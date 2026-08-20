House Party Protocol প্রাইস (HPP)
আজ House Party Protocol (HPP)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0048693, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.12% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HPP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HPP-এর জন্য $ 0.0048693।
House Party Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3,369,311 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 691.79M HPP। গত 24 ঘণ্টায়, HPP এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00475835 (নিম্ন) এবং $ 0.0049445 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.057578 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00471779।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HPP গত ঘণ্টায় +0.08% এবং গত 7 দিনে -10.31% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.17M-তে পৌঁছেছে।
House Party Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.37M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.17M। HPP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 691.79M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1700000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 8.28M।
+0.08%
-0.11%
-10.31%
-10.31%
আজকে, House Party Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, House Party Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0036094703 ছিল।
গত 60 দিনে, House Party Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0038441360 ছিল।
গত 90 দিনে, House Party Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000031599361105 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.11%
|30 দিন
|$ -0.0036094703
|-74.12%
|60 দিন
|$ -0.0038441360
|-78.94%
|90 দিন
|$ -0.0000000031599361105
|-0.00%
2040 সালে, House Party Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ House Party Protocol-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
House Party Protocol-এর লাইভ দাম হলো Tk0.598761898980522564000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি -0.11% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
HPP-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
HPP-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk0.5851187402735443580000 থেকে Tk0.608008997085657860000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
House Party Protocol-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
HPP বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে HPP মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
House Party Protocol-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
House Party Protocol-এর বাজার মূল্য Tk414313156.43233390028000 হওয়ায় এটি #1826 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
HPP-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
House Party Protocol-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk7.08017838693457544000, আর ATL হলো Tk0.5801312096998171292000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
HPP-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (691794380.3731148 টোকেন), Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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