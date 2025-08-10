OAX প্রাইস (OAX)
OAX(OAX) বর্তমানে 0.01472074USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 821.35KUSD। OAX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ OAX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। OAX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, OAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00093024957314148 ছিল।
গত 30 দিনে, OAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011438883 ছিল।
গত 60 দিনে, OAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008345658 ছিল।
গত 90 দিনে, OAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00143951105266381 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00093024957314148
|-5.94%
|30 দিন
|$ -0.0011438883
|-7.77%
|60 দিন
|$ +0.0008345658
|+5.67%
|90 দিন
|$ -0.00143951105266381
|-8.90%
OAX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
-5.94%
+8.59%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.
OAX (OAX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। OAXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
