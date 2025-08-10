XNET Mobile প্রাইস (XNET)
XNET Mobile(XNET) বর্তমানে 0.02189793USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.01MUSD। XNET থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ XNET থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XNET এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, XNET Mobile থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00107819341883907 ছিল।
গত 30 দিনে, XNET Mobile থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000672354 ছিল।
গত 60 দিনে, XNET Mobile থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0080244417 ছিল।
গত 90 দিনে, XNET Mobile থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.04740181854632477 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00107819341883907
|-4.69%
|30 দিন
|$ +0.0000672354
|+0.31%
|60 দিন
|$ -0.0080244417
|-36.64%
|90 দিন
|$ -0.04740181854632477
|-68.40%
XNET Mobile এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.15%
-4.69%
-0.44%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.
XNET Mobile (XNET) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XNETটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
