Wrapped BNB প্রাইস (WBNB)
Wrapped BNB(WBNB) বর্তমানে 805.73USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.08BUSD। WBNB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WBNB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WBNB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Wrapped BNB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +11.5 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped BNB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +154.1401776500 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped BNB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +165.3652051450 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped BNB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +154.1892112104493 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +11.5
|+1.45%
|30 দিন
|$ +154.1401776500
|+19.13%
|60 দিন
|$ +165.3652051450
|+20.52%
|90 দিন
|$ +154.1892112104493
|+23.67%
Wrapped BNB এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.15%
+1.45%
+9.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain.
Wrapped BNB (WBNB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WBNBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
