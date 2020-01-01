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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ গেমিং ব্লকচেইন টোকেনসমূহ

গেমিং ব্লকচেইন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1044
+0.28%
+10.04%
-1.30%
$ 212.60M
$ 657.73K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1301
+0.23%
+7.88%
+6.64%
$ 130.10M
$ 1.32M
3
$ 0.1971
0.00%
-1.07%
-1.37%
$ 89.59M
$ 313.96K
4
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.090994
+0.18%
+0.05%
+8.89%
$ 58.27M
$ 4.13M
5
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02544
+0.36%
+8.35%
+7.52%
$ 50.23M
$ 2.74M
6
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05102
+0.32%
+6.38%
+3.19%
$ 39.27M
$ 1.40M
7
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.09738
+0.86%
+8.19%
+8.48%
$ 23.78M
$ 645.80K
8
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10708
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 23.48M
$ 439.88K
9
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.04079
+0.44%
+7.42%
+5.26%
$ 22.61M
$ 2.03M
10
BORA
BORA
BORA
$ 0.01928865
+0.50%
+0.05%
+2.87%
$ 22.23M
$ 256.87K
11
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003522
+0.37%
+7.70%
+4.21%
$ 21.91M
$ 22.56M
12
B3 Base
B3 Base
B3
$ 0.000425
-0.71%
+6.03%
+1.93%
$ 19.59M
$ 127.71M
13
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003865
+0.10%
+10.74%
+7.57%
$ 17.86M
$ 33.25M
14
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.238881
-0.17%
+0.03%
-3.35%
$ 15.33M
$ 344.98K
15
Xai
Xai
XAI
$ 0.007311
+0.29%
+3.41%
+3.09%
$ 15.14M
$ 15.25M
16
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01917
+0.11%
+9.18%
+11.36%
$ 12.75M
$ 3.03M
17
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003106
+0.78%
+4.99%
+6.79%
$ 7.35M
$ 19.29M
18
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02104
+0.76%
+2.78%
-5.51%
$ 5.86M
$ 2.75M
19
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01392
+0.51%
+5.78%
+8.26%
$ 5.62M
$ 6.26M
20
CONX
CONX
CONX
$ 0.00382798
-0.15%
+0.02%
-1.92%
$ 3.85M
$ 27.48K
21
Oasys
Oasys
OAS
$ 0.00038478
+0.06%
+0.00%
-2.77%
$ 2.63M
$ 6.38K
22
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004336
+1.57%
+11.65%
-3.79%
$ 2.42M
$ 10.84M
23
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0.00258956
0.00%
+0.08%
+14.07%
$ 2.23M
$ 1.15K
24
LumiWave Protocol
LumiWave Protocol
LWP
$ 0.00210617
+0.77%
-0.16%
+7.78%
$ 1.70M
$ 79.19K
25
Xterio
Xterio
XTER
$ 0.008123
-0.45%
+1.12%
+2.90%
$ 1.59M
$ 7.41M
26
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01087151
-0.35%
-0.00%
+0.55%
$ 1.49M
$ 37.57K
27
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007239
-0.83%
-6.22%
-6.24%
$ 1.11M
$ 188.64K
28
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.01795
-1.04%
+0.10%
-63.23%
$ 951.25K
$ 4.00M
29
Myria
Myria
MYRIA
$ 1.179E-5
+9.67%
+34.40%
+8.26%
$ 571.34K
--
30
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 4.797E-5
+2.24%
+4.60%
+2.43%
$ 513.79K
--
31
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005543
+0.25%
+1.85%
-3.21%
$ 305.43K
$ 111.86M
32
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00003895
-0.11%
+26.43%
+40.26%
$ 224.72K
$ 1.57B
33
Merit Circle
Merit Circle
MC
$ 0.0166019
0.00%
--
+19.85%
$ 197.67K
$ 1.43
34
Wrapped OAS
Wrapped OAS
WOAS
$ 0.0003822
-0.01%
+0.00%
-2.72%
$ 188.68K
$ 168.85
35
The Root Network
The Root Network
ROOT
$ 3.412E-5
-2.96%
-78.30%
-78.90%
$ 103.88K
--
36
Satoxcoin
Satoxcoin
SATOX
$ 7.53E-6
-0.26%
+0.70%
+0.67%
$ 29.04K
--
37
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 4.881E-5
+0.66%
+5.60%
-3.19%
$ 24.40K
--
38
UniX
UniX
UNIX
$ 7.703E-5
0.00%
-1.40%
0.00%
$ 18.87K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

গেমিং ব্লকচেইন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
গেমিং ব্লকচেইন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 38 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $813.74M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা গেমিং ব্লকচেইন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা গেমিং ব্লকচেইন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 34.40% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে MYRIA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো গেমিং ব্লকচেইন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 38 গেমিং ব্লকচেইন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় গেমিং ব্লকচেইন টোকেনগুলোর মধ্যে IMX, APE, WEMIX অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
গেমিং ব্লকচেইন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব গেমিং ব্লকচেইন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $813.74M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

গেমিং ব্লকচেইন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।