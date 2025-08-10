Muse DAO প্রাইস (MUSE)
Muse DAO(MUSE) বর্তমানে 8.82USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.32MUSD। MUSE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MUSE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MUSE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Muse DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.336578 ছিল।
গত 30 দিনে, Muse DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.7466122520 ছিল।
গত 60 দিনে, Muse DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1896652800 ছিল।
গত 90 দিনে, Muse DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.400405105364991 ছিল।
Muse DAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.57%
+3.97%
+6.98%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Muse DAO (MUSE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MUSEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MUSE থেকে VND
₫232,098.3
|1 MUSE থেকে AUD
A$13.4946
|1 MUSE থেকে GBP
￡6.5268
|1 MUSE থেকে EUR
€7.497
|1 MUSE থেকে USD
$8.82
|1 MUSE থেকে MYR
RM37.3968
|1 MUSE থেকে TRY
₺358.7094
|1 MUSE থেকে JPY
¥1,296.54
|1 MUSE থেকে ARS
ARS$11,682.09
|1 MUSE থেকে RUB
₽705.5118
|1 MUSE থেকে INR
₹773.6904
|1 MUSE থেকে IDR
Rp142,258.0446
|1 MUSE থেকে KRW
₩12,249.9216
|1 MUSE থেকে PHP
₱500.535
|1 MUSE থেকে EGP
￡E.428.1228
|1 MUSE থেকে BRL
R$47.8926
|1 MUSE থেকে CAD
C$12.0834
|1 MUSE থেকে BDT
৳1,070.2188
|1 MUSE থেকে NGN
₦13,506.8598
|1 MUSE থেকে UAH
₴364.3542
|1 MUSE থেকে VES
Bs1,128.96
|1 MUSE থেকে CLP
$8,520.12
|1 MUSE থেকে PKR
Rs2,499.2352
|1 MUSE থেকে KZT
₸4,759.8012
|1 MUSE থেকে THB
฿285.0624
|1 MUSE থেকে TWD
NT$263.718
|1 MUSE থেকে AED
د.إ32.3694
|1 MUSE থেকে CHF
Fr7.056
|1 MUSE থেকে HKD
HK$69.1488
|1 MUSE থেকে MAD
.د.م79.7328
|1 MUSE থেকে MXN
$163.7874
|1 MUSE থেকে PLN
zł32.1048
|1 MUSE থেকে RON
лв38.367
|1 MUSE থেকে SEK
kr84.4074
|1 MUSE থেকে BGN
лв14.7294
|1 MUSE থেকে HUF
Ft2,992.8024
|1 MUSE থেকে CZK
Kč185.0436
|1 MUSE থেকে KWD
د.ك2.6901
|1 MUSE থেকে ILS
₪30.2526