Hudi প্রাইস (HUDI)
Hudi(HUDI) বর্তমানে 0.173537USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.03MUSD। HUDI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HUDI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HUDI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Hudi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005469205599934 ছিল।
গত 30 দিনে, Hudi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1484176580 ছিল।
গত 60 দিনে, Hudi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.2327102052 ছিল।
গত 90 দিনে, Hudi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0005469205599934
|-0.31%
|30 দিন
|$ +0.1484176580
|+85.53%
|60 দিন
|$ +1.2327102052
|+710.34%
|90 দিন
|$ 0
|--
Hudi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.61%
-0.31%
+1.25%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners.
