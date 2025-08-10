XNET সম্পর্কে আরও

XNET Mobile প্রাইস (XNET)

XNET Mobile (XNET) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.02191782
$0.02191782$0.02191782
-4.60%1D
আজকে XNET Mobile (XNET) এর প্রাইস

XNET Mobile(XNET) বর্তমানে 0.02189793USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.01MUSD। XNET থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

XNET Mobile এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-4.69%
XNET Mobile এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
137.46M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ XNET থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XNET এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ XNET Mobile (XNET) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, XNET Mobile থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00107819341883907 ছিল।
গত 30 দিনে, XNET Mobile থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000672354 ছিল।
গত 60 দিনে, XNET Mobile থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0080244417 ছিল।
গত 90 দিনে, XNET Mobile থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.04740181854632477 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00107819341883907-4.69%
30 দিন$ +0.0000672354+0.31%
60 দিন$ -0.0080244417-36.64%
90 দিন$ -0.04740181854632477-68.40%

XNET Mobile (XNET) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

XNET Mobile এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0213555
$ 0.0213555$ 0.0213555

$ 0.02348701
$ 0.02348701$ 0.02348701

$ 0.267945
$ 0.267945$ 0.267945

+0.15%

-4.69%

-0.44%

XNET Mobile (XNET) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

137.46M
137.46M 137.46M

XNET Mobile (XNET) কী?

$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

XNET Mobile (XNET) এর টোকেনোমিক্স

XNET Mobile (XNET) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XNETটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: XNET Mobile (XNET) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

XNET থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 XNET থেকে VND
576.24402795
1 XNET থেকে AUD
A$0.0335038329
1 XNET থেকে GBP
0.0162044682
1 XNET থেকে EUR
0.0186132405
1 XNET থেকে USD
$0.02189793
1 XNET থেকে MYR
RM0.0928472232
1 XNET থেকে TRY
0.8905888131
1 XNET থেকে JPY
¥3.21899571
1 XNET থেকে ARS
ARS$29.003808285
1 XNET থেকে RUB
1.7516154207
1 XNET থেকে INR
1.9208864196
1 XNET থেকে IDR
Rp353.1923699079
1 XNET থেকে KRW
30.4135970184
1 XNET থেকে PHP
1.2427075275
1 XNET থেকে EGP
￡E.1.0629255222
1 XNET থেকে BRL
R$0.1189057599
1 XNET থেকে CAD
C$0.0300001641
1 XNET থেকে BDT
2.6570948262
1 XNET থেকে NGN
33.5342710227
1 XNET থেকে UAH
0.9046034883
1 XNET থেকে VES
Bs2.80293504
1 XNET থেকে CLP
$21.15340038
1 XNET থেকে PKR
Rs6.2049974448
1 XNET থেকে KZT
11.8174369038
1 XNET থেকে THB
฿0.7077410976
1 XNET থেকে TWD
NT$0.654748107
1 XNET থেকে AED
د.إ0.0803654031
1 XNET থেকে CHF
Fr0.017518344
1 XNET থেকে HKD
HK$0.1716797712
1 XNET থেকে MAD
.د.م0.1979572872
1 XNET থেকে MXN
$0.4066445601
1 XNET থেকে PLN
0.0797084652
1 XNET থেকে RON
лв0.0952559955
1 XNET থেকে SEK
kr0.2095631901
1 XNET থেকে BGN
лв0.0365695431
1 XNET থেকে HUF
Ft7.4304056076
1 XNET থেকে CZK
0.4594185714
1 XNET থেকে KWD
د.ك0.00667886865
1 XNET থেকে ILS
0.0751098999