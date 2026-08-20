LumiWave Protocol প্রাইস (LWP)
আজ LumiWave Protocol (LWP)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0021293, যা গত 24 ঘণ্টায় 18.39% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LWP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি LWP-এর জন্য $ 0.0021293।
LumiWave Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,723,146 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 809.23M LWP। গত 24 ঘণ্টায়, LWP এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00202393 (নিম্ন) এবং $ 0.00270373 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01812999 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LWP গত ঘণ্টায় +0.22% এবং গত 7 দিনে -9.29% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 89.30K-তে পৌঁছেছে।
LumiWave Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.72M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 89.30K। LWP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 809.23M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 809234939.9। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.72M।
+0.22%
-18.38%
-9.29%
-9.29%
আজকে, LumiWave Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000479752992836984 ছিল।
গত 30 দিনে, LumiWave Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004758959 ছিল।
গত 60 দিনে, LumiWave Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007234552 ছিল।
গত 90 দিনে, LumiWave Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000002123905945 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000479752992836984
|-18.38%
|30 দিন
|$ -0.0004758959
|-22.34%
|60 দিন
|$ -0.0007234552
|-33.97%
|90 দিন
|$ -0.000000002123905945
|-0.00%
2040 সালে, LumiWave Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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LumiWave Protocol-এর বর্তমান দাম কত?
LumiWave Protocol Tk0.261840920436590936000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এটি -18.38% পরিবর্তন হয়েছে। এই তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম দাম অনুসারে প্রতিফলিত করা হয়েছে।
আজকের দাম ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে কীভাবে তুলনা করা যায়?
LumiWave Protocol-এর ATH হল Tk2.2294525285803735048000, আর ATL হল Tk। বর্তমান দামকে এই স্তরগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা এবং আগের বৃদ্ধির চক্রগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন।
আজকের LWP-এর মোট মূল্যায়ন কত?
মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk211895991.49327474992000 এ অবস্থান করছে, যা সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে #2339 র্যাঙ্কে রাখে।
LumiWave Protocol-এর বাজারে অংশগ্রহণ কতটা সক্রিয়?
অ্যাসেটটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা দেখায় কত ঘন ঘন ব্যবসায়ীরা LWP-এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে।
প্রচলিত সরবরাহ কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
বর্তমানে 809234939.9 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের গতিবিধি স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির হার এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।
LumiWave Protocol কোন শ্রেণীভুক্ত?
LumiWave Protocol Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Layer 1 (L1),Gaming Blockchains শ্রেণীবিন্যাসের অংশ, যা এটিকে অনুরূপ উপযোগিতা বা ইকোসিস্টেম ভূমিকা ভাগ করে নেওয়া অন্যান্য অ্যাসেটগুলির সঙ্গে গুচ্ছভুক্ত করে।
-- কীভাবে LWP-এর মূল্য প্রস্তাবকে প্রভাবিত করে?
-- নেটওয়ার্কে কাজ করার মাধ্যমে LWP নির্দিষ্ট লেনদেনের গতি, ফি, নিরাপত্তা মডেল এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশনালিটি ব্যবহার করতে পারে, যা এটির সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতায় অবদান রাখে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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