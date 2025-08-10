ZAZU প্রাইস (ZAZU)
ZAZU(ZAZU) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 64.17KUSD। ZAZU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, ZAZU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ZAZU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, ZAZU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, ZAZU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-12.34%
|30 দিন
|$ 0
|-22.49%
|60 দিন
|$ 0
|+1.98%
|90 দিন
|$ 0
|--
ZAZU এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.35%
-12.34%
+9.63%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Meet ZAZU, the fearless feline of the SOL blockchain. ZAZU coin embodies the spirit of independence and resilience, just like its namesake. Powered by a community-driven ethos, ZAZU stands tall, unapologetically defying norms and forging its path. Join the rebellion with ZAZU and embrace a coin that's as bold and unyielding as its namesake.
ZAZU (ZAZU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ZAZUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
