para trazar líneas en el gráfico de velas.





Para más información sobre la función de dibujo, puedes consultar " Cómo utilizar las herramientas de dibujo " para aprender más. No profundizaremos en este punto aquí.









La función de visualización multigráfico de MEXC se aplica no solo a los gráficos de velas en modo Original, sino también al modo TradingView para el trading de spot y futuros. El método de configuración en el modo TradingView es el mismo que en el modo Original. Siéntete libre de explorarlo.



