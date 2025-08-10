Sympson by Virtuals প্রাইস ($SYMP)
Sympson by Virtuals($SYMP) বর্তমানে 0.00367224USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.67MUSD। $SYMP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $SYMP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $SYMP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Sympson by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00019468365065686 ছিল।
গত 30 দিনে, Sympson by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015451989 ছিল।
গত 60 দিনে, Sympson by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013253261 ছিল।
গত 90 দিনে, Sympson by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0035250458096882725 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00019468365065686
|-5.03%
|30 দিন
|$ -0.0015451989
|-42.07%
|60 দিন
|$ -0.0013253261
|-36.09%
|90 দিন
|$ -0.0035250458096882725
|-48.97%
Sympson by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.09%
-5.03%
+46.70%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network’s advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights. Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications.
